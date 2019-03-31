ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໃນ ຢູເຄຣນ ແມ່ນກຳລັງພາກັນໄປສະຖານທີ່ປ່ອນບັດໃນວັນ
ອາທິດມື້ນີ້ ເພື່ອປ່ອນບັດຂອງເຂົາເຈົ້າໃນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ຮອບທຳອິດ
ຂອງປະເທດ.
ຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນ ສາມອັນດັບສູງສຸດຈາກ 39 ຄົນແມ່ນ: ນັກຕະຫຼົກ ຜູ້ທີ່ຫຼິ້ນບົດບາດເປັນ
ປະທານາທິບໍດີ ໃນລະຄອນຕະຫຼົກທາງໂທລະພາບ, ປະທານາທິບໍດີຄົນປັດຈຸບັນ
ແລະ ອະດີດນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຜູ້ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີເປັນຄັ້ງທີສາມ.
ທ່ານ ໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີ (Volodymyr Zelenskiy) ໄດ້ພະຍາຍາມທີ່ຈະພິສູດ
ວ່າ ຊີວິດສາມາດທີ່ຈະຮຽນແບບເອົາສິລະປະໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. ໃນການເປັນນັກສະ
ແດງນຳຂອງທ່ານ ໃນລະຄອນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມມາດົນນານນັ້ນ ທ່ານຖືກເອີ້ນວ່າ
ເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ສະແດງເປັນນາຍຄູ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຕົນເອງກາຍ
ເປັນປະທານາທິບໍດີຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດ ຫຼັງຈາກນັກຮຽນຄົນນຶ່ງໄດ້ເອົາວິດີໂອ ຕອນນຶ່ງ
ຂອງທ່ານ ກ່ຽວກັບ ອາລະວາດກ່າວປະນາມຄົນຊັ້ນສູງລົງໃນ YoutTube.
ປະທານາທິບໍດີ ເປໂຕຣ ໂປໂຣເຊັນໂກ ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຜູ້ລົງຄະແນນ
ສຽງພຽງ 13.7 ເປີເຊັນ , ອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ໂດຍສະຖາບັນສັງ
ຄົມວິທະຍາສາກົນ ກຽຟ. ເສດຖີພັນລ້ານ ອາຍຸ 53 ປີຄົນດັ່ງກ່າວຖືກຕັ້ງສາຍາວ່າ ພະ
ລາຊາ ຊັອກໂກແລັດ ຍ້ອນທຸລະກິດຂາຍເຂົ້າໜົມຂອງທ່ານໄດ້ຖືກກ່າວຫາໂດຍຄູ່ແຂ່ງ
ຫຼາຍຄົນ ກ່ຽວກັບ ການວາງແຜນທີ່ຈະຊື້ຄະແນນສຽງ, ໂດຍສະເພາະໃນເມືອງນ້ອຍ
ບ່ອນທີ່ການປົກຄອງທາງການເມືອງແບບພໍ່ລູກແມ່ນເຂັ້ມແຂງ.
ທ່ານ ຢູເລຍ ທີໂມເຊັນໂກ ໄດ້ກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຂອງ ຢູເຄຣນ ຫຼັງຈາກການ
ປະຕິວັດສີສົ້ມໃນປີ 2004. ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບໃນປີ 2011, ດ້ວຍຂໍ້ກ່າວຫາ ກ່ຽວກັບ ການ
ລະເມີດອຳນາດໃນຂໍ້ຕົກລົງແກັສທຳມະຊາດ. ທ່ານຖືກປ່ອຍຕົວໃນປີ 2014 ແລະ ໄດ້
ລົງແຂ່ງຂັນເປັນປະທານາທິບໍດີ, ແຕ່ໄດ້ຜ່າຍແພ້ໃນທ່ານ ໂປໂຣເຊັນໂກ.
ບໍ່ມີຜູ້ລົງແຂ່ງຂັນຄົນໃດຄາດວ່າຈະໄດ້ຊະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນຮອບທຳ
ອິດ. ຜູ້ຊະນະສູງສຸດສອງທ່ານໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງວັນອາທິດມື້ນີ້ ຈະປະເຊີນ
ໜ້າກັນໃນຂັ້ນຊີ້ຂາດ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຮອບທີສອງ.
Voters in Ukraine are going to the polls Sunday to cast their ballots in the first round of the country's presidential election.
The top three of the 39 candidates are: a comedian who plays the role of the president in a television comedy series, the incumbent president, and a former prime minister, who is running for president for the third time.
Volodymyr Zelenskiy is seeking to prove life can indeed imitate art. He in the protagonist of a long-running popular series called the Servant of the People in which he plays a teacher who unexpectedly finds himself president after a student posts on YouTube one of his rants denouncing the elite.
President Petro Poroshenko has the support of just 13.7 percent of the voters, according to a recent poll by the Kiev International Institute of Sociology.The 53-year-old billionaire dubbed the chocolate king because of his confectionery business has been accused by opponents of running schemes to buy votes, especially in small towns where the pull of political paternalism is strong.
Yulia Tymoshenko became Ukraine's prime minister after the 2004 Orange Revolution.She was arrested in 2011, charged with abusing power in a natural gas deal.She was released in 2014 and ran for president, but lost to Poroshenko.
None of the candidates is expected to win a majority of the vote in the first round.The top two winners in Sunday's vote will face off in a second round of voting.
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