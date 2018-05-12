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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສຫລ ກ່າວວ່າ ເກົາຫຼີເໜືອ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບ ການຜ່ອນຜັນ ໃນການລົງໂທດ ໃດໆ

ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ ຈັບມືກັບລັດຖະມົນຕີ ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມປີໂອ ວັນທີ 9 ພຶດສະພາ 2018. (ຮູບ KCNA)

ຫົວໜ້າ​ນັກ​ການ​ທູດ​ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ກ່າວໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້​ວ່າ ການ
ປົດ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ມີການພິສູດຢ່າງ
ເຂັ້ມ​ແຂງ​ ແລະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ພຽງ​ຢາງ​ຈະ​ບໍ່​ຖືກຍົກ​ເລີກ​ ນອກຈາກວ່າປະເທດດັ່ງ
ກ່າວ ຈະເອົາບາດກ້າວອັນໜັກແໜ້ນ ແລະເພີ້ມຕື່ມ ໄປສູ່​ການ​ເປັນປະເທດທີ່ປອດ
ອາວຸດນິວ​ເຄລຍ.

​ການພົບ​ປະເປັນ​ເທື່ອທຳ​ອິດຂອງລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພ​ອມ
​ປີ​ໂອ ກັບລັດຖະມົນຕີ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານນາງ​ກັງ ກຍຸງ ​ວາ ທີ່​ນະຄອນ ຫຼວງ​ວໍ​
ຊິງ​ຕັນມີຂຶ້ນບໍ່​ເທົ່າ​ໃດ​ອາທິດ​ ກ່ອນ​ແຜນການເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມທຳນຽບຂາວຂອງ
ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ເກົາຫຼີ​ໃຕ້ ທ່ານ​ມູນ ​ແຈ​ອິນ ​ແລະການຄາດໝາຍ​ເປັນຢ່າງສູງ ໃນການ
ພົບ​ປະລະ​ຫວ່າງປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ​ທຣໍາ ​ແລະ​ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ​ ອຶນ.

ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາ​ໄດ້​ປະກາດ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບທ່ານ​ກິມ ຢູ່ສິງກະ​ໂປ​ໃນ​ວັນ​ທີ
12 ​ມິຖຸນາ ສອງ​ມື້ກ່ອນ​ວັນ​ເກີດ ຄົບຮອບ 72 ປີ ຂອງ​ຜູ້ນຳ​ສະຫະ ລັດ.

ທ່ານ​ພອມປີ​ໂອ​ກ່າວໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ຖະແຫຼງຂ່າວຮ່ວ​ມ​ວ່າ “ສະຫະ​ລັດ ​ແລະ​ສາທາ
ລະນະ​ລັດ​ເກົາຫຼີ ມີຄວາມໝັ້ນ​ໝາຍ​ ທີ່​ຈະເຮັດໃຫ້ແຫຼມເກົາຫຼີ​ບັນລຸການເປັນເຂດປອດ
ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ​ຢ່າງຖາວອນ ມີການກວດພິສູດ ແລະຕ່າວປີ້ນບໍ່ໄດ້ .”

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານນາງກັງ ກຍຸງ ວາ (ຊ້າຍ) ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມປີໂອ ທີກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ວນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານນາງກັງ ກຍຸງ ວາ (ຊ້າຍ) ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມປີໂອ ທີກອງປະຊຸມນັກຂ່າວ ຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ວນທີ 11 ພຶດສະພາ 2018.

ສ່ວນທ່ານນາງ​ກັງ​ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ເວົ້າ​ເຖິງ ການຜ່ອນຜັນການ​ລົງ​ໂທດ​ຢູ່​ໃນ​ຈຸດ​
ນີ້ເທື່ອ. ພວກ​ເຮົາ​ແມ່ນເປັນທີ່ຈະ​ແຈ້ງທີ່ສຸດວ່າ ການ​ລົງ​ໂທດ ​ຍັງມີ​ຢູ່​ຕໍ່ໄປຈົນ​ກວ່າ ​ແລະ​ນອກຈາກວ່າ ​ພວກ​ເຮົາມອງ​ເຫັນການເອົາບາດກ້າວທີ່ມີຄວາມໝາຍ​ໂດຍ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ໄປສູ່ເສັ້ນທາງ​ການ​ເປັນປະເທດທີ່ປອດອາວຸດນິວເຄລຍ.”

ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ສະຫະລັດ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ເອົາ​ບົດບາດທີ່ກ້າຫານ ​ແລະ
​ໜັກ​ແໜ້ນ ​ໄປ​ສູ່​ການ​ເປັນປະເທດ ທີ່ປອດ​ນິວ​ເຄລຍ. ​ໂດຍ​ການ​ກະ​ທໍາ​ດັ່ງກ່າວ ​ເຂົາ​
ເຈົ້າກ່າວ​ວ່າ ວໍຊິງ​ຕັນ​ແມ່ນ “ພ້ອມແລ້ວ​ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​ວຽກ ​ກັບ​ພຽງ​ຢາງ​ເພື່ອໃຫ້ກາຍເປັນ
ປະເທດທີ່ອຸດົມ​ຮັ່ງມີ."

ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນຂະນະຢືນຢູ່ກັບ ທ່ານໂທນີ ກິມ, ທີສອງຊ້າຍມື, ທ່ານກິມ ດົງ ຈູລ, ກາງຂວາ, ແລະທ່ານກິມ ຮັກ ຊົງ, ຂວາ ທັງສາມຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ທີ10 ພຶດສະພາ 2018.
ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ກ່າວໃນຂະນະຢືນຢູ່ກັບ ທ່ານໂທນີ ກິມ, ທີສອງຊ້າຍມື, ທ່ານກິມ ດົງ ຈູລ, ກາງຂວາ, ແລະທ່ານກິມ ຮັກ ຊົງ, ຂວາ ທັງສາມຄົນໄດ້ຖືກປ່ອຍໂຕຈາກເກົາຫຼີເໜືອ ທີ10 ພຶດສະພາ 2018.

ເຖິງ​ຢ່າງ​ໃດ​ກໍ​ດີ ບັນດາ​ນັກ​ຊ່ຽວຊານ​ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອວ່າ​ ​ຊ່ອງ​ຫວ່າງ​ທີ່ມີລະຫວ່າງ​ສະຫະ
ລັດ ​ແລະ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອກ່ຽວ​ກັບ​ບາດກ້າວໄປ​ສູ່​ການເປັນປະເທດ​ປອດອາວຸດ ​ນິວ​ເຄລຍ
​ໂດຍ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ຍັງສືບຕໍ່ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຂຶ້ນແບບເປັນຂັ້ນໆ ​ແລະຄ່ອຍໆເປັນຄ່ອຍໆ
ໄປ.

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