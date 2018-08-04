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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ທ່ານພອມພຽວ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ ມຽນມາ ປ່ອຍໂຕ ນັກຂ່າວຣອຍເຕີ ສອງຄົນ ທັນທີ

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຕ໌ ພອມພຽວ ຈັບມືກັບ ລັດຖະມົນຕີສະຫະພັນມຽນມາ ໃນການຮ່ວມືສາກົນ ທ່ານຈີຢໍ ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2018.

ລັດຖະມົນຕີ ວ່າການ​ຕ່າງປະ​ເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ​ໄມຕ໌ ພອມພຽວ ​ໄດ້ພົບ​ປະກັບລັດ
ຖະມົນຕີ ວ່າການຕ່າງປະເທດ ມຽນມາ ທ່ານ ​ຈີ​ຢໍ ທິນ ​ຢູ່​ທີ່ ສິງກະ​ໂປ​ໃນ​ວັນ​ເສົາ​ມື້​ນີ້ ​ ​ແລະເພິ່ນກໍ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ ໃຫ້ປ່ອຍໂຕນັກຂ່າວ ຣອຍ​ເຕີ ສອງ​ຄົນ ​ທີ່​ຖືກ​ກັກ​ຂັງ ​ຢູ່​ໃນ
ມຽນມາ ໃນທັນທີ.

​ໂຄສົກ​ກະຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດສະຫະລັດ ທ່ານ​ນາງ​ແຮ​ເຕີ ນາວ​ເອີ​ດທ໌ ກ່າວ​ຕໍ່ວີ​ໂອ​ເອ ວ່າ
ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ໄດ້​ຍົກ​ບັນຫາ​ດັ່ງກ່າວຂຶ້ນມາ ລະຫວ່າງ​ການ​ພົບ​ປະກັນ​ຢູ່​ນອກ​ກອງ​ປະ
ຊຸມ ​ແລະ​ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດ ​ມີ​ຄວາມ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ທີ່​ສຸດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການສືບຕໍ່​ກັກ​ຂັງ​ນັກຂ່າວ
ທັງສອງ​ຄົນນັ້ນ. ນັກ​ຂ່າວທັງ​ສອງ​ ໄດ້ຖືກ​ກ່າວ​ຟ້ອງໃນຂໍ້ຫາ ​ມີເອກ​ກະສາ​ນໃນຄອບຄອງ
ທີ່​ເຊື່ອມໂຍງ​ກັບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ ດ້ານຄວາມ​ປອດ​ໄພ ຕໍ່ຕ້ານພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ໂຣຮິງ
​ຢາ ໃນ​ລັດຣາຄາຍ ຢູ່ທາງ​ພາກ​ເໜືອ​ຂອງ​ມຽນມາ.

ທ່ານ​ພອມພຽວ ​ແລະ ​ທ່ານ​ຈີ​ຢໍ ທິນ ​ໄດ້​ພົບປະ​ກັນ​ຢູ່​ນອກ ​ກອງ​ປະຊຸມ ​ບັນດາ​ຜູ້ນຳ​ປະ​ເທດຈາກຂົງ​ເຂດເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ອອກສຽງ​ໃຕ້.

ທ່ານ​ພອມພຽວ​ໄດ້​ກ່າວ​ຕໍ່​ກຸ່ມນັກຂ່າວ ທີ່​ເດີນທາງໄປນຳ ​ແລະ​ບັນດາ​ນັກ​ຂ່າວ​ປະຈຳ​ທ້ອງ
​ຖິ່ນ​ ວ່າ ທ່ານ​ເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ວ່າ ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ​ຈະ​ປົດອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແຕ່​ກໍຍອມຮັບວ່າ​ ທ່ານ​ຍັງ​
ບໍ່​ທັນໄດ້​ພົບ​ປະ ​ກັບ​ບັນດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອເທື່ອ ໃນລະ​ວ່າງ​ການມາ​ຢ້ຽມຢາມ​ໃນ
ຄັ້ງນີ້.

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຕ໌ ພອມພຽວ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສິງກະໂປ ທ່ານວິວຽນ ລາລາກຣິສນານ ເຊັນເອກກະສານຄວາມເຂົ້າໃຈ ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຕ໌ ພອມພຽວ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສິງກະໂປ ທ່ານວິວຽນ ລາລາກຣິສນານ ເຊັນເອກກະສານຄວາມເຂົ້າໃຈ ວັນທີ 4 ສິງຫາ 2018.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ ​ມີ​ລາຍ​ງານ​ຈຳນວນ​ນຶ່ງທີ່​ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ ລະ​ເມີດມາດຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດຂອງ
​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ຕໍ່​ເກົາ​ຫຼີ​ເໜືອ ຊຶ່ງ​ຈະ​ເປັນ​ເລື້ອງ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງແທ້ໆ. ທ່ານ​ພອມ
ພຽວ ກ່າວ​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ເຫັນ​ລາຍ​ງານທັງຫຼາຍ ​ທີ່ວ່າ ຣັດ​ເຊຍ​ໄດ້​ອະນຸມັດ ໂຄງການ
ຮ່ວມລົງທຶນ ກັບ​ບັນ​ດາ​ບໍລິສັດຂອງເກົາຫຼີ​ເໜືອ ​ແລະ​ອະນຸມັດ ບັດເຮັດວຽກໃໝ່ ​ໃຫ້ແກ່
​ຄົນ​ງານເກົາຫຼີ​ເໜືອ ທີ່​ຖືວ່າເປັນ​ແຂກ​ຂອງປະເທດ. ຖ້າ​ຫາ​ກບັນດາ​ລາຍ​ງານ​ເຫລົ່າ​ນີ້ ພິ
ສູດ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຈິງ ​ແລະ​ພວກ​ເຮົາກໍ​ມີ​ເຫດຜົນ ​ທີ່​ຈະ​ເຊື່ອ​ວ່າ ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າເຮັດຈັ່ງຊັ້ນ
ອັນນັ້ນ​ກໍຈະ​ເປັນ​ການລະ​ເມີ​ດ ມະຕິ​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ເລກທີ
2375.”

ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຕ໌ ພອມພຽວ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານວັງ ຢີ ຈັບມືກັນກ່ອນກອງປະຊຸມ ສະມາຄົມປະເທດອາຊຽນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ສິງກະໂປ ວັນທີ. 3 ສິງຫາ 2018.
ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານໄມຕ໌ ພອມພຽວ ແລະລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດຈີນ ທ່ານວັງ ຢີ ຈັບມືກັນກ່ອນກອງປະຊຸມ ສະມາຄົມປະເທດອາຊຽນຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ສິງກະໂປ ວັນທີ. 3 ສິງຫາ 2018.

ທ່ານ​ພອມພຽວ ກ່າວ​ວ່າ ທ່າ​ນ​ໄດ້​ບອກ​ບັນດາ​ຜູ້​ນໍາ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ພົບ​ປະ​ ໃນລະຫວ່າງ ການ​ເດີນທາງ​ຢ້ຽມຢາມ​ຂອງ​ທ່ານໃນຄັ້ງນີ້ ວ່່າ ມັນມີ​ສຳຄັນຍິ່ງ ​ທີ່​ຈະຕ້ອງ​ສືບຕໍ່ຮັກສາໄວ້ມາດ
ຕະ​ການ​ລົງ​ໂທດ​ຕໍ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

​ໃນ​ວັນ​ສຸກ​ວານ​ນີ້ ກະຊວງ​ການ​ເງິນ​ສະຫະລັດ ​ກ່າວ​ວ່າ ຕົນ​ໄດ້​ວາງ​ ມາດຕະການ​ລົງ​
ໂທດ ຕໍ່​ທະນາຄານ ແຫ່ງນຶ່ງ ຂອງຣັດ​ເຊຍ ​ທີ່​ໄດ້ໃຫ້ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ ແກ່​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ ເພື່ອ
ຫລີກ​ລ່ຽງ ມາດຕະການການ ຂອງສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ ສະຫະປະ​ຊາຊາດ ທີ່ມີຈຸດປະສົງ
​ຈະຢັບຢັ້ງ​ ໂຄງການ​ອາວຸດ​ນິວ​ເຄລຍ ​ແລະ​ ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂີ​ປະ​ນາ​ວຸດ​ ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ.
ກະຊວງການເງິນ ​ກ່າວ​ວ່າ ທະນາຄານ​ການ​ຄ້າຣັດ​ເຊຍ ອາ​ໂກຣ​ໂຊ​ຢຸດ ​ທີ່​ມີ​ຫ້ອງການ​ຢູ່
​ໃນ​ມົສກູ​ ໄດ້ເລັ່ງລັດ “ການ​ຊື້ຂາຍທີ່ສຳຄັນໆ” ໂດຍ​ບຸກຄົນ ຜູ້​ທີ່​ສະຫະລັດ​ ຖືກນຳເອົາຊື່
ລົງ​ໃນ​ບັນຊີ​ດຳ ຍ້ອນການ​ມີສ່ວນພົວພັນ ໃນ​ໂຄງການ​ພັດທະນາອາວຸດ ​ຂອງ​ເກົາຫຼີ​ເໜືອ.

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