ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວໂຈມຕີ ອີຣ່ານ ສຳລັບການໃຊ້ “ຄວາມຮຸນແຮງ” ແລະ ການກໍ່ກວນສັນຍານອິນເຕີແນັດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລະນຶກເຖິງຜູ້ທີ່ຖືກຂ້າຕາຍ ໃນລະຫວ່າງການປາບປາມຜູ້ປະທ້ວງ ຕໍ່ຕ້ານການຈັດຕັ້ງເມື່ອເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຖືກກະຕຸ້ນໂດຍການຂຶ້ນລາຄານ້ຳແມັນແອັດຊັງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ, ທີ່ກ່າວຫາໂດຍກົງຕໍ່ຜູ້ນຳສູງສຸດ ອີຣ່ານ ທ່ານ ອາຢາໂທລລາ ອາລີ ຄາເມນີ, ຜູ້ທີ່ຮັບຜິດຊອບໃນການທຳການຕັດສິນໃຈ ກ່ຽວກັບ ສາສະໜາ ແລະ ບັນຫາການເມືອງຕ່າງໆໃນ ສາທາລະນະລັດ ອິສລາມ ນັ້ນວ່າ “ປະຊາຊົນ ອີຣ່ານ ມີສິດທີ່ຈະໄວ້ທຸກໃຫ້ຜູ້ເຄາະຮ້າຍ 1,500 ຄົນທີ່ຖືກຂ້າຕາຍໂດຍ ທ່ານ ຄາເມນີ ໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງ ອີຣ່ານ.”
ອີງຕາມອົງການຂ່າວເຄິ່ງທາງການ ອິລນາ (Ilna) ນັ້ນ, ສັນຍານອິນເຕແນັດ ໄດ້ຖືກຕັດຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ສົງໄສ ໃນຫຼາຍແຂວງຂອງ ອີຣ່ານ ກ່ອນການໄວ້ອາໄລທີ່ຖືກວາງແຜນຈັດຂຶ້ນໃນວັນພະຫັດຈະມາເຖິງນີ້.
ຫຼາຍຄົນມີລາຍງານວ່າຖືກຈັບຢູ່ສຸສານໄວ້ອາໄລແຫ່ງນຶ່ງ ໃນເມືອງ ຄາຣາຈ໌ (karaj) ເພືຶ່ອລະນຶກເຖິງວັນທີ 40 ຫຼັງຈາກການຕາຍຂອງຜູ້ປະທ້ວງທີ່ຖືກຂ້າ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ຂຽນໃນທວິດເຕີເມື່ອວັນສຸກແລ້ວນີ້ວ່າ “ລະບອບການປົກຄອງນັ້ນຢ້ານປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະ ອີກຄັ້ງນຶ່ງໄດ້ໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ ແລະ ປິດສັນຍານອິນເຕີແນັດ.”
ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ວ່າ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ ອີຣ່ານ ອາດໄດ້ສັງຫານຫຼາຍກວ່າ 1,000 ຄົນໃນການປາບປາມດັ່ງກ່າວໃນກາງເດືອນພະຈິກແລ້ວນີ້.
ອົງການຂ່າວ ຣອຍເຕີ ໄດ້ອ້າງຄ້ຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານທີ່ບໍ່ປະສົງອອກຊື່ວ່າ ປະຊາຊົນປະມານ 1,500 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດໃນລະຫວ່າງການປະທ້ວງນັ້ນ, ແນວໃດກໍຕາມຕົວເລກດັ່ງກ່າວແມ່ນບໍ່ສາມາດຢືນຢັນໄດ້.
ອົງການນິລະໂທດກຳສາກົນໄດ້ກ່າວວ່າ “ຢ່າງໜ້ອຍ 304 ຄົນໄດ້ເສຍຊີວິດ ແລະ ຫຼາຍພັນຄົນບາດເຈັບໃນຄວາມວຸ້ນວາຍນັ້ນ.
ລັດຖະບານ ເຕກະຣ່ານ ໄດ້ປະຕິເສດຕົວເລກຕ່າງໆຂອງກຸ່ມສິດທິມະນຸດ ແລະ ກຸ່ມອື່ນໆ ໃນຂະນະທີ່ບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເປີດເຜີຍຕົວເລກສູງສຸດຢ່າງເປັນທາງການນັ້ນ.