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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ໂປແລນ ເປັນເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບ ການກ່າວ ຄຳປາໄສ ຂອງ ປ. ທຣຳ

Poland Set to Host Trump’s First Major Public Speech in Europe
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ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຫວັງ​ວ່າ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບການຕ້ອນຮັບ ຢ່າງ
ອົບອຸ່ນ ໃນເວລາ ທ່ານເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ຂອງໂປແລນ ໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ສຳລັບຊ່ວງທີນຶ່ງຂອງການເດີນທາງ​ ເປັນ​ເວລາ 4 ວັນ ​ໃນ​ການ​ຢ້ຽມຢາມ​ທາງ
ດ້ານການທູດ ທີ່ຢູໂຣບ.

ແຕ່ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ຈະປະເຊີນກັບຄວາມກັງວົນທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ທົ່ວທະວີບຢູໂຣບ
ກ່ຽວກັບບາງສ່ວນຂອງນະໂຍບາຍຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ປະກາດອອກ​ໄປໃນເມື່ອກ່ອນ
ຮວມທັງ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທ່ານຕໍ່ອົງການເນໂຕ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ
ທ່ານ ທີ່ຈະຖອນໂຕອອກຈາກສັນຍາ ດ້ານດິນ​ຟ້າອາກາດ ປາຣີ ແລະການຍົກຍ້ອງ
ຕໍ່ ທ່ານ Vladimir Putin ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດ​ເຊຍຂອງທ່ານ.

ທ່ານທຣຳ ຈະກ່າວຄຳປາໄສທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ໃນທະວີບ
ດັ່ງກ່າວ ເວລາທ່ານກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດ Krasinski ​ໃນນະຄອນ Warsaw
ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີສັນຍາລັກອັນເລິກເຊິ່ງ ສຳລັບ ຊາວໂປແລນຫຼາຍໆຄົນ ​ໃນ
​ການ​ລະນຶກເຖິງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປົກຄອງຜະເດັດການ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.

ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຈະກ່າວຢ້ຳ ​ເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທ່ານ
ຕໍ່ຫລັກການ ​ໃນການປ້ອງກັນຮ່ວມກັນ ຂອງອົງການເນໂຕ ແຕ່ຍັງຈະກ່າວຢ້ຳອີກ
ເຖິງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານທີ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກຕ້ອງປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນ
ພາລະທາງດ້ານການເງິນ ຂອງກຸ່ມພັນທະມິດ.

ທ່ານ​ທຣຳຫວັງວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ໄດ້​ດີກ​ວ່າ​ເກົ່າ​ໃນ​ລະຫວ່າງ​ການ​ເດີນທາງ​ໄປ​ຢ້ຽມຢາມ
ຢູ​ໂຣບເທື່ອທຳ​ອິດ​ຂອງ​ທ່ານ ​ໃນ​ເດືອນ​ພຶດສະພາ​ຜ່ານ​ມາ ​ເວລາ​ທ່ານ​ໄດ້ກ່າວ​
ຢ່າງ​ແຮງ​ຕໍ່​ພວກ​ຜູ້ນຳ​ຂອງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້ ທີ່​ບໍ່​ໄດ້​ຈ່າຍ​ເງິນ​ສະໜັບສະໜູນພຽງພໍ
​ຕໍ່​ກອງທັບ ​ໃນ​ຂະນະ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​ເຖິງ​ມາດຕາ 5 ຂອງ​ສົນທິສັນຍາອົງການ
​ເນ​ໂຕ້ ຊຶ່ງ​ຮຽກຮ້ອງ​ໃຫ້​ທຸກ​ປະ​ເທດ​ໃນ​ກຸ່ມ​ພັນທະ​ມິດ​ ສະໜອງ​ຕອບ​ຖ້າສະມາຊິກ
ປະ​ເທດ​ໃດ​ປະ​ເທດ​ນຶ່ງ ຂອງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້​ຖືກ​ໂຈມ​ຕີ.

ມີ​ທະຫານ​ສະຫະລັດ 3,000 ຄົນ​ປະຈຳການຢູ່​ໂປ​ແລນໃນ​ຖານະ​ທີ່​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ
​ຂອງ​ການ​ປະຕິບັດ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ຂອງ​ອົງການ​ເນ​ໂຕ້​ທີ່​ແນ​ໃສ່​ເພື່ອ​ຕໍ່ຕ້ານ​ການ​ຮຸກ
​ຮານ ​ຂອງ​ສະຫະລັດ​ໃນ​ຢູ​ເຄຣນ.

​ໂປ​ແລນ​ຢາກ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຄ້ຳປະກັນ​ທີ່​ໜັກ​ແໜ້ນ ນັ້ນຄື​ຄຳ​ເວົ້າຂອງ​ສາດ​ສະ​ດາ​
ຈານ Zbigniew Lewicki ອາຈານ​ສອນ​ລັດຖະສາດ​ທີ່​ມະຫາວິທະຍາ​ໄລ​ວໍ​ຊໍ.

ທ່ານ​ກ່າວ​ວ່າ “ຂ້າພະ​ເຈົ້າຄິດ​ວ່າ ຜູ້​ຄົນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຢາກໄດ້​ຍິນ​ວ່າ ສະຫະລັດ​ຈະ
ຮັກສາ​ການ​ມີ​ໜ້າ​ທາງ​ທະຫານ​ຢູ​ໂປ​ແລນ ຈະ​ປະຕິບັດ​ຕາມ​ມາດຕາ 5 ຂອງ​ສົນ
ທິສັນຍາ​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ຊຶ່ງ​ໝາຍ​ຄວາມ​ວ່າ​ຈະ​ໃຫ້ການ​ຊ່ອຍ​ເຫລືອແກ່​ພວກ​ເຮົາ ຖ້າ
ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ.”

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