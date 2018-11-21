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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ ພົບ​ວ່າ ປ. ທ​ຣຳ ໄດ້​ຄະ​ແນນ​ສູງ ໃນການ​ບໍ​ລິ​ຫານ ດ້ານ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ​ ເທົ່າ​ນັ້ນ

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ​ຣຳ ຖືກໝວກ​ທີ່​ຂຽນ​ວ່າ "ເຮັດ​ໃຫ້​ອາ​ເມ​ຣິ​ກາ ດີ​ເລີດ​ຄືນ​ອີກ" ຫລັງ​​ຈາກ​ກ່າວ​ຄຳ​ປາ​ໄສ​ຢູ່ກອງ​ປະ​ຊຸມສຸດຍອດ​ຂອງ​ການ​ນຳ​ພ​າ​ຊາວ​ໜຸ່ມ ຜີວ​ດຳ​ໃນ​ທຳ​ນຽບ​ຂາວ ທີ່​ຈັດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ວັນ​ທີ 26 ຕຸ​ລາ, 2018.

ເບິ່ງຄວາມເຫັນ

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ໃໝ່​ຂອງ​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລຄວີນ​ນີ​ພຽກ (Quinninpiac) ໄດ້​ສະ​ແດງ
​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ຜູ້​ປ່ອນ​ບັດ​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ຊາວ​ອາ​ເມຣິກັນສ່ວນ​ໃຫຍ່​ແມ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ນຳການ​ຈັດ​ການ
​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ດໍ​ໂນ​ລ ທ​ຣຳ.

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງດັ່ງ​ກ່າວພົບ​ວ່າ 53 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ​ພວກ​ໄປປ່ອນບັດ ​ທີ່​ໄດ້​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ການ
​ສຳ​ຫລ​ວດ​ແມ່ນ​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ຕໍ່​ການ​ດູ​ແລ​ວຽກ​ງານ​ດ້ານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ, ຊຶ່ງ​ເປັນ
​ການ​ໃຫ້​ຄະ​ແນນ​ທີ່​ດີ​ທີ່​ສຸດເທົ່າ​ທີ່​ມີ​ມາ​ຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ດັ່ງ​ກ່າວ. 42 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງຄົນພວກນັ້ນ
ບອກວ່າ ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳນະ​ໂຍ​ບາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ຂອງ​ທ່ານ.

ຫລາຍກວ່າ​ເຄິ່ງ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ພວກ​ປ່ອນ​ບັດ ກໍ​ຄື 54 ເປີ​ເຊັນ ແມ່ນບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ການປະ​ຕິ​ບັດ
​ງານ ຂອງ​ທ່ານ ທ​ຣຳ ໂດຍ​ລວມ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ 41 ເປີ​ເຊັນ​ບອກ​ວ່າ ເຂົ້າ​ເຈົ້າ​ເຊື່ອ​ວ່າ
ທ່ານ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີ​ຫລາຍ.

ໃນ​ດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ການ​ຕ່າງ​ປະ​ເທດນັ້ນ 42 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ພວກ​ປ່ອນ​ບັດໃຫ້​ຄະ​ແນນ
​ສູງ​ແກ່​ທ່ານທ​ຣຳ ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ 53 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ບອກວ່າ ບໍ່ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ວິ​ທີ
​ການ​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ເຫລົ່າ​ນັ້ນ.

ມີ​ແຕ່ 40 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງພວກ​ປ່ອນ​ບັດເທົ່າ​ນັ້ນ ທີ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ວິ​ທີ​ການ​ຂອງ​ທ່ານ ໃນ​ການ​
ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ຫາ​ຄົນ​ເຂົ້າ​ເມືອງ ເມື່ອ​ທຽບ​ກັບ 56 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ບອກວ່າບໍ່​
ເຫັນ​ດີ​ນຳ.

ທ່ານ​ທ​ຣຳ ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ຄະ​ແນນ​ດີ​ເຊັ່ນ​ກັນ​ໃນການ​ຮັບ​ມື​ຂອງ​ທ່ານຕໍ່​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ກ່ຽວຂ້ອງ
​ກັບເລື້ອງ​ຊົນ​ຊາດຊົນ​ເຜົ່າ. ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ 35 ເປີ​ເຊັນ​ຂອງ
ພວກປ່ອນ​ບັດບອກວ່າ ເຫັນ​ດີ​ນຳ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ທີ່​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ກັບເລື້ອງ​ຊົນ​ຊາດ ຊົນ​ເຜົ່າ
ໃນ​ຂະ​ນະ​ທີ່ 59 ເປີ​ເຊັນ​ບອກວ່າບໍ່​ເຫັນ​ດີ​ນຳ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ເພີ້ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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