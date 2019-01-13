ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ໝັ້ນ
ໃຈວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ເທີກີ ຈະສາມາດຕົກລົງກັນໄດ້ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ຈະປົກປ້ອງ
ພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊາວ ເຄີດ ໃນປະເທດ ຊີເຣຍ ຫຼັງຈາກກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ
ຖອນຕົວອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ລົມກັບລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດຂອງ ເທີກີ ແລະ ກ່າວວ່າ ຂໍ້
ຕົກລົງທີ່ອາດເປັນໄດ້ນັ້ນແມ່ນວຽງງານທີ່ກຳລັງດຳເນີນຢູ່. ທ່ານ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ
ມັນສາມາດບັນລຸມັນໄດ້ ເພື່ອອະນຸຍາດໃຫ້ ເທີກີ ປ້ອງກັນປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ໃນ
ຂະນະທີ່ບໍ່ໄປຫຍຸ້ງກ່ຽວກັບພວກຊາວ ເຄີດ ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຫຍັງ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ກ່າວວ່າ ທ່ານ “ມີຄວາມຄິດໃນແງ່ບວກ” ວ່າຊາວ ເຄີດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້
ຄຽງຂ້າງກອງກຳລັງ ສະຫະລັດ ຕໍ່ຕ້ານກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃນ ຊີເຣຍ ນັ້ນ ຈະບໍ່ຖືກປະຖິ້ມ.
ເທີກີ ພິຈາລະນາຊາວ ເຄີດ ຂອງ ຊີເຣຍ ຫຼາຍກຸ່ມວ່າເປັນພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະ ໄດ້
ສັນຍາທີ່ຈະໂຈມຕີເຂົາເຈົ້າ. ການຂຸ່ມຂູ່ຕ່າງໆໄດ້ຮຸນແຮງຂຶ້ນ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ
ໄດ້ເລີ່ມຂະບວນການຖອນຕົວອອກຈາກ ຊີເຣຍ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ
ດໍໂນລ ທຣຳ.
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