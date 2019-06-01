ຕຳຫຼວດຢູ່ລັດເວຈີເນຍກ່າວວ່າ ພະນັກງານສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ບໍ່ພໍໃຈຄົນນຶ່ງໄດ້ຍິງສັງຫານ 12 ຄົນ ຢູ່ທີ່ຕຶກໂຮງການເມືອງ ໃນເມືອງເວີຈີເນຍບິສ (Virginia Beach) ກ່ອນທີ່ຜູ້ກ່ຽວຈະຖືກຕຳຫຼວດຍິງຕາຍ.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດໃນເມືອງດັ່ງກ່າວ ທ່ານເຈມສ໌ ເຊີເວຣາ (James Cervera) ເວົ້າວ່າ ມືປືນໄດ້ເປີດສາກ “ລະດົມຍິງເຂົ້າໃສ່ພວກເຄາະຮ້າຍທັງໝົດ ໃນທັນທີແລະຢ່າງບໍ່ເລືອກໜ້າ” ຫຼັງຈາກຜູ້ກ່ຽວໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຕຶກໂຮງການເມືອງບໍ່ດົນຫຼັງຈາກ 4 ໂມງແລງໃນວັນສຸກວານນີ້.
ທ່ານກ່າວວ່າ ນອກນັ້ນແລ້ວ ຍັງມີອີກ 6 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ໃນການຍິງກັນດັ່ງກ່າວນີ້.
ທ່ານ Cervera ໄດ້ກ່າວເຖິງມືປືນວ່າ ເປັນພະນັກງານດ້ານສາທາລະນຸປະໂພກທີ່ບໍ່ພໍໃຈຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວມາດົນນານແລ້ວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດຫຍັງຫຼາຍກ່ຽວກັບວ່າແມ່ນຫຍັງທີ່ພາໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວຍິງສັງຫານໃນຄັ້ງນີ້.
ທ່ານ Cervera ກ່າວວ່າ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ດີວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສຄືໃຜ ແຕ່ຍັງບໍ່ທັນພ້ອມເທື່ອ ທີ່ຈະເປີດເຜີຍຊື່ຂອງຜູ້ກ່ຽວ. ທ່ານເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາຈະເອີ່ຍເຖິງຊື່ຂອງລາວແຕ່ພຽງເທື່ອດຽວ ແລະຫຼັງຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາຈະເວົ້າເຖິງລາວແຕ່ພຽງ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສ ຍ້ອນຈຸດເພັ່ງເລັງໃນເວລານີ້ ແມ່ນກຽດສັກສີ ແລະການໃຫ້ຄວາມເຄົາລົບຕໍ່ພວກເຄາະຮ້າຍແລະຄອບຄົວເຂົາເຈົ້າໃນຄະດີດັ່ງກ່າວ.”
ພວກທີ່ເຫັນເຫດການກ່າວວ່າ ການຍິງສັງຫານໝູ່ໄດ້ມີຂຶ້ນທີ່ຕຶກນ້ຳເບີ 2 ຂອງໂຮງການເມືອງ Virginia Beach ຊຶ່ງເປັນບ່ອນເຮັດວຽກເຮັດການຂອງພວກພະນັກງານພະແນກໂຍທາ ສາທາລະນຸປະໂພກ ແລະແຜນການ.
ທ່ານ Cervera ກ່າວວ່າ ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ແມ່ນຮວມຢູ່ໃນພວກທີ່ຖືກຍິງ ແຕ່ທ່ານກໍເວົ້າວ່າຜູ້ກ່ຽວລອດຊີວິດມາໄດ້. ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດກ່າວວ່າ ການຍິງ ຕໍ່ສູ້ກັນກັບຕຳຫຼວດ ໄດ້ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ຄົນຮ້າຍສັງຫານຜູ້ຄົນເພີ້ມຕື່ມ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ການສືບສວນກ່ຽວກັບການຍິງສັງຫານດັ່ງກ່າວເລີ້ມຂຶ້ນແລ້ວ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ຕຳຫຼວດເຊື່ອວ່າ ຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ດຳເນີນການຕາມລຳພັງ. ມືປືນໄດ້ໃຊ້ປືນສັ້ນ .45 ທີ່ມີເຄື່ອງເກັບສຽງແລະເຄື່ອງບັນຈຸລູກປືນເພີ້ມ ຊຶ່ງສາມາດປ່ຽນໄດ້ໃນເວລາທີ່ມີການໂຈມຕີ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ຖືກປະເຊີນໜ້າໃນທັນທີ ຄວາມຈິງທີ່ວ່າຜູ້ຕ້ອງສົງໄສໄດ້ເສຍຊີວິດນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າ ປະຊາຊົນຂອງພວກເຮົາສາມາດພັກຜ່ອນໄດ້ຢ່າງສະບາຍໆໃນຄືນມື້ນີ້.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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