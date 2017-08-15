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ເບີກີນາ ຟາໂຊ ສິ້ນສຸດ ການປະຕິບັດງານ ຕໍ່ຕ້ານ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ ເປັນພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ ​ອິສລາມ​

ກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພ ຢືນຢູ່ນອກຮ້ານກາເຟ ແລະ ອາຫານ ທີ່ຖືກໂຈມຕີ ໂດຍຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ເປັນພວກຫົວຮຸນແຮງອິສລາມ.

ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ Burkina Faso ​ໄດ້​ສິ້ນສຸດການ​ປະຕິ​ບັດ​ງານ​ຂອງ​ເຂົາ​
ເຈົ້າ​ຕໍ່ຕ້ານ​ຜູ້​ຕ້ອງ​ສົງ​ໄສ​ເປັນພວກຫົວ​ຮຸນ​ແຮງອິສລາມ​ ​ທີ່​ໄດ້ຍິງເຂົ້າ​ໃສ່​ຮ້ານ​ອາຫານ
​ຢູ່​ໃນ​ນະຄອນຫລວງ ​ຂອງ​ປະ​ເທດ ເຮັດໃຫ້ຢ່າງ​ໜ້ອງ 18 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ​ແລະ​ໄດ້​ຮັບ
​ບາດ​ເຈັບແປດ​ຄົນ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ເຄາະຮ້າຍ​ສ່ວນ​ຫລາຍ​ເປັນ​ເດັກນ້ອຍ ທີ່​ກິນ​ເຂົ້າ​ກັບ​ຄອບ
ຄົວ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຢູ່​ຮ້ານ​ອາຫານ Aziz Istanbul ທີ່​ເປັນ​ບ່ອນ​ຮັບ​ປະທານ​ອາຫານ​ເທີ​ກີ​ທີ່
​ມີ​ລະດັບ. ການ​ໂຈມ​ຕີ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຂຶ້ນ​ປະມານ 9 ​ໂມງ​ຕອນ​ແລງ​ໃນ​ອາທິດ​ທີ່ຜ່ານມາ ​ເວ
ລາ​ມືປືນ​ສອງ​ຄົນຂີ່​ລົດຈັກ​ເຂົ້າ​ມາ ​ແລະ​ໄດ້​ເລີ້ມ​ຍິງ​ໂດຍ​ບໍ່​ເລືອກ​ໜ້າໃສ່​ຄົນ​ຢູ່​ທາງ​ໃນ.

ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຄົນນຶ່ງ ກຳລັງນຳພາໂຕອອກຈາຮ້ານອາຫານ ທີ່ຖືກໂຈມຕີ.
ຜູ້ໄດ້ຮັບບາດເຈັບຄົນນຶ່ງ ກຳລັງນຳພາໂຕອອກຈາຮ້ານອາຫານ ທີ່ຖືກໂຈມຕີ.

ກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພເລີ້ມການ​ໂຈມ​ຕີຕອບໂຕ້ ທີ່​ໃຊ້​ເວລາ​ເກືອບ​ຕະຫລອດ​ຄືນ
ອັນ​ເປັນ​ຜົນ​ເຮັດໃຫ້​ຜູ້​ທຳ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ສອງ​ຄົນ​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ ​ແລະ​ພວກ​ໂຕປະກັນ​ທັງ​ໝົດ
​ໄດ້​ຖືກ​ປ່ອບ​ໂຕ.

ພວກ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກ່າວ​ວ່າ​ ຢ່າງໜ້ອຍ​ເຈັດ​ຄົນ​ຂອງ​ຜູ້​ເສຍ​ຊີວິດ ​ເປັນ​ປະຊາຊົນ Burkina
Faso ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ອີກ​ຫຼາຍ​ຄົນ​ຂອງຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ ​ເປັນ​ຊາວ​ຕ່າງປະ​ເທດ. ​ໄອ​ຍະການ
​ລັດຖະບານ ທ່ານ Maizan Sereme ກ່າວ​ວ່າ ຜູ້​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ບາງຄົນ​ມາ​ຈາກ​ Kuwait,
Senegal, Nigeria, Turkey ​ແລະ France. ກະ​ຊວງ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ກາ​ນາດາກ່າວ​ວ່າ
ຊາວ​ກາ​ນາດາສອງ​ຄົນ​ຮວມຢູ່​ໃນຈຳນວນ​ຜູ້​ເສຍຊີວິດ.

ເມືອງ Azziz Istanbul ຢູ່ Ouagadougou.
ເມືອງ Azziz Istanbul ຢູ່ Ouagadougou.

ຢ່າງ​ໜ້ອຍ​ສະມາຊິກ​ຫ້າ​ຄົນ​ຂອງກຳລັງ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ Burkina Faso ຮວມຢູ່
ໃນ​ຜູ້​ທີ່ໄດ້​ຮັບ​ບາດ​ເຈັບ.

ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ການ​ອ້າງເອົາ​ຄວາມ​ຮັບຜິດຊອບໃນ​ຈາກ​ການ​ໂຈມ​ຕີດັ່ງກ່າວນີ້ເທື່ອ.

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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