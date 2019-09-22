ຖະໜົນເສັ້ນຕ່າງໆໃນນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ແມ່ນເຕັມໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ເສົາວານນີ້, ໃນຂະນະທີ່ດ່ານກວດກາຕຳຫຼວດ ໄດ້ຖືກຕັ້ງຂຶ້ນໃນທົ່ວປະເທດ.
ທະຫານຕິດອາວຸດ ແລະ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດໃນຊຸດປາບປາມຈະລາຈົນໄດ້ອອກລາດ
ຕະເວນໃນຈະຕຸລັດ ຕາເຣຍ, ເຊິ່ງແມ່ນນຶ່ງໃນສະຖານທີ່ຕ່າງໆທີ່ການປະທ້ວງໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນ ເມື່ອຕອນຄ່ຳຂອງວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເປັນຈຸດສູນກາງຂອງການປະທ້ວງໃນ
ຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ໄດ້ນຳໄປສູ່ການຕົກອຳນາດຂອງອະດີດປະທານາທິບໍດີ ຮອສນີ ມູບາ
ຣັກ ແລະ ທ່ານ ໂມຮຳມັດ ມໍຊີ.
ບັນດານັກເຄື່ອນໄຫວໄດ້ສະເຫຼີມສະຫຼອງການປະທ້ວງ ດັ່ງກັບຜົນສຳເລັດຫຼັງຈາກ
ຄວາມຢ້ານກົວ ກ່ຽວກັບ ການຕອບໂຕ້ຂອງຕຳຫຼວດເປັນເວລາຫຼາຍປີ ແລະ ໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ສືບຕໍ່ການປະທ້ວງຕໍ່ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີ ອັບແດລ ຟັດທາ ແອລ-
ຊິສຊີ.
ປະຊາຊົນໄດ້ອອກໄປຖະໜົນຫຼາຍແຫ່ງໃນຄືນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາ ໃນຢ່າງໜ້ອຍສາມ
ຕົວເມືອງ, ຖືປ້າຍພ້ອມດ້ວຍຄຳຂວັນເຊັ່ນ “ຊິສຊີ ອອກໄປ” ແລະ ປະຊາຊົນຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ລັດຖະບານລົງຈາກອຳນາດ.”
ໃນນະຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ, ໄດ້ມີສຽງປືນດັງຂຶ້ນ ແລະ ມີການຍິງແກັສນ້ຳຕາ. ຮອດຕອນ
ຄ່ຳວັນເສົາວານນີ້, 166 ຄອບຄົວໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດາພະນັກງານສິດທິມະນຸດວ່າ ພີ່ນ້ອງ
ຂອງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຖືກຈັບກຸມ , ອີງຕາມການກ່າວຂອງສູນກາງເພື່ອເສດຖະກິດ ແລະ
ສິດທິສັງຄົມ ອີຈິບ.
ສື່ມວນຊົນທີ່ສະໜັບສະໜູນລັດຖະບານໄດ້ກ່າວຫາ “ການກໍ່ການຮ້າຍ” ສຳລັບການປະ
ທ້ວງຕ່າງໆ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການວາງແຜນ ໃຫຍ່ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມ
ລັດຖະບານ.
ການປະທ້ວງໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນຫຼັງຈາກທ້າວ ໂມຮຳມັດ ອາລີ, ອະດີດສັນຍາຈ້າງ ແລະ ນັກສະ
ແດງ ເຊິ່ງຕອນນີ້ອາໄສຢູ່ໃນປະເທດ ສເປນ ນັ້ນ, ໄດ້ເລີ່ມເຜີຍແຜ່ວິດີໂອທີ່ກ່າວຫາທ່ານ
ແອລ-ຊິສຊີ ແລະ ກອງທັບ ກ່ຽວກັບ ການໃຊ້ຈ່າຍເງິນຫຼາຍພັນລ້ານ ອີຈິບ ປອນ ໃນຂໍ້
ຕົກລົງທຸລະກິດສໍ້ລາດບັງຫຼວງ ແລະ ຫໍປະສາດຫຼູຫຼາ.
ປະຊາຊົນ ອີຈິບ 60 ເປີເຊັນແມ່ນ “ທຸກຍາກ ຫຼື ມີຄວາມສ່ຽງ”, ອີງຕາມທະນາຄານໂລກ,
ແລະ ຊ່ອງຫວ່າງລະຫວ່າງ ຄົນລວຍ ແລະ ຄົນທຸກ ແມ່ນກຳລັງຂະຫຍາຍອອກ.
ທ່ານ ນົວ ຄາລິລ, ທະນາຍຄວາມດ້ານສິດທິມະນຸດ ໄດ້ກ່າວໃນຫ້ອງການຂອງລາວຢູ່ນະ
ຄອນຫຼວງ ໄຄໂຣ ວ່າ “ບໍ່ມີໃຜຮູ້ວ່າຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ, ຫຼື ປະຊາຊົນມີຄວາມໂມໂຫຫຼາຍ
ຊ່ຳໃດແທ້ ຫຼືວ່າຄວາມໂມໂຫນີ້ຈະນຳພາເຂົາເຈົ້າໄປຮອດໄສ. ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າ
ເທື່ອນີ້ແມ່ນແຕກຕ່າງກວ່າຄັ້ງທີ່ຜ່ານມາ. ມື້ວານນີ້ ຄວາມອົດກັ້ນຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຫາຍໄປ
ໝົດແລ້ວ.”