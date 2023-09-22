ໂປແລນ ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີອາວຸດຍຸດທະພັນໃໝ່ ໃຫ້ຢູເຄຣນ,​ ໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ບໍ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຂັດແຍ່ງກັນ

ວໍຊິງຕັນ ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ໂປແລນຍັງເປັນພັນທະມິດ ທີ່ໃກ້ຊິດຂອງຢູເຄຣນ ຫລັງຈາກທີ່ວໍຊໍກ່າວວ່າ ຕົນຈະບໍ່ສະໜອງອາວຸດໃຫ້ກີຢິບ ອີກຕໍ່ໄປ ທ່າມກາງການຂັດແຍ້ງ ທີ່ເພີ້ມທະວີຂຶ້ນກ່ຽວກັບການນຳເຂົ້າອາຫານ.
ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້, ທີ່ປຶກສາດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານເຈກ ຊູລລີວານ (Jake Sullivan) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການຂັດແຍ້ງກັນດັ່ງກ່າວ.
“ຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານຫົວຂໍ້ຂ່າວໃນເຊົ້າມື້ນີ້, ແນ່ນອນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຫ່ວງ ແລະມີຄຳຖາມ. ແຕ່ຕໍ່ມາຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນໂຄສົກຂອງລັດຖະບານໂປແລນອອກມາຊີ້ແຈງວ່າ ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ການສະຫນອງອຸປະກອນຂອງໂປແລນ, ລວມທັງສິ່ງຕ່າງໆເຊັ່ນປືນໃຫຍ່ທີ່ຜະລິດໂດຍໂປແລນ, ແມ່ນ ຍັງດຳເນີຕໍ່ໄປ ແລະໂປແລນ ຍັງສືບຕໍ່ຢືນຢູ່ຂ້າງຫລັງຢູເຄຣນ," ທ່ານຊູລລີວານ ກ່າວ.
ເມື່ອຖືກຖາມກ່ຽວກັບການສະໜັບສະໜຸນຂອງປະເທດຂອງທ່ານຕໍ່ກີຢິບ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານີ້, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂປແລນ ທ່ານແມັດເຕີສ໌ ມໍຣາວຽກກີ (Mateusz Morawiecki) ກ່າວວ່າ ຈະບໍ່ມີການສົ່ງອາວຸດໃໝ່ໃດໆ ໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ.