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ໂລກ

ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ເພີ້ມຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກ ມີການ ສັງຫານ ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ຊາເລ່

ພວກຜູ້ຄົນພາກັນ ຢືນຢູ່ກັບຊາກຫັກພັງຂອງລົດ ໃນຖະໜົນ ບ່ອນທີ່ພວກນັກລົບຮູຕີ ປະທະກັບ ກອງກຳລັງ ທີ່ຈົງຮັກ ພັກດີ ຕໍ່ອະດີດ ປະທານາທິບໍດີ ອາລີ ອັບດູລລາ ຊາເລ່ ໃນນະຄອນຊານາອາ ເຢເມນ, 5 ທັນວາ 2017.

ທູດ​ພິ​ເສດຂອງ​ອົງກາ​ນສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ​ໄປ​ຍັງ​ເຢ​ເມນ ​ມີກຳນົດທີ່ຈະ​ລາຍ​ງານ​ໃຫ້
​ສະພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນຄົງ​ອົງການ​ສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ຊາບ ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້, ນຶ່ງ​ມື້
ຫຼັງຈາກ​ທີ່​ພວກກະບົດ ​ໄດ້​ສັງຫານ ​ອະດີດ​ປະທາ​ນາ​ທິບໍດີຂອງປະເທດ ​ແລະອະດີດ
ພັນທະ​ມິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທ່ານ ອາລີ ອັບ​ດູລລາ ຊາ​ເລ່ ​ແລະ​ຕິດຕາມ​ມາ​ດ້ວຍ
​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນໃນນະຄອນຫຼວງ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ໂດຍການຍຸບການ
ເປັນ​ພັນທະ​ມິດ​ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

​ໂຄສົກປະຈຳ​ອົງກາ​ນສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ ທ່ານ ສຕີຟານ ດູ​ຈາຣິກ ​ໄດ້​ກ່າວຕໍ່ພວກ​ນັກ​ຂ່າວທາງໂທລະສັບ​ວ່າ ທ່ານ​ຄາດວ່າ ທູດ​ພິ​ເສດ ອິສ​ແມ​ລ ອູດ​ເຊກ ອາເມດ ຈະຫາລື
ເຖິງຜົນທີ່ຕິດຕາມມາທາງດ້ານການເມືອງ ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ສັງຫານ​ຂອງ​ທ່ານຊາ​ເລ່.

“ເປັນ​ທີ່ຈະແຈ້ງທີ່​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ເພີ່ມ​ລະດັບ​ຄວາມ​ສົນລະ​ວົນ​ເຂົ້າ​ໃສ່​ສະຖານະ​ທາງ​ການ
​ເມືອງ​ທີ່ຊັບຊ້ອນຢູ່​ແລ້ວ​ນັ້ນຕື່​ມອີກ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານດູ​ຈາຣິກ ​ທີ່ໄດ້​ກ່າວ​ໄວ້.
ທ່ານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ້ຳ​ແລ້ວ​ວ່າ ອົງການຂອງໂລກ ​ແມ່ນ​ພ້ອມ​ແລ້ວ ​ທີ່​ຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍການ
ເຈລະຈາ ​ເພື່ອແກ້​ໄຂ​ວິ​ກິດ​ການ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ນີ້ ທີ່​ໄດ້​ພາ​ໃຫ້​ມີ​ຜູ້​ຄົນ​ເສັຍ​ຊີວິດໄປ​ແລ້ວ
ຢ່າງ​ນ້ອຍ 10 ພັນ ຄົນ ​ແລະ​ອີກ​ຫຼາຍ​ລ້ານ​ຄົນ ຈຳ​ເປັນ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼື​ອ
ທາງ​ດ້ານ​ມະນຸດສະທຳ ​ໃນ​ເຢ​ເມນ ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2014 ​ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

​ຜູ້ປະສານ​ງານດ້ານມະນຸດສະທຳໃນ​ເຢ​ເມນ ​ຂອງອົງກາ​ນສະຫະ​ປະຊາ​ຊາດ
ທ່ານ ​ເຈ​ມສ໌ ເມັກ​ໂກລດຣິຄ ​ໄດ້​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້ມີການຢຸດຍິງ​ດ້ານມະນຸດສະທຳ​ໃນ​
ວັນ​ອັງຄານ​ມື້​ນີ້ ເພື່ອອຳນວຍໃຫ້​ປະຊາຊົນ ​ຊອກສະແຫວງຫາຄວາມ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​ໄດ້.

“ຖະນົນ​ຫົນທາງ​ໃນ​ນະຄອນຫຼວງ ຊາ​ນາອາ ​ໄດ້​ກາຍ​ມາ​ເປັນ​ສະໜາມ​ລົບ. ​ແລະ​ເຮັດ
​ໃຫ້ຜູ້​ຄົນ​ຕົກ​ຄ້າງ​ຢູ່​ໃນ​ເຮືອນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ບໍ່​ສາມາດ​ທີ່​ຈະ​ອອກ​ໄປ​ຫາ​ບ່ອນ​ລົບ
ຫຼີ້ທີ່​ປອດ​ໄພແລະ​ຮັບການ​ຮັກສາພະຍາບານ ​ແລະ​ໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່​ຈຳ​ເປັນ​ຂັ້ນ​ພື້ນຖານ ​
ເຊັ່ນ​ອາຫານ​ການ​ກິນ ​ນ້ຳມັນເຊື້​ອ​ໄຟ ​ແລະ​ນ້ຳ​ທີ່​ສະອາດ​,” ນັ້ນ​ແມ່ນ​ຂໍ້ຄວາມ​ໃນ​
ຖະແຫຼງການ ຂອງ​ທ່ານ ເມັກ​ໂກລດຣິຄ.

ທ່ານ ຊາ​ເລ່ ​ໄດ້​ປົກຄອງ​ປະ​ເທດ​ມາ​ໄດ້​ຫຼາຍ​ກວ່າ 3 ທົດ​ສະ​ວັດ ກ່ອນ​ທີ່​ຈະ​ຖືກ​ໂຄ່ນ​ລົ້ມ
ຍ້ອນ​ໄດ້ຮັບຄວາມກົດດັນຈາກປະຊາຊົນ​ແລະ​ຄວາມ​ກົດ​ດັນ​ທາງ​ການ​ເມືອງ​ໃນ​ປີ 2012
​ແຕ່​ວ່າ ຍັງສືບຕໍ່ເປັນຜູ້ກຳ​ອຳນາດ​ຢູ່​ທາງ​ເບື້ອງ​ຫຼັງ, ໂດຍສ້າງຕັ້ງການ​ພັນທະ​ມິດກັບພວກ
ກະບົດຮູ​ຕີ​ທີ່​ອີຣ່ານໜຸນຫລັງ ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຂົ້າ​ຍຶດ ​ເອົາ​ນະຄອນຫຼວງ ຊາ​ນາ
ອາ ​ໃນ​ປີ 2014 ​ແລະ​ບັງຄັບ​ໃຫ້​ປະທານາທິບໍດີ ອັບດູ ຣາບູ ​ແມນ​ຊົວ ຮາ​ດີ ຫລົບໜີ​ອອກ
ຈາກ​ປະ​ເທດ.

ຫົວໜ້າສັນນິບາດອາຣັບ ທ່ານ ອັບດູລ ກີທ ເຕືອນໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ ການສັງຫານ
ດັ່ງກ່າວອາດຈະເຮັດໃຫ້ສະຖານະການດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງລະເບີດຂຶ້ນຢູ່ໃນປະເທດເຢເມນ.

ການ​ຕາຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຊາ​ເລ່ ​ໃນ​ວັນ​ຈັນ​ວານ​ນີ້ ​ເປັນຈຸດສຸດຍອດຂອງສະຖານະການ ​
ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ມາເປັນ​ຫຼາຍໆ​ມື້ ທີ່​ມີ​ຂຶ້ນຫຼັງຈາກ​ທີ່​ທ່ານ​ໄດ້​ປະນາມພວກກະບົດຮູ​ຕີ ​
ແລະ​ແນະນຳ​ໃຫ້​ມີ​ການ​ຟື້ນສາຍ​ສຳພັນ​ກັບ ​ຊາອຸ​ດີ​ ອາຣາ​ເບຍ ຊຶ່ງໃນໄລຍະ​ສອງ​ປີ
ຜ່ານມານີ້ ​ໄດ້​ເປັນຜູ້ນຳພາແນວ​ໂຮມ​ທາງ​ທະຫານ ທີ່​ສະໜັບສະໜຸນ​ໂດຍ​ທ່ານ​ຮາ​ດີ ນັ້ນ.

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