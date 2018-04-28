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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມ ພາກຕາເວັນອອກກາງ

ລັດຖະມົນຕີ ການ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ຄົນ​​ໃໝ່ ທ່ານໄມຄ໌ ​ພອມ​ພຽວ ຢູ່ທີ່ກອງບັນຊາການ ອົງການເນໂຕ້ ໃນນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌.

ຫຼັງຈາກໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນ
ຕີການຕ່າງປະເທດແລ້ວ ລັດຖະມົນຕີການ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດຄົນໃໝ່ ທ່ານໄມຄ໌
​ພອມ​ແພວ ກໍເລີ້ມອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພາກຕາເວັນອອກກາງໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 3 ມື້ ແມ່ນຮວມທັງການຢຸດແວ່ທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອິສຣາ
ແອລ ແລະຈໍແດັນ ບ່ອນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດຊາບ ກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ມີຕໍ່ອີຣ່ານ.

ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານພອມແພວ​ ກ່າ​ວວ່າ ຍັງບໍ່ມີ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ໃດໆ​ກ່ຽວກັບ​ວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍ​ໂນ​ລ ທຣໍາ ​ຈະ​ຖອນສະຫະລັດ ​ອອກ​ຈາກ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄລຍກັບ​ອີ
ຣ່ານຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງ​ກ່າວ​ເພີ້​ມອີກ​ວ່າ ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກຳລັງ​ດຳ​ເນີນ​ຢູ່.

ທີ່​ກອງ​ປະຊຸ​ມ​ໃຫ້ສຳພາດຂ່າວ​ຂອງ​ທ່ານ​ເທື່ອທຳ​ອິດກ່ຽວກັບ​ໜ້າ​ທີ່​ໃໝ່​ຂອງ​ທ່ານ
ນັ້ນ ທ່ານ​ພອມ​ແພວ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າບໍ່ມີການດັດແປງ​ຢ່າງ​ພຽງພໍ ຖ້າບໍ່ມີ​ການ​ແກ້ໄຂ​
ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢ່າງພຽງພໍຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແລ້ວ ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີ​ທຣໍາ ອາດຈຶ່ງມີ
ທ່າທາງວ່າ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ​ກາຍເດືອນ​ພຶດສະພາ​.” ທ່ານ​ພອມ​ແພວ ​ໄດ້​ກ່າວ
​ຢູ່​ກອງ​ປະຊຸມບັນດາ ລັດຖະມົນ​ຕີອົງການເນໂຕ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ບຣັສ​ເຊີ​ລສ໌ ນຶ່ງ​ມື້​ຫຼັງ
​ຈາກ​ທ່ານ​ໄດ້​ສາບານ​ໂຕ​ເຂົ້າ​ຮັບ​ຕຳ​ແໜ່​ງ.

ທ່ານ​ພອມ​ແພວ ກ່າວ​ວ່າ​ ລາວໄດ້​ສົນທະນາ​ຂໍ້​ຕົກລົງ​ນິວ​ເຄຍລຍ ທີ່​ຮູ້ກັນໃນຊື່​ແຜນ
ການ​ປະຕິບັດ​ງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ກັບ​ບັນດາ​ເພື່ອນ​ຮ່ວມ​ງານ ໃນອົງ
ການເນໂຕ້ຂອງ​ທ່ານ. ນັກ​ການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ສະຫະລັດກ່າວ​ວ່າ ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວອາດ
ມີຄວາມ​ສຳ​ຄັນ ​ຢູ່ໃນ​ລາຍການ​ປະຊຸມ ​ເວລາ​ທ່ານເດີ​ນທາງ​ໄປ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ
ລຸນຫຼັງ​ອອກ​ຈາກນະຄອນ​ບັຣສ​ເຊີ​ລສ໌.

ທ່ານ​ພອມແພວ ຍັງ​ໄດ້​ຕັ້ງຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານການ​ໂຈມ​ຕີ​ຂອງຣັດ​ເຊຍ​ຕໍ່​
ປະເທດປະ​ຊາ​ທິປະ​ໄຕຕາ​ເວັນຕົກ​ຢູ​ເຄຣນ ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ທ່ານ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະເລື້ອງຂວັນຂອງພະນັກງານຢູ່ທີ່​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ. ​ເວລາ​ມີການ ຖາມ​ກ່ຽວ
ກັບພວກກະນັກ​ງານ​ທີ່ຂວັນເສຍ​ຢູ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ທ່ານ​ພອມ​ແພວກ່າວ​ວ່າ​ທ່ານ​ໄດ້ພົບ​
ປະກັບພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ຢູ່ອົງກາ​ນເນໂຕ້ ​ໃນນະ
ຄອນ​ບຣັສ​ເຊີ​ລສ໌. ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ອາດເສຍຂວັນແຕ່​ປາກົດ​ວ່າຍັງມີສະພາບ
ຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງດີຢູ່.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເທີກີ ທ່ານເມີບລຸຕ ກາວູໂຊກລູ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວວ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ເນໂຕ ທ່ານເຈັນ ສະໂຕລເລິນເບີກ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ 27 ເມສາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດເທີກີ ທ່ານເມີບລຸຕ ກາວູໂຊກລູ ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວວ ແລະ ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການ ເນໂຕ ທ່ານເຈັນ ສະໂຕລເລິນເບີກ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ທີ 27 ເມສາ 2018.

“​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຫວັງ​ວ່າ ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຈະ​ໄດ້ຮັບການເຊີດໜ້າຊູຕາ​ຄືນໃໝ່ ທີ່​ພວກ
​ເຮົາ​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ປະຕິ​ບັດ​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເຂົ້າ​ມາ​ຮ່ວມຢູ່​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ເພື່ອ
ຈະ​ເຮັດ ​ເພື່ອ​ເປັນນັກວິຊາການ ​ເພື່ອ​ນຳ​ສົ່ງ​ນັກການ​ທູດ​ອາ​ເມຣີກັນໄປ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ ນັ້ນ
​ແມ່ນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ທີ່​ຂ້າພ​ະ​ເຈົ້າ​ຕັ້ງ​ໄວ້.

ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອືນ ກຳລັງຈັບມືກັນທີ່ ບ້ານສະຫງົບເສິກ ປັນມູນຈອມ ເກົາຫຼີໃຕ້.
ປະທານາທິບໍດີເກົາຫຼີໃຕ້ ທ່ານມູນ ແຈ-ອິນ ແລະຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອືນ ກຳລັງຈັບມືກັນທີ່ ບ້ານສະຫງົບເສິກ ປັນມູນຈອມ ເກົາຫຼີໃຕ້.

ທ່າ​ນພອມ​ພຽວ ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ທ່ານ​ຈະ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ບັນດາ​ພະນັກງານ​ກະ​ຊວງຕ່າງ
ປະ​ເທດ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ໜ້າ​ນີ້ ຫຼັງຈາກ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.

​ເວລາ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບກາ​ນພົບ​ປະ​ຂອງ​ທ່ານ​ກັບ ຜູ້ນຳ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທ່ານ​ກິມ ຈົງ​ອືນ ຫວ່າງ​
ມໍ່​ໆ​ມາ​ນີ້ ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ໄດ້​ປະ​ຕິ​ເສດ ທີ່​ຈະ​ກ່າວ​ວ່າ ​ທ່ານ​ກິມ​ເປັນ​ບຸກ ຄົນທີ່ທຸ່ນທ່ຽງ
ຫຼືບໍ່. ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ວ່າ ທ່ານ​ກິມ​ເອົາຈິງເອົາຈັງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ແຜນ
ການພົບປະ​ສຸດ​ຍອດ​ກັບ​ປະທານາທິບໍດີ​ທຣໍາ. ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ​ໄດ້​ສັນລະ​ເສີນ​ສາທາ
ລະນະ​ລັດ​ເກົາຫຼີ​ ​ແລະເກົາ​ຫຼີເໜືອກ່ຽວ​ກັບ​ການພົບປະ ​ຄັ້ງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ​ແລະ​ຄວາມ
ຕ້ອງການ​ຂອງ​ປະຊາຊົນ​ເກົາຫຼີ​ໃນການຢາກມີ​ສັນ ຕິພາບ ​ແລະ​ຄວາມ​ອຸດົມ​ຮັ່ງມີ.

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