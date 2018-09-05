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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານພອມພຽວ ໄປເຖິງປາກິສຖານ ໃນຂະນະ ທີ່ຄວາມສຳພັນ ພວມຊຸດໂຊມ

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມຄ໌ ພອມພຽວ .

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ​ໄດ້ໄປ​ເຖິງ​ປາ​ກິ​ສຖານ ​ໃນ
​ວັນ​ພຸດ​ມື້​ນີ້ ​ເພື່ອ​ກອງ​ປະຊຸມລະດັບ​ສູງ​ກັບ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳລັດຖະບາ​ນທີ່​ຖືກ​ເລືອກ​ໃໝ່ ​ໃນ
​ນະຄອນ​ອິສລາມາ​ບັດ ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຕັ້ງ​ໃຈ​ເພື່ອປັບປຸງ​ຄວາມ​ສຳພັນສອງ​ຝ່າຍ​ ທີ່​ໄດ້​ຊຸດ​
ໂຊມ​ລົງ ສູ່ລະດັບ​ຕໍ່າ​ສຸດ ​ໃນຮອບ​ປີ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ໃນການກ່າວ​ຕໍ່​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວາ​ນນີ້ ຢູ່​ເທິງ​ເຮືອບິນ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ເດີນ
ທາງ​ໄປປາ​ກິ​ສຖານນັ້ນ ທ່ານ​ພອມພຽວເວົ້າ​ວ່າ ການ​ເດີນທາງຂອງ​ທ່ານ​ໄປປາ​ກິ​ສຖານ
ກໍ​ເພື່ອໃຫ້​ທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ “​ຊອກ​ຫາ​ຊ່ອງທາງເພື່ອດຳເນີນການ​ໄປ​ໜ້າ​ຮ່ວມ​ກັນ” ​ແລະ
ທັບ​ມ້າງສະພາບ​ການ​ທີ່​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ ​ຢູ່ໃນ​ສາຍພົວພັນທີ່​ສະ​ລັບ​ຊັບຊ້ອນ ລະຫວ່າງ ອິສ
ລາມາ​ບັດ ກັບ​ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

ຮ່ວມຕິດຕາມ ທ່ານ​ພອມພຽວໃນຄັ້ງນີ້ ກໍມີປະທານ​ເສນາ​ທິການ​ຮ່ວມຂອງກອງ​ທັບສະ
ຫະລັດ ນາຍ​ພົນ​ໂຈ​ເຊ​ຟ ດັນ​ຝອຣດ໌ ທີ່​ໄດ້ກ່າວ​ຢໍ້າ​ ໃສ່​ການການຕໍ່ຕ້ານ ພວກ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍຂອງສະຫະລັດ ​ໂດຍເພັ່ງເລັງໃສ່​ການ​ພົວພັນ​ກັບປະເທດພາຄີໃນເຂດເອ​ເຊຍ​

ໃຕ້ທີ່​ບໍ່ຄ່ອຍ​ສະບາຍໃຈປານໃດນັ້ນ.

ບັນດາ​ຜູ້​ແທນອາ​ເມຣິກັນ ຈະ​ຈັດການເຈລະຈາຢ່າງເປັນທາງການ​ ກັບລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງ
ປະ​ເທດ ​ຊາ​ຮ ​ເມ​ມູດ ​ກູ​ເຣຊີ ​ແລະ​ທີ​ມງານຂອງທ່ານ.

ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ (ກາງ) ຟັງລາຍງານ ຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທີ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ ປາກິສຖານ ວັນທີ່ 24 ສິງຫາ 2018.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີປາກິສຖານ ທ່ານອິມຣານ ຄານ (ກາງ) ຟັງລາຍງານ ຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທີ່ນະຄອນອິສລາມາບັດ ປາກິສຖານ ວັນທີ່ 24 ສິງຫາ 2018.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າທີ່​ກ່າວ​ຕໍ່ ວີ​ໂອ​ເອ ບັນດາ​ຜູ້ມາ​ຢ້ຽມຢາມ ຊຶ່ງ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນ​ອິສ ລາມາ​
ບັດ​ຫຼາຍຊົ່ວ​ໂມງນັ້ນ ຍັງ​ມີ​ກຳນົດ​ທີ່​ຈະ​ພົບປະ​ຕ່າງ​ຫາກ​ກັບ ນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ອິມຣານ
ຄານ ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ​ເກືອ​ບສາມ​ອາທິດ​ກ່ອນ ​ແລະ​ນາຍ​ພົນ​ກາມາຣ
ຈາ​ເວດ ບັຈ​ວາ ຜູ້​ບັນຊາ​ການ​ກອງທັບ.

ຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນໃນປາກິສຖານ ກຳລັງເບິ່ງລົດ ທີ່ຖືກທຳລາຍຈາກເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2016.
ຊາວບ້ານທ້ອງຖິ່ນໃນປາກິສຖານ ກຳລັງເບິ່ງລົດ ທີ່ຖືກທຳລາຍຈາກເຮືອບິນທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ວັນທີ 21 ພຶດສະພາ 2016.

​ແນວ​ຄິດ​ທີ່ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນມາ​ເປັນເວລາດົນນານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ ຈະ​ຕໍ່ສູ້​ກັບພວກກໍ່​ການ​ຮ້າຍ
​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ​ແລະ​ຍຸຕິການຂັດແຍ້ງເປັນເວລາ 17 ປີ​ ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟກາ​ນິສຖານແບບໃດນັ້ນ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນ​ເງົາ​ບົດບັງ ຄວາມຄາດໝາຍໃນການ​ຢ້ຽມ ຢາມຄັ້ງນີ້ ​ເພື່ອ​ທັບ​ມ້າງ​ສະພາບ
​ການ​ທີ່​ບໍ່​ໄປ​ບໍ່​ມາ​ຢູ່​ໃນຄວາມສຳພັນ​ທີ່​ສະ​ລັບ​ຊັບຊ້ອນຂອງອິສລາມາ​ບັດ ກັບ​ວໍຊິ​ງຕັນ
​ເຖິງ​ແມ່ນ​ນວ່າ​ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພັນທະ​ມິດທີ່ເປັນ​ທາງ​ການ ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ຂອງ​
ການ​ນຳພາຂອງ​ສະຫະລັດ ໃນການຕໍ່ຕ້ານການ​ກໍ່​ການ​ຮ້າຍ.

ທ່ານ​ພອມພຽວກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ຕ້ອງການ​ໃຫ້ປາ​ກິ​ສຖານ ​ພົວພັນ​ຢ່າງຈິງຈັງ ​ເພື່ອ
​ຊ່ວຍ​ພວກ​ເຮົາ​ສ້າງຄວາມປອງດອງຊາດ ທີ່​ມີຄວາມຈຳເປັນ​ຢູ່​ໃນ​ອັ​ຟການິສ ອຖານ.”

ອ່ານຂ່ານີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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