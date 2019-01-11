ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວຕ້ອງຕິຢ່າງແຮງ ຕໍ່ນະໂຍບາຍຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອ ບາມາ ທີ່ມີຕໍ່ພາກຕາເວັນອອກກາງ ຂະນະທີ່ທ່ານກ່າວເຖິງວິໄສທັດ ຂອງລັດຖະບານປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ສຳລັບຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວຄຳປາໄສ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລອາເມຣິກັນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງໄຄໂຣ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ອາເມຣິກາ ແມ່ນກຳລັງທີ່ດີ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ.
ໃນການກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ບ່ອນດຽວກັນ ກັບທີ່ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ໂອບາມາ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງ ເມື່ອ 10 ປີກ່ອນ ໃຫ້ບັນດາປະເທດສ່ວນໃຫຍ່ທີ່ນັບຖືສາສະໜາອິສລາມ ເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່ ໂດຍເວົ້າວ່າ ອາເມຣິກາໄດ້ເຮັດຄວາມຜິດພາດ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ ນັບແຕ່ມີການໂຈມຕີ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາປີ 2001 ເປັນຕົ້ນມາ.
ທ່ານພອມພຽວ ໂດຍບໍ່ໄດ້ບົ່ງຊື່ໂດຍກົງ ຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ເອີ້ນນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານຊຸດກ່ອນ ຢູ່ໃນຂົງເຂດວ່າ “ແນະນຳໃນທາງຜິດ.”
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ຂ່າວດີກໍຄືວ່າ ຍຸກສະໄໝ ຂອງການສ້າງຄວາມອັບອາຍໃຫ້ແກ່ຕົນເອງຂອງອາເມຣິກາ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງແລ້ວ ແລະເຊັ່ນດຽວກັນກັບນະໂຍບາຍທີ່ໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມທຸກທໍລະມານທີ່ບໍ່ຈຳເປັນນັ້ນ. ບັດນີ້ ແມ່ນມາເຖິງແລ້ວ “ການເລີ້ມຕົ້ນໃໝ່” ທີ່ແທ້ຈິງ.
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກຜູ້ຟັງທີ່ນະຄອນໄຄໂຣວ່າ ພາຍໃນເວລາບໍ່ຮອດສອງປີ ສະຫະລັດ ພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ເຂົ້າກຳບົດບາດດັ້ງເດີມທີ່ເຄີຍດຳເນີນມາຂອງຕົນທີ່ດີໆຢູ່ໃນຂົງເຂດຄືນອີກ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດຂອງພວກເຮົາ.”
ທ່ານພອມພຽວເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດ “ໄດ້ປະເຊີນໜ້າກັບສະພາບຄວາມຈິງທີ່ໜ້າຂີ້ດຽດຂອງພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ.” ກ່ຽວກັບເລື້ອງອີຣ່ານ ແລະຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍປີ 2015 ຊຶ່ງທ່ານທຣຳໄດ້ຖອນຕົວອອກນັ້ນ ທ່ານພອມພຽວກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີທຣຳໄດ້ຕ່າວປີ້ນ ສະພາບການບໍ່ຮູ້ບໍ່ເຫັນດ້ວຍຄວາມຕັ້ງໃຈກ່ຽວກັບໄພອັນຕະລາຍຂອງອຳນາດການປົກຄອງດັ່ງກ່າວແລະຖອນຕົວອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍທີ່ລົ້ມແຫຼວ ແລະໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງນັ້ນ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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