ການສຳຫຼວດ ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງ ໃນ 3 ລັດ ຂອງ ສຫລ ກ່າວວ່າ ໄດ້ຮັບຄວາມ 'ອັບອາຍຂາຍໜ້າ' ຍ້ອນ ທ່ານທຣຳ

ຜູ້ລົງຄະແນນສຽງຫຼາຍກວ່າ 60 ເປີເຊັນ ໃນສາມລັດທີ່ສຳຄັນ ທີ່ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານ ທຣຳ
ຊະນະການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີນັ້ນ ຕອນນີ້ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ “ມີຄວາມອັບ
ອາຍຂາຍໜ້າ” ຍ້ອນທ່ານ ທຣຳ.
ໃນເວລາຖືກຖາມ ກ່ຽວກັບ ວ່າ ການປະຕິບັດງານຂອງທ່ານ ທຣຳ ນັບ ຕັ້ງແຕ່ໄດ້ເຂົ້າ
ດຳລົງຕຳແໜ່ງ ເປັນຕົ້ນມາ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພາກພູມໃຈ ຫຼືວ່າຂາຍໜ້ານັ້ນ, ຜູ້ລົງ
ຄະແນນສຽງ 64 ເປີເຊັນໃນລັດ Michigan ແລະ Wisconsin ແລະ 63 ເປີເຊັນ
ໃນລັດ Pennsylvania ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າ,
ອີງຕາມການໂທລະພາບ NBC ແລະ ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນ Marist ນັ້ນ.
ນອກນັ້ນ ການຢັ່ງຫາງສຽງນີ້ ຍັງສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າ ລະດັບຄວາມນິຍົມຊົມຊອບ ຕໍ່
ປະທານາທິບໍດີ ໃນທັງໝົດສາມລັດນັ້ນ ໄດ້ຫຼຸດລົງຕໍ່າກວ່າ 40 ເປີເຊັນ. ໃນລັດ
Michigan, ມີປະຊາຊົນພຽງ 36 ເປີເຊັນເຫັນດີກັບຜົນງານວຽກການຂອງທ່ານ,
ພ້ອມດ້ວຍ 35 ເປີເຊັນໃນລັດ Pennsylvania ແລະ 34 ເປີເຊັນໃນລັດ Wisconsin.
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະເລືອກພັກການເມືອງພັກໃດ ໃຫ້ຄວບຄຸມສະພາສູງ ຫຼັງ
ຈາກ ການເລືອກຕັ້ງກາງສະໄໝໃນປີ 2018, ພວກຜູ້ລົງ ຄະແນນສຽງ 48 ເປີເຊັນ
ໃນລັດ Michigan ໄດ້ອອກສຽງສະໜັບສະ ໜູນ ໃຫ້ພັກເດໂມແຄຣັດເປັນຜູ້ຄວບຄຸມ
ເຊັ່ນດຽວກັບ 47 ເປີເຊັນ ໃນລັດ Pennsylvania ແລະ 46 ເປີເຊັນໃນລັດ Wisconsin.
ນອກນັ້ນ ຜູ້ຕອບຄຳຖາມ 6 ຄົນໃນຈຳນວນ 10 ຄົນໃດ ຍັງໄດ້ກ່າວວ່າ ຈຸດຢືນຂອງ
ສະຫະລັດ ໃນໂລກ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມລຳບາກພາຍໃຕ້ທ່ານ ທຣຳ.
ທັງໝົດສາມລັດນັ້ນ ແມ່ນລັດທີ່ທ່ານ ທຣຳ ໄດ້ເອົາຊະນະທ່ານນາງ Hillary Clinton
ຢ່າງຫວຸດຫວິດ ໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ເມື່ອປີ 2016 ທີ່ຜ່ານມາ, ເຮັດໃຫ້
ທ່ານຕ້ອງການ 46 ຄະແນນສຽງ ຈາກຄະນະກຳມະການເລືອກຕັ້ງ ເພື່ອໃຫ້ຊະນະ
ການເຂົ້າດຳລົງຕຳແໜ່ງ ໃນທຳນຽບຂາວ.
ການສຳຫຼວດຄວາມຄິດເຫັນນີ້ ໄດ້ຖືກດຳເນີນຂຶ້ນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ ລຸນຫຼັງ ການຊຸມນຸມ ຂອງ
ພວກຄົນຜິວຂາວຈຳແນກຜິວພັນອື່ນໆ ແລະ ຄວາມ ຮຸນແຮງໃນເມືອງ ຊາລັອດສວິລ,
ລັດເວີຈິເນຍ, ຖ່າມກາງຜົນກະທົບ ຈາກການຕອບໂຕ້ ຂອງປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ
ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ໃນຕອນຕົ້ນໆ ທ່ານ ທຣຳ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຕ້ອງໄດ້ຕຳໜິ ສຳລັບ ຄວາມຮຸນແຮງດັ່ງກ່າວ
ແມ່ນມີ “ຫຼາຍຝ່າຍ,” ແລະ ຕໍ່ນັ້ນມາ ກໍໄດ້ກ່າວປະນາມ ພວກຄົນຜິວຂາວ ຈຳແນກ
ຜິວພັນອື່ນໆ. ໃນວັນອັງຄານອາທິດແລ້ວນີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ກໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຄຳເວົ້າ
ໃນຂໍ້ຄວາມໃນເບື້ອງຕົ້ນຂອງທ່ານ ມີຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນອີກ, ໂດຍກ່າວວ່າ ຜູ້ທີ່ຕ້ອງ
ຖືກຕຳໜິ ແມ່ນມີທັງ “ສອງຝ່າຍ” ແລະ ໄດ້ຖືວ່າຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກຸ່ມຝ່າຍຊ້າຍ
ກໍເທົ່າທຽມ ກັບພວກຄົນຜິວຂາວຈຳແນກຜິວພັນອື່ນໆ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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