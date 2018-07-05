ທ່ານ ວາເລສາ ຮຽກຮ້ອງ ໃຫ້ຊາວໂປແລນ ປ່ອນບັດ ຂັບໄລ່ ລັດຖະບານ ຝ່າຍຂວາ

ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານກົດໝາຍໃໝ່ ທີ່ບັງຄັບໃຫ້ຫຼາຍກວ່າ 1 ສ່ວນ 3 ຂອງບັນດາ
ຜູ້ພິພາກສາສານສູງສຸດ ໃຫ້ອອກຈາກຕຳແໜ່ງນັ້ນ ຍັງດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາທົ່ວໂປແລນ
ໃນ ວັນພຸດວານນີ້.
ຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ອົງການກຳມະບານສາມັກຄີ (Solidarity) ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນໂນແບລ
ທ່ານ ເລຈ ວາເລສາ (Lech Walesa) ແມ່ນນຶ່ງໃນພວກປະທ້ວງທີ່ລົງສູ່ຖະໜົນ
ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊໍ. ທ່ານໄດ້ກ່າວຕໍ່ພວກທີ່ມາສະໜັບສະໜຸນ ຢູ່ຂ້າງນອກສານ
ສູງສຸດວ່າ ພວກຜູ້ນຳຝ່າຍຂວາ ຕ້ອງໄດ້ລາອອກ.
ທ່ານວາເລຊາ ກ່າວວ່າ “ໃຜກໍຕາມທີ່ທັບມ້າງລັດຖະທຳມະນູນ ແລະແບ່ງແຍກ
ອຳນາດ ແມ່ນເປັນຄົນບໍ່ດີ. ພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງ ເພື່ອສົ່ງບຸກຄົນ
ພວກນີ້ໃຫ້ໜີໄປ ແລະປ່ອນບັດເລືອກເອົາ ບຸກຄົນທີ່ແຕກຕ່າງ.”
ທ່ານທຳນາຍວ່າ ການເອົາບາດກ້າວຂອງລັດຖະບານ ອາດນຳໄປສູ່ສົງຄາມກາງ
ເມືອງ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີໂປແລນ ທ່ານ ມາເຕີສ ມໍຣາວີກີ (Mateusz Morawiecki)
ໄດ້ກ່າວປົກປ້ອງ ການຕັດສິນໃຈໃຫ້ຫຼຸດອາຍຸຂອງການອອກບຳນານໃຫ້ຕ່ຳລົງ
ສຳລັບຜູ້ພິພາກສາ ກ່ອນກອງປະຊຸມລັດຖະສະພາສະຫະພາບຢູໂຣບ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ທ່ານມໍຣາວີກີ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການປະຕິຮູບລະບົບຍຸຕິທຳ ແມ່ນຈຳເປັນ ແລະພວກຜູ້ພິ
ພາກສາ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ປະຊາຊົນຊາວໂປແລນ. ທ່ານໄດ້ຮຽກ
ຮ້ອງໃຫ້ມີການປ່ຽນອາຍຸຂອງສຳລັບການໄປບຳນານຢູ່ໃນລັດຖະທຳມະນູນ, ທ່ານຍັງ
ໄດ້ກ່າວຫາບັນດາປະເທດສະມາຊິກສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ທຳການ “ໂຄສະນາ” ຕໍ່ຕ້ານ ລັດຖະບານ ທີ່ຖືກເລືອກມາຢ່າງປະຊາທິປະໄຕ ຂອງປະເທດອື່ນ.
ແຕ່ວ່າ ພວກຜູ້ນຳສະຫະພາບຢູໂຣບຫຼາຍທ່ານ ແມ່ນບໍ່ເຊື່ອໃນເລື້ອງນີ້ ໂດຍກ່າວວ່າ
ປະຊາທິປະໄຕຂອງໂປແລນ ແມ່ນຕົກຢູ່ໃນຄວາມສ່ຽງແລະກ່າວຫາລັດຖະບານທີ່ນິຍົມ
ແນວທາງເດີມ ແມ່ນພະຍາຍາມຈະເຂົ້າຄວບຄຸມລະບົບສານ.
ໃນເຊົ້າວັນພຸດວານນີ້, ມີຜູ້ຄົນຫຼາຍຮ້ອຍຄົນ ພາກັນໂຮຮ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ປະທານ
ຜູ້ທຳອິດຂອງສານສູງສຸດ ທ່ານນາງມາລກໍຊາຕາ ເກີຣສດອຕ (Malgorzata Gersdort)
ໄດ້ໄປປະກົດຕົວຢູ່ທີ່ຫ້ອງການ ໂດຍທ້າທາຍຕໍ່ກົດໝາຍໃໝ່.
ທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວວ່າ “ການມີໜ້າຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ໃນທີ່ນີ້ ບໍ່ແມ່ນກ່ຽວກັບ
ການເມືອງ. ຂ້າພະເຈົ້າມາທີ່ນີ້ ເພື່ອປົກປ້ອງການປົກຄອງດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ