ພັກອານຸລັກນິຍົມ ຂອງໂປແລນ ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງຫຼາຍທີ່ສຸດ ໃນການເລືອກຕັ້ງ ເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ ສະນັ້ນແລ້ວ ຈຶ່ງໄດ້ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາ ຢ່າງສະບາຍໆ ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ປົກຄອງປະເທດ ເປັນເວລາ 4 ປີ ຕື່ມອີກ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງຜູ້ປ່ອນບັດໄປແລ້ວນັ້ນ ທີ່ໄດ້ດຳເນີນການໂດຍບໍລິສັດຄົ້ນຄວ້າ IPSOS ໄດ້ຄາດຄະເນວ່າ ພັກກົດໝາຍແລະຄວາມຍຸຕິທຳ ຫຼື ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ PiS ໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 43.6 ເປີເຊັນ ຊຶ່ງອຳນວຍໃຫ້ພັກ ມີບ່ອນນັ່ງ 239 ບ່ອນ ຈາກບ່ອນນັ່ງທັງໝົດ 460 ບ່ອນ ຊຶ່ງເປັນສຽງສ່ວນຫຼາຍ ໃນສະພາຕ່ຳຂອງໂປແລນ.
ອີງຕາມການຢັ່ງຫາງສຽງອັນດຽວກັນນັ້ນ ພັກສາຍກາງ ກຸ່ມພັນທະມິດພົນລະເມືອງ ຫຼື KO ຕາມມາເປັນອັນດັບທີສອງ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 27.4 ເປີເຊັນ ຫຼື 130 ບ່ອນນັ່ງ ແລະພັກກຸ່ມພັນທະມິດ ອຽງຊ້າຍ ໄດ້ຄະແດນເປັນອັນດັບທີສາມ ໂດຍໄດ້ຮັບຄະແນນສຽງ 11.9 ເປີເຊັນ ຫຼື ເທົ່າກັບ 43 ບ່ອນນັ່ງ.
ການຢັ່ງຫາງສຽງຂອງ IPSOS ນັ້ນ ຊຶ່ງມີຂີດກຳນົດຄວາມຜິດພາດຢູ່ປະມານ 2 ເປີເຊັນ. ຜົນການນັບຄະແນນສຽງຄັ້ງສຸດທ້າຍ ຄາດກັນວ່າ ຈະແລ້ວສຳເສັດ ໃນວັນອັງຄານ.
ພວກສະໜັບສະໜຸນ ພັກກົດໝາຍແລະຄວາມຍຸຕິທຳ ຫົວອານຸລັກນິຍົມ ທີ່ປົກຄອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແນມເຫັນ ຄະແນນສຽງ ດັ່ງກັບໂອກາດທີ່ຈະຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງສະຫວັດດີການດ້ານສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະເດືອນ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຍົກລະດັບມາດຕະຖານຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ພວກທີ່ຕ້ອງຕິ ກໍກ່າວວ່າ ພັກດັ່ງກ່າວ ດຳເນີນການຢ່າງບໍ່ລົດລະ ໃນການໂຈມຕີຕໍ່ກົດລະບຽບກລັດຖະທຳມະນູນຂອງປະເທດ.
ຂໍ້ກ່າວຫາທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດ ເພິ່ງເລັງໃສ່ ການປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳ ທີ່ຍັງໄດ້ຖືກຕຳໜິໂດຍສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະອົງການປົກປ້ອງສິດທິມະນຸດທັງຫຼາຍ.
ການລົງຄະແນນສຽງໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຊຶ່ງຫຼາຍໆຄົນເຫັນວ່າ ເປັນການເລືອກຕັ້ງໃນໂປແລນ ທີ່ມີຄວາມໝາຍທີ່ສຸດ ນັບຕັງແຕ່ ລະບອບຄອມມິວນິສ ໄດ້ຖືກໂຄ່ນລົ້ມ ເມື່ອ 30 ປີກ່ອນ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ