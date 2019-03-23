ດາຣາດັງ ໃນວົງການໆເມືອງ ເພີ້ມຄວາມ ຮ້ອນແຮງ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ຂອງໄທ

ນັບແຕ່ຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ ຕະຫລອດໄປເຖິງຜູ້ປ່ຽນເພດ ທີ່ຫວັງຢາກຈະມີສຽງ ໃນ
ດ້ານການເມືອງ ເພື່ອປະຊາຄົມ ແມ່ຍິງຮັກແມ່ຍິງ ກະເທີຍ ພວກຮັກທັງສອງເພດ ແລະ
ພວກປ່ຽນເພດ ຫຼືທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ LGBT ນັ້ນ ການເລືອກຕັ້ງຂອງໄທ ໃນວັນອາທິດມື້
ອື່ນນີ້ ຈະພິສູດໃຫ້ເຫັນເຖິງການມີສ່ວນຮ່ວມ ເຖິງແມ່ນວ່າ ໂອກາດໃນການໄດ້ຮັບໄຊ
ຊະນະ ຂອງພັກນ້ອຍທັງຫຼາຍ ອາດຈະມີໜ້ອຍກໍຕາມ.
ມັນເປັນການເລືອກຕັ້ງທີ່ມີບັນດາຜູ້ສະໝັກ ຫຼາກຫຼາຍບຸກຄະລິກ ທີ່ລົງຫຼິ້ນການເມືອງ
ປະປົນກັນໄປ ແລະມີເລື້ອງດຽວທີ່ຢຶດໝັ້ນເປັນນະໂຍບາຍ ໃນການໂຄ ສະນາຫາສຽງ.
ດ້ວຍການລະດົມເອົາບັນດາດາຣານັກກິລາ ແລະນາງງາມ ເຂົ້າມາຮ່ວມ ໂດຍການໃຫ້
ທາງເລືອກ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນຢ່າງສິ້ນເຊີງ ຈາກບັນດາຜູ້ຕາງໜ້າຂອງກອງທັບໄທ ທີ່ໄດ້
ປົກຄອງປະເທດໄທ ມາດົນນານແລ້ວ.
ພາຍໃນບັນດາຜູ້ສະໝັກ ກໍມີຜູ້ສ້າງຮູບເງົາ ທີ່ເປັນຜູ້ເລືອກເປັນເພດກົງກັນຂ້າມ ທ່ານ
ນາງ ທັນວາຣິນ ສຸກຂະພິສິດ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕັດສິນໃຈ ລົງສະໝັກ ໃຫ້ແກ່ພັກອະນາຄົດໃໝ່
ຫຼັງຈາກ ໄດ້ຕໍ່ສູ້ທາງດ້ານກົດໝາຍ ເປັນເວລາ 5 ປີ ທີ່ສົ່ງຜົນໃຫ້ ມີການສ້າງຮູບເງົາ
ຂອງທ່ານນາງ ເລື້ອງ Insects in the Backyard ແລະ ໃນທີ່ສຸດ ກໍໄດ້ຖືກນຳອອກ
ສາຍ ຫຼັງຈາກທີ່ຕອນໂປ້ໄດ້ຖືກຕັດອອກໄປ.
“ຫ້າປີຂອງການຕັດອອກສາມວິນາທີ” ທ່ານນາງໄດ້ກ່າວໄປ ຈາກຫ້ອງການຂອງພັກ
ອະນາຄົດໃໝ່ ຢູ່ໃນບາງກອກ.
ທ່ານນາງສະແດງອາການຂ້ອງໃຈ ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ເລື້ອງການເລືອກເພດນັ້ນ ມີສ່ວນ
ເຮັດໃຫ້ຮູບເງົາ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຂາຍບໍລິການທາງເພດຂອງນັກສຶກສາ ຖືກຫາມ
ຫຼືບໍ່ ແຕ່ທ່ານນາງ ໄດ້ກ່າວວ່າ ພັກອະນາຄົດໃໝ່ ອາດຈະຊະນະ ແລະວ່າ ສິດທິໃນກຸ່ມ
ປະຊາຄົມ LGBT ນັ້ນ ໄດ້ເປັນເລື້ອງຊຸກຍູ້ໃນດ້ານນະໂຍບາຍ ຂອງທ່ານນາງ.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງພັກອະນາຄົດໃໝ່ເມື່ອຫ້າປີກ່ອນ ແລະໄດ້ເຕີບໂຕຂຶ້ນເລື້ອຍມາ ພາຍໃຕ້ການ
ນຳພາ ຂອງຜູ້ປະກອບທຸລະກິດ ທີ່ໜຸ່ມນ້ອຍ ທ່ານທະນະທອນ ຈິ່ງຣຸ້ງເຣືອງກິດ ຜູ້ທີ່
ໄດ້ໃຊ້ສື່ສັງຄົມໃຫ້ເປັນປະໂຫຍດ ແລະໃຊ້ທ່າແຮງຂອງພວກໄວໜຸ່ມ ແລະສຽງຂອງ
ພວກ LGBT ໂດຍເຮັດໃຫ້ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ທ່ານປຣະຢຸດ ຈັນໂອຊາ ຂອງລັດ
ຖະບານທະຫານ ບໍ່ພໍໃຈ.
ທ່ານນາງທັນວາຣິນ ໄດ້ກ່າວໄປວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າ ຄຶດວ່າ ການເລືອກຕັ້ງ ເປັນໂອກາດ
ທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ ທີ່ຈະໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໄທ. ເພື່ອຈະລົງສະໝັກເປັນນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ
ຈະລົງຄະແນນສຽງ ໃຫ້ກຸ່ມຄົນກຸ່ມນຶ່ງ ທີ່ຈະທຳການຕັດສິນໃຈ ປົກຄອງປະເທດ
ແລະເພື່ອຄວາມກ້າວໜ້າ”.
ທ່ານນາງ ເປັນຜູ້ເລືອກເປັນເພດກົງກັນຂ້າມ ພຽງແຕ່ຄົນດຽວເທົ່ານັ້ນ ທີ່ລົງແຂ່ງຂັນ
ໃນວົງການເມືອງ ຊຶ່ງຫວັງວ່າ ຈະນຳເອົາປະເທດໄທ ກັບຄືນສູ່ ການປົກຄອງ “ແບບ
ປະຊາທິປະໄຕ” ຫຼັງຈາກການປົກຄອງຂອງພວກທະຫານ ມາໄດ້ ຫ້າປີແລ້ວ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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