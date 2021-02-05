ຕຳຫຼວດ ແລະ ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ກຽມພ້ອມ ສຳລັບການດຳເນີນຄະດີ ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານ ທຣຳ

ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ຕຳຫຼວດຢູ່ໃນ ແລະ ອ້ອມນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ ຈະອອກປະຕິບັດການໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າອະທິບາຍວ່າ ເປັນ “ການກຽມພ້ອມລະດັບສູງ” ໃນຂະນະທີ່ການດຳ ເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຂຶ້ນໃນອາທິດໜ້າ, ໂດຍເປັນຫ່ວງ ວ່າງານດັ່ງກ່າວອາດເປັນສະຖານະການທີ່ບໍ່ສາມາດຄວບຄຸມໄດ້ສຳລັບພວກຫົວຮຸນແຮງຊາວ ອາເມຣິກັນ ຜູ້ທີ່ຍັງໂມໂຫ ກ່ຽວກັບ ຜົນການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ.
ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ແມ່ນບໍ່ແນ່ໃຈ ກ່ຽວກັບ ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນລັບທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ, ເຊິ່ງບາງອັນຖືກອະທິບາຍວ່າເປັນການສົນທະນາທີ່ສ້າງຄວາມກະທົບກະເທືອນໃນສື່ສັງຄົມ. ແຕ່ລຸນຫຼັງການຍຶດລັດຖະສະພາ ສະຫະລັດ ໃນວັນທີ 6 ມັງກອນ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີ 5 ຄົນເສຍຊີວິດນັ້ນ, ເຂົາ ເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ການບໍ່ຢາກປ່ອຍໃຫ້ມີໂອກາດໃດໆເກີດຂຶ້ນ.
ທ່ານຄຣິສໂຕເຟີ ໂຣດຣີເກສ (Christohpher Rodriguez), ຜູ້ອຳນວຍການອົງການຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງເຫດສຸກເສີນຂອງເມືອງໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາໃນລະຫວ່າງການໃຫ້ການໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ “ພວກເຮົາຕ້ອງສະແດງໃຫ້ເຫັນການມີໜ້າຮັກ ສາຄວາມປອດໄພຢ່າງເປີດເຜີຍໃນນະຄອນຫຼວງ ວໍຊິງຕັນ, ຢ່າງໜ້ອຍສຳລັບຕອນນີ້.”
ທ່ານໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ການເອົາທ່າທີນີ້ແມ່ນສຳຄັນຫຼາຍເພື່ອຮັບປະກັນວ່າກົມຕຳຫຼວດນະຄອນຫຼວງຈະສາມາດສົ່ງຊັບພະຍາກອນຕ່າງໆໄປໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນຂອງເມືອງ ໃນລະຫວ່າງເຫດການສຸກເສີນ. ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມໃຫ້ເກີດຄວາມຮຸນແຮງໃນເມືອງຂອງພວກເຮົາ.”
ໃນຂະນະທີ່ບາງມາດຕະການຮັກສາຄວາມປອດໄພ ແລະ ການປິດຖະໜົນທີ່ຖືກປະຕິບັ ສຳລັບພິທີສາບານຕົວເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງຂອງປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ໃນເດືອນທີ່ຜ່ານມາໄດ້ຖືກຮື້ຖອນອອກນັ້ນ, ສິ່ງທີ່ເອີ້ນວ່າມາດຕະການຍົກລະດັບການຮັກສາຄວາມປອດໄພສຳລັບລັດຖະສະພາເອງຄືຮົ້ວໜາມໝາກຈັບນັ້ນແມ່ນຈະຍັງຄົງຕັ້ງຢູ່ຄືເກົ່າສຳລັບອະນາຄົດທີ່ບໍ່ສາມາດມອງເຫັນ ໄດ້.
ໂຄສົກຕຳຫຼວດລັດຖະສະພາ ທ່ານນາງ ເອວາ ມາເລັກກີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອໃນ ອີເມລ ເມື່ອວັນອັງ ຄານທີ່ຜ່ານມາວ່າ “ສະພາບການຮັກສາຄວາມປອດໄພໃນປັດຈຸບັນນີ້ຂອງພະແນກຈະສືບຕໍ່ຮຽກ ຮ້ອງໃຫ້ພວກເຮົາປະຕິບັດການກຽມພ້ອມໃນລະດັບສູງ ສຳລັບການດຳເນີນຄະດີຟ້ອງຮ້ອງໃນສະ ພາສູງ ແລະ ໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ມີຢູ່ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຕໍ່ການປະຊຸມສະພາ ແລະ ຫໍລັດຖະສະພາ.”