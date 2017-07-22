ສະພາສູງ ໂປແລນ ຮັບຜ່ານ ຮ່າງກົດໝາຍ ປະຕິຣູບ ສານສູງສຸດ

ສະພາສູງຂອງໂປແລນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບໃໝ່ ທີ່ເປັນບັນຫາ
ໂຕ້ແຍ້ງ ເພື່ອປະຕິຮູບສານສູງສຸດຂອງປະເທດ.
ສະມາຊິກສະພາສູງ ຊຶ່ງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 55 ຕໍ່ 23 ໂດຍມີສະມາຊິກ 2 ທ່ານບໍ່ໄດ້
ອອກສຽງ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃນຕອນເຊົ້າວັນເສົາມື້ນີ້ທັງໆ
ທີ່ໄດ້ຮັບການຕ້ອງຕິ ຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະການປະທ້ວງຂອງປະຊາຊົນຫຼາຍ
ພັນຄົນ ທີ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊໍແລະຫົວເມືອງອື່ນໆໃນທົ່ວປະເທດ.
ປະທານາທິບໍດີ Andrzej Duda ຊຶ່ງເປັນພັນທະມິດ ຂອງພັກກົດໝາຍແລະຄວາມ
ຍຸຕິທຳທີ່ິນິຍົມແນວທາງເດີມ ທີ່ເປັນພັກລັດຖະບານໃນເວລານີ້ ມີເວລາ21 ມື້ ທີ່ຈະ
ຕ້ອງໄດ້ລົງນາມຫຼືໃຊ້ສິດຢັບຢັ້ງຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ. ທ່ານຕ້ອງໄດ້ລົງນາມກ່ອນ
ທີ່ຮ່າງກົດໝາຍນີ້ຈະມີຜົນບັງຄັບໃຊ້ໄດ້.
ພວກຜູ້ນຳຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບແລະຜູ້ຕ້ອງຕິຊາວໂປແລນກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍ
ສະບັບນີ້ຈະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ການກວດສອບທີ່ເປັນປະຊາທິປະໄຕແລະຄວາມກ້ຳເກິ່ງ
ທຳລາຍຄວາມເປັນອິດສະຫຼະ ໃນດ້ານຕຸລາການ ແລະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ການປົກຄອງ
ດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍຢູ່ໃນປະເທດສະມາຊິກທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ.
ພວກນັກວິເຄາະການເມືອງກ່າວວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ແມ່ນບາດກ້າວໃໝ່ຂອງ
ລັດຖະບານໂປແລນ ໄປສູ່ການປົກຄອງແບບຜະເດັດການ.
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