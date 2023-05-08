ເຫດການທີ່ທ້າວອານຸຊາ ຫລື ແຈກຫລວງສຸພົມ, ແອັດມິນຂອງເຟັສບຸກທີ່ຊື່ວ່າ “ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຄີບອດ ເພື່ອໃຫ້ລາວຢູ່ລອດ ບໍ່ເປັນຂ້າທາດຈີນ” ຖືກຍິງໃນຄືນວັນທີ 29 ເມສາຜ່ານມານັ້ນທາງການລາວ ໂດຍທີ່ພັນເອກອຸບົນ ຈຸນລະມານີ ຮອງຫົວໜ້າກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ອອກມາຖະແຫຼງໃນວັນທີ 5 ຜ່ານມາຊຶ່ງມີບາງຕອນເວົ້າວ່າ “ຕາມການສັນນິຖານເບື້ອງຕົ້ນອາດເປັນຂໍ້ຂັດແຍ້ງດ້ານທຸລະກິດ ຫຼື ຂໍ້ຂັດແຍ້ງບັນຫາຊູ້ສາວ. ມາຮອດປັດຈຸບັນ, ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນສືບສວນ-ສອບສວນ ແລະເກັບກຳຂໍ້ມູນຫຼັກຖານຕາມຂັ້ນຕອນຂອງກົດໝາຍ”, ອີງຕາມໜັງສືພິມທ້ອງຖິ່ນຂອງລາວ. ແຕ່ວ່າ ປະຊາຊົນລາວສ່ວນນຶ່ງຜັດຄິດວ່າທາງການລາວອາດຈະມີສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເມື່ອສັນນິຖານເບິ່ງຊື່ໃນເຟັສບຸກແລະການອອກຄຳຄິດເຫັນຂອງ ລາວ ດັ່ງທີ່ປະຊາຊົນທ່ານນຶ່ງໃຫ້ຂໍ້ຄິດເຫັນແບບສ່ວນຕົວວ່າ:
"ເຮົາກາບໍ່ຮູ້ວ່າ ຊິເປັນບຸກຄົນທີສາມບໍ່ ແຕ່ວ່າມີຄວາມສົງໄສເຫລືອເກີນວ່າ ການກະທຳໜີ້ ອາດມາຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ ຫລື ຕຳຫຼວດ ເພາະວ່າເພຈ໌ຂອງລາວຫັ້ນບອກວ່າ ໄປຕ້ານຈີນ ຕ້ານການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນ ຈັ່ງຊີ້. ສະນັ້ນ ມີຄວາມເປັນໄປໄດ້ສູງທີ່ວ່າ ການກະທຳນີ້ມາຈາກລັດ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດ."
ສ່ວນທາງອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດ Human Rights Watch ນັ້ນໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານລາວທຳການສືບສວນແບບບໍ່ມີການລຳອຽງຕໍ່ເຫດການນີ້ຢ່າງຮີບດ່ວນ. ສຳລັບວີໂອເອນັ້ນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ລາຍງານໄປໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ໄດ້ພະຍາຍາມຂໍຄຳເຫັນຈາກທາງລັດຖະບານລາວໃນເລື້ອງນີ້ ທັງຕໍ່ເລຂານຸການ ແລະເຈົ້າໜ້າທີ່ຫ້ອງການກົງສຸນທີ່ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ແຕ່ກໍຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຮັບຄຳຕອບເທື່ອ.
ປັດຈຸບັນທ້າວອານຸຊາຍັງປິ່ນປົວຢູ່ໃນໂຮງໝໍແຫ່ງນຶ່ງໃນນະຄອນຫລວງວຽງ ແລະ ຜູ້ກ່ຽວຟື້ນຕົວແລ້ວ ແລະກໍສາມາດສື່ສານໂດຍການພິມຂໍ້ຄວາມໃສ່ມືຖືໄດ້ ແຕ່ບໍ່ສາມາດປາກເວົ້າໄດ້, ອີງຕາມຂ່າວຫລ້າສຸດໃນໜ້າເຟສບຸກທີ່ຜູ້ກ່ຽວເປັນແອັດມິນນັ້ນ.
ທາງດ້ານອົງການຂ່າວບໍ່ມີພົມແດນນັ້ນ ຈັດໃຫ້ລາວໃນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີເສລີພາບໃນການປາກເວົ້າ ແລະອອກຂ່າວຖືກຈຳກັດຫລາຍ. ດັດຊະນີດ້ານເສລີພາບໃນການອອກຂ່າວທົ່ວໂລກທີ່ຫາກໍເຜີຍແຜ່ອອກມາໃນອາທິດແລ້ວນີ້ຈັດໃຫ້ລາວຢູ່ໃນອັນດັບທີ 160 ໃນຈຳນວນທັງໝົດ 180 ປະເທດໃນໂລກ.