ຕຳຫຼລວດສອບສວນ ນາຍົກ ເນຕັນຢາຮູ ໃນຂໍ້ກ່າວຫາ ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ

ຕຳຫຼວດໄດ້ສອບຖາມນາຍົກລັດຖະມົນຕີອິສຣາແອລ ທ່ານເບັນຈາມິນ ເນຕັນຢາຮູ
ໂດຍເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບສວນໃນຂໍ້ກ່າວຫາວ່າທ່ານສໍ້ລາດບັງຫຼວງ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ໄປເຖິງບ້ານພັກຂອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໃນຕອນເຊົ້າວັນສຸກມື້ນີ້ ຊຶ່ງຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ມີເດີນຂະບວນໄດ້ພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອປະທ້ວງນາຍົກລັດ ຖະມົນຕີ ໂດຍໄດ້
ຍົກປ້າຍໃຫຍ່ປ້າຍອັນທີ່ນຶ່ງຂຽນວ່າ “ນາຍົກລັດຖະ ມົນຕີທີ່ ກະທຳຜິດທາງອາດຍາ.”
ທ່ານເນຕັນຢາຮູ ໄດ້ຖືກສອບຖາມກ່ຽວກັບວ່າ ທ່ານໄດ້ສົ່ງເສີມກົດລະບຽບທີ່ທ່ານມັກ
ເພື່ອອໍານວຍໃຫ້ບໍລິສັດໂທລະຄົມມະນາຄົມບີເຊັກ ໄດ້ຮັບຜົນກຳໄລ ເພື່ອເປັນການ
ແລກປ່ຽນກັບການອອກຂ່າວກ່ຽວກັບທ່ານເອງພ້ອມກັບພັນລະຍາ ທ່ານ ຢູ່ບ່ອນອອກ
ຂ່າວ ທີ່ບໍລິສັດເບີເຊັກເປັນເຈົ້າຂອງນັ້ນ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ສະເໜີໃຫ້ຟ້ອງຮ້ອງທ່ານເນຕັນຢາຮູ ຢູ່ໃນຄະດີສໍ້ລາດບັງຫຼວງອັນອື່ນ ອີກ
ສອງກະທົງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີທ່ານນີ້ ໄດ້ປະຕິເສດວ່າຕົນບໍ່ໄດ້ກະທຳຜິດໃດໆ ໂດຍບໍ່ຫົວຊາ
ກັບການກ່າວຫາຕໍ່ທ່ານວ່າ ເປັນການຊອກຈັບຜິດຂອງພວກສື່ຂ່າວ.
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