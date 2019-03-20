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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ. ​ພອມພຽວ ສະແຫວງ​ຫາ ການ​ສະ​ໜັບ ​ສະ​ໜູນ​ ຢູ່ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ກາງ ເພື່ອ​ຕ້ານຢັນ ​ອີຣ່ານ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ແລະ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ຄູ​ເວດ ເຊັກ ຊາ​ບາ​ຮ ອາ​ລ-ຄາ​ລິດ ອາ​​ລ-ຊາ​ບາ​ຮ ແລກ​ປ່ຽນ​ລົງ​ນາມ​ເອກ​ກະ​ສານ ວັນ​ທີ 20 ມີ​ນາ 2019.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຕ່າງ​ປ​ະ​ເທດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທ່ານ​ໄມ​ຄ໌ ພອມ​ພຽວ ໄດ້​ມຸ້ງ​ໜ້າ​ສູ່​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​
ອອກ​ກາ​ງ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ​ວານ​ນີ້ ເພື່ອ​ສົນ​ທະ​ນາ​ຫາ​ລື​ກ່ຽວ​ກັບຄວ​າມ​ປອດ​ໄພ​ ຢູ່​ຄູ​ເວດ
ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ແລະ​ເລ​ບາ​ນອນ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ກຳລັງ​ຊອກ​ຫາ​ການ​ສະ​
ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ຄັ້ງ​ໃໝ່ ​ເພື່ອ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ການ​ຮຸກ​ຮານ​ຂອງ​ອີ​ຣ່ານ.

ນັກການ​ທູດ​ສູງ​ສຸດ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໄດ້ຢຸດ​ແວ່​ທີ່​ນະ​ຄອນຄູເວດ​ຊີ​ຕີ້ິ້ເປັນ​ບ່ອນ​ທຳ​ອິດ ​ທີ່​ທ່ານ
​ກ່າວ​ວ່າ ທ່ານ​ວາງ​ແຜນ​ທີ່​ຈະ​ສົນ​ທະ​ນາ​ແຜນຍຸດ​ທະ​ສາດ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ
ແລະ​ບັນ​ຫາ​ພະ​ລັງ​ງານ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຄູ​ເວດ.

ຢູ່ທີ່​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ບ່ອນຢຸດ​ແວ່​ແຫ່ງຕໍ່​ໄປໃນ​ການ​ຢ້ຽມ​ຢາມຫ້າ​ມື້​ນັ້ນ ທ່ານ​ພ​ອມ​ພຽວ​ວາງ
​ແຜນ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີເບັນ​ຈາ​ມິນ ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ຂອງ​ທ່ານ​
ພວມ​ຈະ​ມີ​ການແຂ່ງ​ຂັນ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໃໝ່ ​ທີ່ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ໃນ​ວັນ​ທີ 9 ​ເມ​ສານີ້ ​ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່
ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ​ໄດ້​ມີພົ​ວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ສືບ​ສວນ​ກ່ຽວ​ກັບ
ການ​ສໍ້ລາດ​ບັງ​ຫຼວງ ​ແລະ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ​ກັບການ​ກ່າວ​ຫາ​ຮັບ​ສິນ​ບົນ ສໍ້​ໂກງ ແລະ​ລະ​
ເມີດ​ຄວາມ​ເຊື່ອ​ຖື.

​ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ ​ໃນ​ການຖະ​ແຫຼງ​ຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວ ທີ່​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຍັງພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​
ກາງ​ນັ້ນ ບໍ່​ໄດ້​ຫົວ​ຊາ​ກັບ​ການ​ສະ​ເໜີ​ແນະ​ທີ່ວ່າ ການ​ພົບ​ປະ​ຂອງ​ທ່ານ ​ກັບ​ທ່ານ​ເນ​ຕັນ
​ຢາ​ຮູ ອາດ​ເບິ່ງ​ກັນ​ວ່າ​ ​ເປັນ​ການ​ແຊກ​ແຊງ​ຂອງສະ​ຫລັດ​ເຂົ້າ​ໃນການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ອິ​ສ​ຣາ
​ແອ​ລ ໂດຍ​ໃຫ້ການ​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜູນ​ ຕໍ່ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ.

ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອະ​ວຸ​ໂສ​ກະ​ຊວງ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດ​ກ່າວ​ໃນ​ອາ​ທິດ​ແລ້ວ​ນີ້​ວ່າ ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ຈະ​
ບໍ່​ພົບ​ປະ​ກັບບັນ​ດາ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ແຕ່​ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ​ພຽງ​ຄົນ​ດຽວ
​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ນາມ​ຫົວ​ໜ້າ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຄົນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

ທ່ານ​ພອມ​ພຽວ​ກ່າວ​ວ່າ “ເພາະ​ສະ​ນັ້ນ ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ເລື້ອຍໆ. ພວກ​ເຮົາ​ມີ​ການ​
ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ນຶ່ງ​ປີ​ຂ້າງ​ໜ້າ​ນີ້. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ມີ​ການ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ໜ້ອຍ​ກ່ອນ​ນຶ່ງ​ເດືອນ ​ຂ້າ​ງ​ໜ້າ.
ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄປ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ​ເພາະ​ວ່າ​ຄວາມ​ສ​ຳ​ພັນ​ທີ່​ສຳ​ຄັນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ມີ. ຄວາມ​ສ​ຳ
​ພັນ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ ລະ​ຫວ່າງ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ຍັງ​ຄື​ເກົ່າ​ກັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ທີ່ມີ
​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ຈະ​ປ່ຽນ​ແປງ​ຢູ່ໃນສອງ​ປະ​ເທດ​ເວ​ລາ​ມາ​ເຖິງ. ຄວາ​ມ​ສຳ
​ພັນ​ດັ່ງ​ກ່າ​ວ​ສຳ​ຄັນ ບໍ່​ກ່ຽວ​ກັບ​ວ່າ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ນຳ​ນັ້ນ​ແມ່ນ​ໃຜ.”

ທ່ານ​ເນ​ຕັນ​ຢາ​ຮູ ຈະ​ມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງວໍ​ຊິງ​ຕັນ ໃນ​ອາ​ທິດ​ໜ້າ​ນີ້ ເພື່ອ​ເຂົ້າ​
ຮ່ວມກອງ​ປະ​ຊຸມ​ປະ​ຈຳ​ປີ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ປະ​ຊາສຳ​ພັນ​ ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ອິ​ສ​ຣາ​ແອ​ລ ທີ່​
ເປັນ​ກຸ່ມ​ວີ້ງ​ເຕັ້ນ​ຊາວ​ຢິວ​ ທີ່​ມີ​ອຳ​ນາດ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ແລະ​ຍັງ​ອາດ​ພົບ​ປະ​ກັບ​ປະ​ທາ
​ນາ​ທິບໍດີ​ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ ນຳ​ດ້ວຍ.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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