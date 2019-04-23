ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ຄຳຖະແຫລງຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນສູງກະຊວງການຕ່າງປະເທດຂອງເກົາຫລີເໜືອ ທີ່ເວົ້າວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວບໍ່ຢາກພົບປະກັບທ່ານອີກຕໍ່ໄປ ຖ້າຫາກຈະຈັດໃຫ້ມີການເຈລະຈາກັບສະຫະລັດຄືນອີກ. ທ່ານພອມພຽວເວົ້າວ່າ ທ່ານຍັງຮັບຜິດຊອບທີມງານການເຈລະຈາຢູ່ ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານ ກິມ ຈົງ ອຶນ, ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍາວ່າ ຈະປົດອາວຸດນິວເຄລຍເຖິງ “ຫົກຄັ້ງ." ການເວົ້າຕອບກັນໄປກັນມາດັ່ງກ່າວມີຂຶ້ນຖ້າມກາງ ການເຄື່ອນໄຫວທາງດ້ານການທູດທີ່ວຸ້ນວາຍ ໂດຍທີ່ປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນຂອງຣັດເຊຍ ມີກຳນົດທີ່ຈະຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດກັບທ່ານ ກິມ ຈົງອຶນ. Cindy Saine ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ ມີລາຍງານມາຈາກກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ຊຶ່ງບົວສະຫວັນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການເຈລະຈາດ້ານນິວເຄລຍລະຫວ່າງສະຫະລັດ ກັບເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ຢຸດສະງັກລົງ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງ ທ່ານກິມ ກັບປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໃນເດືອນກຸມພາ ໄດ້ສິ້ນສຸດລົງໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ຕົກລົງໃດໆ.
ອົງການຂ່າວແຫ່ງລັດ KNCA ຂອງເກົາຫລີເໜືອ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າ ຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດຄົນນຶ່ງທີ່ວ່າ "ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າ ຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງໃນການເຈລະຈາ ຈະບໍ່ແມ່ນ ທ່ານພອມພຽວ ແຕ່ວ່າຈະເປັນຄົນອື່ນທີ່ມີຄວາມລະມັດລະວັງ ແລະເປັນຜູ້ໃຫຍ່ກວ່ານັ້ນ ໃນເວລາສື່ສານກັບພວກເຮົາ."
ພາຍຫລັງກອງປະຊຸມກັບຄູ່ຮ່ວມຕຳແໜ່ງຍີ່ປຸ່ນ ຢູ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ໃນວັນສຸກຜ່ານມານີ້ແລ້ວ, ທ່ານພອມພຽວກໍໄດ້ປະຕິເສດລາຍງານຂ່າວດັ່ງກ່າວ. ທ່ານກ່າວດັ່ງນີ້:"ຍັງບໍ່ມີຫຍັງປ່ຽນແປງ. ພວກເຮົາສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ແລະເຈລະຈານຳກັນ. ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບທີມງານດັ່ງກ່າວ, ປະທານາທິບໍດີທຣຳ ແນ່ນອນວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມເລື້ອງນີ້ ໂດຍລວມ, ແຕ່ວ່າ ມັນຈະແມ່ນທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນຜູ້ດຳເນີນງານ."
ໃນຂະນະທີ່ພົບທາງຕັນດ້ານການທູດ, ປະທານາທິບໍດີ ມູນ ແຈອິນຂອງເກົາຫລີໃຕ້ ໄດ້ຜັກດັນໃຫ້ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດລະຫວ່າງສອງປະເທດເກົາຫລີຂຶ້ນ ກັບທ່ານກິມ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການພົບປະດ້ານນິວເຄລຍກັບຄືນມາອີກ. ພວກນັກວິໄຈສະພາບການເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຈະຮູ້ສຶກຍິນດີຕໍ່ການເຮັດເຊັ່ນນີ້.
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ທ່ານ ເດນນິສ ວາຍລເດີ້ (Dennis Wilder) ຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ ຈອດສ໌ທ້າວ (Georgetown) ໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ: "ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ທີ່ຈິງແລ້ວ ນີ້ຄືກາລະໂອກາດທີ່ຄະນະລັດຖະບານຂອງທ່ານ ທຣຳ ຈະມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ທີ່ຈະໃຫ້ທ່ານມູນ ມີບົດບາດ ເພາະນັບແຕ່ມີກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ທີ່ນະຄອນຮາໂນ່ຍເປັນຕົ້ນມາ, ເກົາຫລີເໜືອ ແມ່ນມິດງຽບແທ້ໆ ຢູ່ໃນໂທລະພາບຊ່ອງຕ່າງໆຂອງອາເມຣິກາ, ຢູ່ໃນຊ່ອງຂອງນິວຢອກ, ແລະຊ່ອງອື່ນໆ ແທ້ໆແລ້ວແມ່ນບໍ່ໄດ້ອອກເລື້ອງນີ້ເລີຍ ດຽວນີ້."
ຜູ້ນຳເກົາຫລີເໜືອ ທ່ານກິມຈົງອຶນ ມີກຳນົດທີ່ຈະພົບກັບປະທານາທິບໍດີວລາດິເມຍ ປູຕິນ ຂອງຣັດເຊຍ ເປັນຄັ້ງທຳອິດໃນອາທິດນີ້. ບິດາຂອງທ່ານ ກິມ, ຄືທ່ານ ກິມ ຈົງ ອິລ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມຣັດເຊຍສອງຄັ້ງ ໂດຍໄດ້ພົບກັບທ່ານ ປູຕິນໃນປີ 2002.
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