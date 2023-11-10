ຕໍາຫຼວດ ສືບສວນ ຊອງຈົດໝາຍທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍ ເຟັນຕານອລ ທີ່ສົ່ງໄປຫາຫ້ອງການ ການເລືອກຕັ້ງຂອງສະຫະລັດ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມກວດສອບວ່າ ໃຜເປັນຜູ້ສົ່ງຈົດໝາຍທີ່ໜ້າສົງໄສທັງຫຼາຍ ເຊິ່ງລວມທັງບາງສະບັບທີ່ມີສານ ເຟັນຕານອລ (fentanyl) ຫຼືສານອື່ນໆ, ໄປທີ່ຫ້ອງການເລືອກຕັ້ງທ້ອງຖິ່ນ ຢູ່ໃນຢ່າງນ້ອຍ 5 ລັດ, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ.
ນີ້ເປັນຕົວຢ່າງຫຼ້າສຸດຂອງໄພຂົ່ມຂູ່ທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ການເລືອກຕັ້ງຢູ່ໃນທົ່ວປະເທດ ຕ້ອງປະເຊີນ. ຫ້ອງການການເລືອກຕັ້ງໃນລັດຄາລິຟໍເນຍ, ຈໍເຈຍ, ເນວາດາ, ອໍເຣກັນ ແລະວໍຊິງຕັນ ປາກົດວ່າ ຈະຕົກເປັນເປົ້າໝາຍ.
ຫ້ອງການກວດສອບບັນຊີ ຂອງເຂດເພຍຊ໌ ຄາວຕີ (Pierce County) ໃນເມືອງ ທາໂຄມາ (Tacoma), ຂອງລັດວໍຊິງຕັນ, ໄດ້ເປີດເຜີຍຮູບພາບຂອງຈົດຫມາຍທີ່ໄດ້ຮັບ, ໂດຍສະແດງໃຫ້ເຫັນຈົດຫມາຍສະບັບດັ່ງກ່າວ ຈໍ້າກາໄປສະນີ ໃນ ເມືອງພັອດແລນ (Porland), ລັດອໍເຣກັນ, ແລະອ່ານບາງສ່ວນ, "ຢຸດການເລືອກຕັ້ງດຽວນີ້."
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງພະຍາຍາມສະກັດກັ້ນຈົດຫມາຍທີ່ສົ່ງເຖິງ ຫ້ອງການເລືອກຕັ້ງໃນເມືອງຟູລຕັນ (Fulton), ລັດຈໍເຈຍ, ເຊິ່ງເປັນເຂດທີ່ມີອຳນາດການລົງຄະແນນສຽງ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ທີ່ເປັນນຶ່ງໃນບັນດາລັດ ທີ່ອາດຈະອຽງໄປພັກໃດພັກນຶ່ງ ຂອງການເລືອກຕັ້ງປະທານາທິບໍດີ ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງປະເທດ.