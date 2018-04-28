ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ເລີ້ມການຢ້ຽມຢາມ ພາກຕາເວັນອອກກາງ

ຫຼັງຈາກໄດ້ປາກົດຕົວເປັນເທື່ອທຳອິດ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລ ໃນກອງປະຊຸມລັດຖະມົນ
ຕີການຕ່າງປະເທດແລ້ວ ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດຄົນໃໝ່ ທ່ານໄມຄ໌
ພອມແພວ ກໍເລີ້ມອອກເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມພາກຕາເວັນອອກກາງໃນວັນເສົາມື້ນີ້.
ການຢ້ຽມຢາມເປັນເວລາ 3 ມື້ ແມ່ນຮວມທັງການຢຸດແວ່ທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ອິສຣາ
ແອລ ແລະຈໍແດັນ ບ່ອນທີ່ຄາດກັນວ່າ ທ່ານຈະແຈ້ງໃຫ້ບັນດາພັນທະມິດຊາບ ກ່ຽວ
ກັບນະໂຍບາຍຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ທີ່ມີຕໍ່ອີຣ່ານ.
ໃນວັນສຸກວານນີ້ ທ່ານພອມແພວ ກ່າວວ່າ ຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈໃດໆກ່ຽວກັບວ່າ ປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣໍາ ຈະຖອນສະຫະລັດ ອອກຈາກຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄລຍກັບອີ
ຣ່ານຫຼືບໍ່ ຊຶ່ງກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ການເຈລະຈາກຳລັງດຳເນີນຢູ່.
ທີ່ກອງປະຊຸມໃຫ້ສຳພາດຂ່າວຂອງທ່ານເທື່ອທຳອິດກ່ຽວກັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຂອງທ່ານ
ນັ້ນ ທ່ານພອມແພວ ກ່າວວ່າ “ຖ້າບໍ່ມີການດັດແປງຢ່າງພຽງພໍ ຖ້າບໍ່ມີການແກ້ໄຂ
ຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຢ່າງພຽງພໍຂອງຂໍ້ຕົກລົງນີ້ແລ້ວ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາ ອາດຈຶ່ງມີ
ທ່າທາງວ່າ ຈະບໍ່ຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງນີ້ ກາຍເດືອນພຶດສະພາ.” ທ່ານພອມແພວ ໄດ້ກ່າວ
ຢູ່ກອງປະຊຸມບັນດາ ລັດຖະມົນຕີອົງການເນໂຕ້ ທີ່ນະຄອນບຣັສເຊີລສ໌ ນຶ່ງມື້ຫຼັງ
ຈາກທ່ານໄດ້ສາບານໂຕເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງ.
ທ່ານພອມແພວ ກ່າວວ່າ ລາວໄດ້ສົນທະນາຂໍ້ຕົກລົງນິວເຄຍລຍ ທີ່ຮູ້ກັນໃນຊື່ແຜນ
ການປະຕິບັດງານຮ່ວມຮອບດ້ານ ຫຼື JCPOA ກັບບັນດາເພື່ອນຮ່ວມງານ ໃນອົງ
ການເນໂຕ້ຂອງທ່ານ. ນັກການທູດສູງສຸດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ບັນຫາດັ່ງກ່າວອາດ
ມີຄວາມສຳຄັນ ຢູ່ໃນລາຍການປະຊຸມ ເວລາທ່ານເດີນທາງໄປຕາເວັນອອກກາງ
ລຸນຫຼັງອອກຈາກນະຄອນບັຣສເຊີລສ໌.
ທ່ານພອມແພວ ຍັງໄດ້ຕັ້ງຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຕໍ່ຕ້ານການໂຈມຕີຂອງຣັດເຊຍຕໍ່
ປະເທດປະຊາທິປະໄຕຕາເວັນຕົກຢູເຄຣນ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານທີ່ເກົາຫຼີເໜືອ ແລະເລື້ອງຂວັນຂອງພະນັກງານຢູ່ທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ. ເວລາມີການ ຖາມກ່ຽວ
ກັບພວກກະນັກງານທີ່ຂວັນເສຍຢູ່ວໍຊິງຕັນ ທ່ານພອມແພວກ່າວວ່າທ່ານໄດ້ພົບ
ປະກັບພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດ ປະຕິບັດງານຢູ່ອົງການເນໂຕ້ ໃນນະ
ຄອນບຣັສເຊີລສ໌. ທ່ານກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າອາດເສຍຂວັນແຕ່ປາກົດວ່າຍັງມີສະພາບ
ຈິດໃຈທີ່ເຂັ້ມແຂງດີຢູ່.
“ເຂົາເຈົ້າຫວັງວ່າ ກະຊວງຕ່າງປະເທດຈະໄດ້ຮັບການເຊີດໜ້າຊູຕາຄືນໃໝ່ ທີ່ພວກ
ເຮົາຈະອອກໄປປະຕິບັດໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າມາຮ່ວມຢູ່ກະຊວງຕ່າງປະເທດເພື່ອ
ຈະເຮັດ ເພື່ອເປັນນັກວິຊາການ ເພື່ອນຳສົ່ງນັກການທູດອາເມຣີກັນໄປຢູ່ທົ່ວໂລກ ນັ້ນ
ແມ່ນການປະຕິບັດງານທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໄວ້.
ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ທ່ານຈະພົບປະກັບບັນດາພະນັກງານກະຊວງຕ່າງ
ປະເທດ ໃນວັນອັງຄານໜ້ານີ້ ຫຼັງຈາກກັບຄືນມາວໍຊິງຕັນ.
ເວລາຖາມກ່ຽວກັບການພົບປະຂອງທ່ານກັບ ຜູ້ນຳເກົາຫຼີເໜືອ ທ່ານກິມ ຈົງອືນ ຫວ່າງ
ມໍ່ໆມານີ້ ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ປະຕິເສດ ທີ່ຈະກ່າວວ່າ ທ່ານກິມເປັນບຸກ ຄົນທີ່ທຸ່ນທ່ຽງ
ຫຼືບໍ່. ທ່ານພອມພຽວ ບໍ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ທ່ານກິມເອົາຈິງເອົາຈັງກ່ຽວກັບແຜນ
ການພົບປະສຸດຍອດກັບປະທານາທິບໍດີທຣໍາ. ທ່ານພອມພຽວ ໄດ້ສັນລະເສີນສາທາ
ລະນະລັດເກົາຫຼີ ແລະເກົາຫຼີເໜືອກ່ຽວກັບການພົບປະ ຄັ້ງປະຫວັດສາດ ແລະຄວາມ
ຕ້ອງການຂອງປະຊາຊົນເກົາຫຼີໃນການຢາກມີສັນ ຕິພາບ ແລະຄວາມອຸດົມຮັ່ງມີ.
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