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ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານ ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກວາງຢາພິດ ມີອາການດີຂຶ້ນ

ນັກການເມືອງຝ່າຍຄ້ານຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ແລະສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງທ່ານ ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັນຈາກໂຮງໝໍ Charite ໃນນະຄອນເບິລິນ ປະເທດເຢຍຣະມັນ ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2020.

ຜູ້ນຳຝ່າຍຄ້ານຂອງຣັດເຊຍ ທ່ານອາເລັກເຊ ນາວາລນີ ໄດ້ໃຫ້ການຢືນຢັນ ຕໍ່ລາຍງານ ທີ່ວ່າ ສຸຂະພາບຂອງທ່ານເລີ້ມດີຂຶ້ນແລ້ວ ຫຼັງຈາກເກືອບເສຍຊີວິດ ໃນການວາງຢາພິດທີ່ຮ້າຍແຮງຢູ່ເຂດໄຊບີເຣຍ ໃນເດືອນແລ້ວນີ້ ໂດຍລົງຂ່າວ ໃນສື່ສັງຄົມຈາກຫ້ອງປິ່ນປົວຢູ່ໂຮງໝໍ ໃນປະເທດເຢຍຣະມັນ ໃນຂະນະທີ່ທີມ ຂອງທ່ານ ຢືນຢັດກ່ຽວກັບແຜນການກັບຄືນບ້ານສູ່ປະເທດຣັດເຊຍ ເວລາໃດທີ່ ທ່ານຫາຍດີຢ່າງເຕັມທີ່.

ທ່ານໄດ້ຂຽນຄຳເວົ້າລົງໃນອິນສຕາກຣາມພ້ອມຮູບພາບຂອງທ່ານທີ່ຫ້ອມລ້ອມ ດ້ວຍພັນລະຍາ ແລະລູກສອງຄົນ.

ທ່ານນາວາລນີ ໄດ້ກ່າວຄຳເວົ້າທຳອິດຫຼັງຈາກການບໍ່ຮູ້ສຶກໂຕເປັນເວລາສາມອາ ທິດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະເຮັດຫຍັງໄດ້ ແຕ່ມື້ວານນີ້ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດ ຫາຍໃຈໝົດມື້ດ້ວຍຕົນເອງ. ຄວາມຈິງແລ້ວດ້ວຍຕົນເອງ.”

ທ່ານໄດ້ເວົ້າຕະຫລົກອອກມາວ່າ “ເປັນທີ່ແປກໃຈທີ່ຫາຍໆຄົນບໍ່ຄາດຄິດ. ຂ້າ ພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ເຮັດ.”

ຂ່າວດັ່ງກ່າວເຮັດໃຫ້ຫຼາຍກວ່າລ້ານຄົນມັກ ແລະຍັງນັບຢູ່ຕໍ່ໄປອີກພາຍໃນບໍ່ເທົ່າ ໃດຊົ່ວໂມງ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄົນຮຽກຮ້ອງຫຼາຍຂຶ້ນຢາກໃຫ້ທ່ານນາວາລນີ ກັບຄືນ ໄປສູ່ການເມືອງຂອງຣັດເຊຍ. ພາຍໃນບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງ ໂຄສົກຂອງທ່ານຄືຍາ ນາງກີຣາ ຢາຣມິສ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ໄດ້ສະເໜີວ່າ ທ່ານນາວາລ ນີມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະຂໍລີ້ໄພຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງດ້ານຄວາມປອດໄພຂອງ ທ່ານ.

ຍານາງກີຣາ ໄດ້ສົ່ງຂໍ້ຄວາມຜ່ານທາງທວິດວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະຢືນຢັນໃຫ້ທຸກ ຄົນຊາບອີກວ່າ “ບໍ່ມີທາງເລືອກອື່ນໃດທີ່ໄດ້ເລືອກເອົາ.”

ເວລາຂໍຄວາມເຫັນໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໂຄສົກຂອງວັງເຄຣັມລິນ ທ່່ານດີມີຕຣີ ເພສກັອຟ ໄດ້ສະແດງການຄັດຄ້ານໃນທັນທີ.

ທ່ານເພສກັອຟ ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຄົນໃດກໍຕາມຂອງສະຫະພັນຣັດເຊຍມີເສລີ ພາບອອກຈາກຣັດເຊຍ ແລະກັບຄືນມາຣັດເຊຍໄດ້.”

“ຖ້າຫາກປະຊາຊົນສະຫະພັນຣັດເຊຍຄົນນຶ່ງ ປິ່ນປົວສຸຂະພາບດີຄືນໃໝ່ ດັ່ງນັ້ນ ແນ່ນອນ ທຸກຄົນຈະດີໃຈ ກ່ຽວກັບເລື້ອງນີ້.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ

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