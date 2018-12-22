ຕຳຫຼວດອັງກິດໄດ້ຈັບຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງ ແລະແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ຖານພົວພັນກັບການສົ່ງເຮືອບິນນ້ອຍບໍ່ມີຄົນຂັບ ເຂົ້າໄປຂັດຂວາງ ການປະຕິບັດງານຂອງສະໜາມບິນແກັດວິກ ເປັນເວລາ 3 ມື້.
ບໍ່ມີການເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນໃດໆ ກ່ຽວກັບພວກທີ່ຖືກຈັບທັງສອງຄົນເທື່ອ.
ຕຳຫຼວດເມືອງຊັສເຊັກສ໌ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາ ມື້ນີ້ວ່າ ການຈັບກຸມ ມີຂຶ້ນໃນຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້.
ຖະແຫຼງການ ເວົ້າວ່າ ການສືບສວນຍັງ “ດຳເນີນຢູ່ ແລະກິດຈະກຳຂອງພວກເຮົາທີ່ສະໜາມບິນ ຍັງດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເພື່ອສ້າງຄວາມສາມາດ ໃນການກວດຈັບ ແລະຫຼຸດຜ່ອນການບິນລ່ວງລ້ຳ ໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ຫຼື ໂດຣນ ໃນອະນາຄົດ ທີ່ນຳໃຊ້ກົນລະຍຸດຕ່າງໆ.”
ການອັດທາງແລ່ນ ທີ່ສະໜາມບິນແກັດວິກ ຊຶ່ງເປັນສະໜາມບິນໃຫຍ່ອັນດັບ 2 ຂອງອັງກິດ ຍ້ອນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບໄດ້ລົບກວນ ການບິນຂຶ້ນລົງຂອງເຮືອບິນຫຼາຍຮ້ອຍຖ້ຽວ ແລະມີຜົນກະທົບຕໍ່ຜູ້ໂດຍສານຫຼາຍໆພັນຄົນ.
ການອັດສະໜາມບິນແກັດວິກໃນແລງວັນພຸດແລ້ວ ຫລັງຈາກໄດ້ເຫັນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ແລະໄດ້ເປີດຄືນໃນຂອບເຂດຈຳກັດໃນວັນສຸກວານນີ້. ມາຮອດບ່າຍວານນີ້ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຖ້ຽວບິນຕ່າງໆໄດ້ຖືກໂຈະອີກເທື່ອນຶ່ງ ຫຼັງຈາກມີລາຍງານວ່າ ໄດ້ເຫັນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຕື່ມອີກ. ແຕ່ໃນເວລາຕໍ່ມາ ສະໜາມບິນກໍໄດ້ເປີດຄືນໃໝ່.
ຜູ້ບັນຊາການຕຳຫຼວດເມືອງຊັສເຊັກສ໌ ທ່ານຈັສຕິນ ເບີເທັນຊໍ ກ່າວວ່າ ການແນມເຫັນເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຢູ່ສະໜາມບິນແກັດວິກ ແມ່ນປາກົດການທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ