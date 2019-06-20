ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ຍົກເລີກການຢ້ຽມຢາມ
ສຣີລັງກາ ລະຫວ່າງການເດີນທາງ ໄປຢ້ຽມຢາມ ຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊິຟິກ ຊຶ່ງຈະມີຂຶ້ນ ຮວມທັງຕິດຕາມປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ສຸດຍອດກຸ່ມ G20
ໃນຍີ່ປຸ່ນ.
ສະຖານທູດສະຫະລັດ ໃນນະຄອນໂຄລອມໂບ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ “ໝາຍກຳນົດ
ການທີ່ຂັດແຍ້ງກັນແບບຫລີກລ່ຽງບໍ່ໄດ້” ຈຶ່ງບໍ່ສາມາດເຮັດການເດີນທາງຊຶ່ງ ເກືອບ
ເປັນເວລາສອງເດືອນ ຫຼັງຈາກການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍ ໃສ່ວັນອາທິດບຸນອິສເຕີທີ່ຮ້າຍ
ແຮງ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດກວ່າ 250 ຄົນ ຢູ່ບັນດາໂຮງແຮມ ແລະໂບດຕ່າງໆ.
“ລັດຖະມົນຕີ ພອມພຽວ ໄດ້ເສຍໃຈທີ່ທ່ານບໍ່ສາມາດໄປຢ້ຽມຢາມນະຄອນໂຄລອມ
ໂບໃນເວລານີ້” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການຂອງສະຖານທູດ. “ທ່ານຫວັງ
ວ່າຈະເດີນທາງໄປສຣີລັງກາໃນໂອກາດໜ້າເພື່ອເນັ້ນຢ້ຳເຖິງຄວາມສຳພັນອັນໜັກ
ແໜ້ນ ຂອງພວກເຮົາກັບສຣີລັງກາ ຊຶ່ງເປັນຮາກຖານໃນຄວາມໝັ້ນໝາຍຕໍ່ປະຊາທິ
ປະໄຕ ການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດ ແລະ ຕໍ່ຂົງເຂດອິນໂດ-ປາຊິຟິກທີ່ເສລີ ແລະ
ເປີດກວ້າງ."
ນັກການທູດສູງສຸດສະຫະລັດກຳລັງເດີນທາງໄປອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະເກົາຫຼີໃຕ້ ແຕ່
ວັນທີ 24 ຫາ 30 ມິຖຸນາເພື່ອເສີມຂະຫຍາຍການຮ່ວມມືກັບບັນດາພັນທະມິດໃນຂົງ
ເຂດອິນໂດ-ປາຊິຟິກ. ການຄ້າແລະເກົາຫຼີເໜືອ ເປັນເລື້ອງສຳຄັນຢູ່ໃນລາຍການພົບ
ປະດັ່ງກ່າວ.
ການຢ້ຽມຢາມນິວເດລີ ຂອງລັດຖະມົນຕ່າງປະເທດ ມີຂຶ້ນຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈ
ໂດຍປະທານາທິບໍດີທຣຳ ທີ່ຈະຍຸຕິ ການໃຫ້ຖານະພິເສດທາງດ້ານການຄ້າ ຕໍ່ອິນ
ເດຍ ທ່າມກາງທີ່ມີການໂຕ້ແຍ້ງຢ່າງແຮງ ກ່ຽວກັບ ການປົກປ້ອງສິນຄ້າຂອງຕົນ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວເມື່ອມໍ່ໆມານີ້ ຕໍ່ສະພາທຸລະກິດ ສະຫະລັດ ອິນເດຍວ່າ
“ພວກເຮົາຍັງເປີດກວ້າງສຳລັບການເຈລະຈາ ແລະພວກເຮົາຫວັງວ່າບັນດາ
ເພື່ອນມິດຂອງພວກເຮົາໃນອິນເດຍ ຈະຍົກເລີກກຳແພງການຄ້າ ຂອງພວກເ
ຂົາເຈົ້າ.”
ຢູ່ທີ່ນະຄອນນິວເດລີ ທ່ານພອມພຽວ ຈະສົນທະນາກ່ຽວກັບການເປັນພາຄີແບບ
ຍຸດທະສາດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດແລະອິນເດຍ ກັບນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິນເດຍ
ທ່ານນາເຣັນດຣາ ໂມດີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຊະນະການເລືອກຕັ້ງ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້.
ນັກການທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດ ຈະໄປຮ່ວມກັບປະທານາທິບໍດີດໍໂນລ ທຣຳ
ທີ່ກອງປະຊຸມຜູ້ນຳສຸດຍອດກຸ່ມ G20 ບ່ອນທີ່ທ່ານທຣຳ ຄາດວ່າຈະພົບປະກັບ
ປະທານປະເທດຈີນ ທ່ານສີ ຈິ້ນຜິງ ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວທ່າມກາງການເພີ້ມທະ
ວີຄວາມຮ້າຍແຮງຂຶ້ນ ໃນການຂັດແຍ້ງທາງດ້ານການຄ້າ ລະຫວ່າງຜູ້ນຳຂອງສອງ
ປະເທດ ທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ສຸດໃນໂລກ.
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