ໂປແລນ ເປັນເຈົ້າພາບ ຕ້ອນຮັບ ການກ່າວ ຄຳປາໄສ ຂອງ ປ. ທຣຳ

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ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ຫວັງວ່າຈະໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບ ຢ່າງ
ອົບອຸ່ນ ໃນເວລາ ທ່ານເດີນທາງໄປຮອດນະຄອນຫຼວງ ຂອງໂປແລນ ໃນວັນພຸດ
ມື້ນີ້ ສຳລັບຊ່ວງທີນຶ່ງຂອງການເດີນທາງ ເປັນເວລາ 4 ວັນ ໃນການຢ້ຽມຢາມທາງ
ດ້ານການທູດ ທີ່ຢູໂຣບ.
ແຕ່ຜູ້ນຳສະຫະລັດ ຈະປະເຊີນກັບຄວາມກັງວົນທີ່ມີຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງ ທົ່ວທະວີບຢູໂຣບ
ກ່ຽວກັບບາງສ່ວນຂອງນະໂຍບາຍຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ປະກາດອອກໄປໃນເມື່ອກ່ອນ
ຮວມທັງ ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທ່ານຕໍ່ອົງການເນໂຕ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ ຂອງ
ທ່ານ ທີ່ຈະຖອນໂຕອອກຈາກສັນຍາ ດ້ານດິນຟ້າອາກາດ ປາຣີ ແລະການຍົກຍ້ອງ
ຕໍ່ ທ່ານ Vladimir Putin ຄູ່ຕຳແໜ່ງຝ່າຍຣັດເຊຍຂອງທ່ານ.
ທ່ານທຣຳ ຈະກ່າວຄຳປາໄສທີ່ສຳຄັນຕໍ່ສາທາລະນະຊົນຄັ້ງທຳອິດ ຢູ່ໃນທະວີບ
ດັ່ງກ່າວ ເວລາທ່ານກ່າວຄຳປາໄສ ຢູ່ທີ່ຈະຕຸລັດ Krasinski ໃນນະຄອນ Warsaw
ຊຶ່ງເປັນບ່ອນທີ່ມີສັນຍາລັກອັນເລິກເຊິ່ງ ສຳລັບ ຊາວໂປແລນຫຼາຍໆຄົນ ໃນ
ການລະນຶກເຖິງການຕໍ່ສູ້ຕ້ານການປົກຄອງຜະເດັດການ ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທຳນຽບຂາວ ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີ ຈະກ່າວຢ້ຳ ເຖິງຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງທ່ານ
ຕໍ່ຫລັກການ ໃນການປ້ອງກັນຮ່ວມກັນ ຂອງອົງການເນໂຕ ແຕ່ຍັງຈະກ່າວຢ້ຳອີກ
ເຖິງຂໍ້ຮຽກຮ້ອງຂອງທ່ານທີ່ວ່າບັນດາສະມາຊິກຕ້ອງປະກອບສ່ວນຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນ
ພາລະທາງດ້ານການເງິນ ຂອງກຸ່ມພັນທະມິດ.
ທ່ານທຣຳຫວັງວ່າ ຈະເຮັດໄດ້ດີກວ່າເກົ່າໃນລະຫວ່າງການເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ
ຢູໂຣບເທື່ອທຳອິດຂອງທ່ານ ໃນເດືອນພຶດສະພາຜ່ານມາ ເວລາທ່ານໄດ້ກ່າວ
ຢ່າງແຮງຕໍ່ພວກຜູ້ນຳຂອງອົງການເນໂຕ້ ທີ່ບໍ່ໄດ້ຈ່າຍເງິນສະໜັບສະໜູນພຽງພໍ
ຕໍ່ກອງທັບ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງມາດຕາ 5 ຂອງສົນທິສັນຍາອົງການ
ເນໂຕ້ ຊຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກປະເທດໃນກຸ່ມພັນທະມິດ ສະໜອງຕອບຖ້າສະມາຊິກ
ປະເທດໃດປະເທດນຶ່ງ ຂອງອົງການເນໂຕ້ຖືກໂຈມຕີ.
ມີທະຫານສະຫະລັດ 3,000 ຄົນປະຈຳການຢູ່ໂປແລນໃນຖານະທີ່ເປັນສ່ວນນຶ່ງ
ຂອງການປະຕິບັດໜ້າທີ່ຂອງຂອງອົງການເນໂຕ້ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການຮຸກ
ຮານ ຂອງສະຫະລັດໃນຢູເຄຣນ.
ໂປແລນຢາກໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນທີ່ໜັກແໜ້ນ ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງສາດສະດາ
ຈານ Zbigniew Lewicki ອາຈານສອນລັດຖະສາດທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລວໍຊໍ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ຜູ້ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ຢາກໄດ້ຍິນວ່າ ສະຫະລັດຈະ
ຮັກສາການມີໜ້າທາງທະຫານຢູໂປແລນ ຈະປະຕິບັດຕາມມາດຕາ 5 ຂອງສົນ
ທິສັນຍາວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະໃຫ້ການຊ່ອຍເຫລືອແກ່ພວກເຮົາ ຖ້າ
ຫາກວ່າມີຄວາມຕ້ອງການ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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