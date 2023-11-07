ການໂຄສະນາຫາສຽງເພື່ອການເລືອກຕັ້ງເອົາຕຳແໜ່ງອີກສະໄໝຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງ ຫຼັງຈາກການຢັ່ງຫາງສຽງທາງການເມືອງຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ກຳລັງນຳໜ້າທ່ານ ໄບເດັນ ໃນການແຂ່ງຂັນປີ 2024 ໃນລັດທີ່ເປັນບ່ອນທີ່ມີການແຂ່ງຂັນທີ່ສຳຄັນ.
ໃນການຢັ່ງຫາງສຽງ, ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງໄດ້ອ້າງເຖິງບັນຫາ ທີ່ມີມາດົນນານຂອງເຂົາເຈົ້າ ກ່ຽວກັບ ອາຍຸທີ່ສູງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ແລະ ເສດຖະກິດ, ແຕ່ພ້ອມກັບບັນຫາໃໝ່ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຂັດແຍ້ງທີ່ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ.
ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ການໂຄສະນາຫາສຽງຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກັບວີໂອເອນັ້ນ, ຮອງໂຄສົກທຳນຽບຂາວທ່ານ ເຄວິນ ມູຍອສ ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສະທ້ານສະເທືອນ. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຊະນະໃນປີ 2024 ດ້ວຍການກົ້ມຫົວຂອງພວກເຮົາລົງ ແລະ ເຮັດວຽກ, ບໍ່ແມ່ນເປັນຫ່ວງກັບການຢັ່ງຫາງສຽງ.”
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງໜັງສືພິມ New York Times ແລະ ວິທະຍາໄລ ຊຽນນາ (Siena) ທຳນາຍວ່າທ່ານ ທຣຳ ຈະຊະນະທ່ານ ໄບເດັນ ໃນຫ້າຈາກຫົກລັດທີ່ບໍ່ອຽງຫາພັກດຽວຄືລັດ ອາຣິໂຊນາ, ຈໍເຈຍ, ມິຊິແກັນ, ເນວາດາ ແລະ ເພັນຊິລເວເນຍ. ການຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນທ່ານ ໄບເດັນ ນຳໜ້າໃນລັດ ວິສຄອນຊິນ.
ບັນດານັກຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ພິຈາລະນາບັນຫາທີ່ປົກກະຕິເຊັ່ນ: ການເຮັດແທ້ງລູກ, ການປົກປັກຮັກສາປະຊາທິປະໄຕ, ເສດຖະກິດ, ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ແລະ ຄົນເຂົ້າເມືອງ, ແຕ່ຍັງ ກ່ຽວກັບ ວິທີທີ່ບັນດາຜູ້ລົງຄະແນນສຽງພິຈາລະນາກ່ຽວກັບ ການຮັບມືກັບຄວາມຂັດແຍ້ງ ລະຫວ່າງ ອິສຣາແອລ ແລະ ກຸ່ມຮາມາສ ຂອງທ່ານ ໄບເດັນ ດ້ວຍ.