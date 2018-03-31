ການຢັ່ງຫາງສຽງ ພົບວ່າ ຄົນຜິວດຳ ສ່ວນນຶ່ງ ເຊື່ອວ່າ ສຫລ ໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍ ດ້ານສິດທິ ພົນລະເມືອງ

ການຢັ່ງຫາງສຽງຄັ້ງໃໝ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ 1 ໃນ 10 ຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາຄິດວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທັງໝົດໃນການຂະບວນການ
ເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິພົນລະເມືອງ ເກືອບ 50 ປີມາແລ້ວ ຫຼັງຈາກ ການລອບສັງຫານ ທ່ານມາຕິນ ລູເທີ ຄິງ ຈູເນຍ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງໂດຍອົງການຂ່າວເອພີແລະສູນກາງການຄົ້ນຄວ້າປະຊາສຳພັນ
NORC ທີ່ນຳອອກເຜີຍແຜ່ໃນວັນສຸກວານນີ້ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວ
ອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ເຊື່ອວ່າມີການຄືບໜ້າເລັກນ້ອຍ ຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ມີເລີຍ ກ່ຽວ
ກັບຂອບເຂດຂອງບັນຫາຕ່າງໆໃນດ້ານສິດທິພົນລະເມືອງ ຮວມທັງການລາຍງານຂ່າວແບບບໍ່ເຂົ້າຂ້າງອອກຂາຂອງສື່ມວນຊົນ ການຕາງ ໜ້າທາງດ້ານການເມືອງ
ແລະໂອກາດທີ່ເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາສ່ວນໃຫຍ່ແລ້ວ
ມີຄວາມເຊື່ອ ໄປໃນທາງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍດີ ກ່ຽວກັບລະບົບຍຸຕິທຳ ໂດຍທີ່ສາມສ່ວນສີ່ກ່າວວ່າ
ໄດ້ມີການຄືບໜ້າພຽງນ້ອຍດຽວຫຼືບໍ່ກໍບໍ່ມີເລີຍ ກ່ຽວກັບການປະ ຕິບັດ ຕໍ່ແບບເປັນທຳ
ຂອງພວກຕຳຫຼວດ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງໄດ້ພົບເຫັນວ່າ ມີພຽງແຕ່ບ່ອນດຽວທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຊາວອາເມຣິກັນ
|ເຊື້ອສາຍອາຟຣິກາ ເຊື່ອວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຫຼາຍ ຫຼືຄວາມກ້າວໜ້າຈຳນວນນຶ່ງ
ໄດ້ບັນລຸ ກ່ຽວກັບຄວາມສະເໝີພາບດ້ານຜິວພັນ ນັບຕັ້ງແຕ່ຂະບວນ ການເຄື່ອນໄຫວ
ເພື່ອສິດທິພົນລະເມືອງໄດ້ເລີ້ມມານັ້ນກໍຄືສິດທິໃນການປ່ອນບັດ.
ສາມສິບເປີເຊັນຂອງຊາວເອເມຣິກັນ 35 ເປີເຊັນຂອງຄົນຜິວຂາວແລະພຽງແຕ່ 8 ເປີ
ເຊັນຂອງຄົນຜິວດຳ ກ່າວວ່າ ທັງໝົດ ຫຼືສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເປົ້າໝາຍຕ່່າງໆ ຂອງຂະບວນ
ການເຄື່ອນໄຫວ ເພື່ອສິດທິພົນລະເມືອງ ໄດ້ບັນລຸຜົນ ອີງຕາມການຢັ່ງສຽງ. ສ່ວນໃຫຍ່
ທີ່ເຫຼືອນັ້ນ ກ່າວກັນວ່າ ມີບາງສ່ວນນຶ່ງໄດ້ບັນລຸຜົນ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຄົນຜິວຂາວແມ່ນມີທ່າທາງຫຼາຍກວ່າຄົນຜິວດຳ
ທີ່ຄິດວ່າ ໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າໃນທຸກໆຂົງເຂດທີ່ໄດ້ມີການຖາມ ຢູ່ໃນການຢັ່ງສຽງນັ້ນ.
ເຈັດສິບເກົ້າເປີເຊັນ ຂອງຊາວອາເມຣິກັນເຊື້ອສາບອາຟຣິກາກ່າວວ່າ ພວກຄົນຜິວດຳ ຍັງສືບຕໍ່ປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມເສຍປຽບ ທີ່ຈະກ້າວໜ້າ ຢູ່ໃນສະຫະລັດ ໃນຂະນະທີ່ມີ
ພຽງແຕ່ 44 ເປີເຊັນ ຂອງຄົນຜິວຂາວ ກ່າວເຊັ່ນນັ້ນ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງ ຍັງໄດ້ແບ່ງພວກຕອບ ໂດຍພັກການເມືອງ ແລະໄດ້ພົບເຫັນວ່າ 54
ເປີເຊັນ ຂອງພັກຣີພັບບລິກັນປຽບທຽບໃສ່ 14 ເປີເຊັນຂອງພັກເດໂມແຄຣັດ ຄິດວ່າ
ສ່ວນໃຫຍ່ຫຼືເປົ້າໝາຍທັງໝົດຂອງຂະບວນການເຄື່ອນໄຫວເພື່ອ ສິດທິພົນລະເມືອງ
ໄດ້ບັນລຸຜົນ.
ທ່ານຄິງໄດ້ຖືກຍິງ ແລະເສຍຊີວິດໃນວັນທີ 4 ເດືອນເມສາ 1968 ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ພັກຢູ່ໂຮງແຮມແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງແມມຟິສລັດເທນເນັສຊີ. ທ້າວເຈມສ໌ ເອີລ ເຣ ຜູ້ແບ່ງ
ແຍກທາງດ້ານຜິວພັນ ໄດ້ຮັບສາລະພາບຜິດ ໃນການສັງຫານ ແລະໄດ້ໃຊ້ຊີວິດຢູ່ໃນ
ຄຸກ ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເສຍຊີວິດໃນປີ 1998.
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງອົງການຂ່າວ AP ແລະສູນກາງ NORC ໄດ້ຕິດຕໍ່ພວກ ຜູ້ໃຫຍ່
1,337 ຄົນ ເພື່ອທຳການສຳຫຼວດໃນວັນທີ 15 ຫາ 19 ເດືອນກຸມພາທີ່ຜ່ານມານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ