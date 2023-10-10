ນາງຈາງ ຊຸນຊ້ຽວ (Zhang Chunxio) ພັນລະຍາຂອງທະນາຍຄວາມສິດທິມະນຸດຈີນ ຫຼູ ຊີເຫວີຍ (Lu Siwei) ທີ່ຖືກຈັບຢູ່ລາວກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ຖືກເນ ລະເທດຈາກລາວໄປຈີນແລ້ວ ອີງຕາມລາຍງານຂອງຄຣິສ ເຈັງ ວີໂອເອ ພະແນກພາສາຈີນກວາງຕຸ້ງ.
ນາງຈາງ ຊຸນຊ້ຽວ ໃຫ້ການຢືນຢັນວ່າ ສາມີຂອງນາງໄດ້ຖືກສົ່ງກັບໄປຈີນແລ້ວ ແລະເວລານີ້ ຖືກກັກທີ່ສູນຄຸມຂັງຊິນດູ (Xindu) ໃນເມືອງເຊັງດູ (Chengdu) ແຂວງສີສວນ ທາງພາກຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງຈີນ.
ນາງກ່າວຜ່ານສື່ສັງຄົມ X ຊຶ່ງໃນເມື່ອກ່ອນຮູ້ກັນໃນຊື່ທວີດເຕີ້ວ່າ ສູນຄຸມຂັງຊິນດູ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທາງຄອບຄົວຊາບ ໃນວັນທີ 1 ຕຸລາຜ່ານມານີ້ ໃຫ້ສົ່ງເຄື່ອງນຸ່ງ
ຢາປົວພະຍາດ ແລະເງິນໄປໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ແຈ້ງວ່າ ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງກັບຄືນໄປຈີນໃນເວລາໃດ.
ທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍ ເຄີຍເປັນທະນາຍຄວາມ ຕາງໜ້າໃຫ້ແກ່ພວກທີ່ບໍ່ພໍໃຈກັບລັດຖະບານຢູ່ໃນຈີນຫຼາຍໆຄັ້ງ ໃບອະນຸຍາດຂອງລາວຈຶ່ງໄດ້ຖືກຖອນໂດຍເຈົ້າໜ້າທີ່ແລະລາວໄດ້ຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເດີນທາງອອກຈາກປະເທດ. ທ່ານໄດ້ຖືກຈັບຂະນະ
ທີ່ວາງແຜນຈະເດີນທາງຈາກລາວ ໄປປະເທດໄທ ເພື່ອມາທ້ອນໂຮມກັບສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຢູ່ສະຫະລັດ ແຕ່ໄດ້ຖືກຈັບໂດຍລັດຖະບານລາວ ໃນວັນທີ 28 ກໍລະກົດຜ່ານມາ.
ນາງຈາງ ຊຸນຊ້ຽວ ກ່າວວ່າ “ນີ້ແມ່ນຜົນຂອງການລໍຖ້າມເປັນເວລາ 65 ມື້ດ້ວຍຄວາມທຸກທໍລະມານ ເຈັບປວດ ເສົ້າໂສກເສຍໃຈ ແລະຂຸ້ນຂ້ອງໝອງໃຈ!”
ນາງຈາງ ຊຸນຈ້ຽວ ກ່າວຕື່ມວ່າ ສິ່ງທີ່ຮັບເອົາບໍ່ໄດ້ທີ່ສຸດ ແມ່ນການກະທຳຂອງລັດຖະບານລາວ ຊຶ່ງໄດ້ຢືນຢັດຕໍ່ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະພວກນັກການທູດຈາກຫຼາຍໆປະເທດວ່າ ທ່ານຫຼູ ຊີເຫວີຍ ຍັງຢູ່ໃນປະເທດລາວ ທັງໆທີ່ທະນາຍຄວາມລາວຂອງທ່ານ ໄດ້ຮັບຂ່າວວ່າ ລາວໄດ້ຖືກສົ່ງໂຕໄປຈີນ ເມື່ອວັນທີ 11 ກັນຍາຜ່ານມາ.