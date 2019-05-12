ລັດຖະມົນຕີກະຊວງຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຈະພົບປະກັບປະ
ທານາທິບໍດີ ຣັດເຊຍ ທ່ານ ວລາເດີເມຍ ປູຕິນ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຣັດເຊຍ
ທ່ານ ເຊີເກ ລາຟຣອຟ ໃນອາທິດນີ້, ໃນຂະນະທີ່ສອງປະເທດປະທະກັນ ກ່ຽວກັບຫຼາຍ
ບັນຫາຮວມທັງ ເວເນຊູເອລາ, ອີຣ່ານ ແລະການແຊກແຊງຂອງ ຣັດເຊຍ ໃນການ
ເລືອກຕັ້ງຂອງ ສະຫະລັດ ປີ 2016.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ຈະເດີນທາງໄປ ມົສກູ ໃນວັນອາທິດມື້ນີ້ ເປັນການຢ້ຽມຢາມ ຣັດ
ເຊຍ ຄັ້ງທຳອິດໃນນາມຫົວໜ້ານັກການທູດ ສະຫະລັດ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ສຸງສຸດຂອງ ສະຫະລັດ ຮວມທັງ ທ່ານ ພອມພຽວ ແລະຮອງປະທານາ
ທິບໍດີ ໄມຄ໌ ແພັນສ໌ ໄດ້ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ວ່າເຮັດວຽກຕ້ານການເລືອກຕັ້ງແບບປະຊາ
ທິປະໄຕຂອງຜູ້ນຳຢ່າຍຄ້ານ ເວເນຊູເອລາ ທ່ານ ຮວນ ກວາອີໂດ, ໃນຄວາມພະຍາ
ຍາມຂອງທ່ານທີ່ຈະຂັບໄລ່ ປະທານາທິບໍດີ ນິໂກລັສ ມາດູໂຣ ທີ່ຖືກໂຈມຕີນັ້ນ.
ສະຫະລັດ ກ່າວຫາ ຣັດເຊຍ ກ່ຽວກັບ ການພະຍາຍາມຊອກຫາຈຸດທີ່ໝັ້ນໃນຊີກໂລກ
ຕາເວັນຕົກຜ່ານຜ່ານ ເວເນຊູເອລາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສກະຊວງຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເມື່ອອາທິດ
ແລ້ວນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ກ່ຽວກັບ ການປະຕິບັດງານຂອງ ຣັດເຊຍ ຢູ່
ໃນເວເນຊູເອລາ ແລະພວກເຮົາຄິດວ່າ ການສະໜັບສະໜູນສຳລັບ ມາດູໂຣ ແມ່ນກຳ
ລັງຈະໝົດລົງ. ເພາະສະນັ້ນການສະໜັບສະໜູນຂອງພວກເຮົາແກ່ປະຊາຊົນ ເວເນຊູ
ເອລາແມ່ນຈະສືບຕໍ່ໄປ ແລະນັ້ນຈະເປັນຫົວຂໍ້ສຳລັບການປຶກສາຫາລື.”
ທ່ານ ພອມພຽວ ຈະເດີນທາງຮອດ ຣັດເຊຍ ວັນຈັນມື້ອື່ນ ເພື່ອພົບປະກັບບັນດານັກ
ການທູດ ອາເມຣິກັນ ຢູ່ສະຖານທູດ ສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງ ມົສກູ ກ່ອນພົບປະ
ກັບບັນດາຜູ້ນຳທຸລະກິດ ສະຫະລັດ. ທ່ານຍັງຈະວາງພວງມະລາຢູ່ສຸສານຂອງທະ
ຫານນິລະນາມ ເພື່ອເປັນກຽດໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ຕ້ານລະບອບນາຊີ.
ຫຼັງຈາກນັ້ນ ທ່ານລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດ ຈະເດີນທາງໄປເມືອງ ໂຊຈີ ໃນວັນອັງຄານ
ເພື່ອເຈລະຈາກັບທ່ານ ປູຕິນ ແລະທ່ານ ລາຟຣອຟ.
ການເດີນທາງຂອງທ່ານ ພອມພຽວ ຈະເກີດຂຶ້ນກ່ອນໜ້າກອງປະຊຸມສຸດຍອດ G-20
ຢູ່ນະຄອນ ໂອຊາກາ ປະເທດ ຍີ່ປຸ່ນ ຊຶ່ງປະທານາທິບໍດີ ທ່ານ ດໍໂນລ ທຣຳ ແລະ ທ່ານ
ປູຕິນ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມດ້ວຍ.
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