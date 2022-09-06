ລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານນາງລິສ ທຣັສ ຕຽມພ້ອມທີ່ຈະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີຄົນໃໝ່ອັງກິດ ໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ແທນທ່ານບໍຣິສ ຈອນສັນ ໃນຂະນະທີ່ເສດຖະກິດພວມເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍ ແລະຄ່າພະລັງງານ ທີ່ສູງຂຶ້ນ.
ທ່ານຈອນສັນ ມີກຳນົດຈະຍື່ນໃບລາອອກຈາກຕຳແໜ່ງຢ່າງເປັນທາງການ ຕໍ່ພະຣາຊີນີ ເອລິຊາເບັດ ທີສອງ ຢູ່ ທີ່ປາສາດແບລມໍຣາລ (Balmoral estate) ໃນສະກັອດແລນ ຫລັງຈາກມີການຄາດການວ່າ ພະຣາຊີນີ ຈະຊົງແຕ່ງຕັ້ງໃຫ້ ທ່ານນາງທຣັສ ເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີ.
ທ່ານນາງທຣັສ ອາຍຸ 47 ປີ ຈະກາຍເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕີແມ່ຍິງຄົນທີສາມ ທີ່ຈະນຳພາປະເທດ ແລະເປັນນາຍົກລັດຖະມົນຕິີຄົນທີສີ່ຂອງອັງກິດໃນຮອບຫົກປີ.
ໃນການຖະແຫຼງຢູ່ນອກຫ້ອງການຂອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃນນະຄອນຫລວງລອນດອນ ທ່ານຈອນສັນກ່າວໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ວ່າ “ພູມໃຈທີ່ໄດ້ເຮັດຫລ້ອນ ຄຳໝັ້ນສັນຍາຕ່າງໆ ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ໄວ້ກັບພັກ ເວລາພວກທ່ານໄດ້ເຫັນດີໃຫ້ເລືອກເອົາຂ້າພະເຈົ້າ” ແລະທ່ານຈະສະເໜີລັດຖະບານໃໝ່ ‘ບໍ່ມີຫຍັງໝົດ ແຕ່ໃຫ້ການສະໜັບສະໜູນຢ່າງເຕັມທີ່.”
ທ່ານນາງທຣັສ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການລົງຄະແນນສຽງຂອງສອງພັກ ເອົາຊະນະອະດີດຫົວໜ້າຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ທ່ານຣີຊີ ຊູນາກ.
ຫລັງຈາກໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແລ້ວ ດ ທ່ານນາງທຣັສ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ການເຕົ້າໂຮມພັກວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໂຄສະນາຫາສຽງໃນຖານະຜູ້ນິຍົມແນວທາງເດີມ ແລະກໍຈະປົກຄອງໃນຖານະ ຜູ້ນິຍົມແນວທາງເດີມ.
ທ່ານນາງກ່າວວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະເວົ້າໂດຍຕົງເຖິງແຜນຕັດພາສີ ແລະການເຕີບໂຕຂອງເສດຖະກິດພວກເຮົາ. ກ່ຽວກັບການຮັບມືກັບບັນຫາລາຄາພະລັງງານຂອງຜູ້ຄົນ ແຕ່ຍັງຈະແກ້ໄຂບັນຫາໄລຍະຍາວ ທີ່ພວກເຮົາມີ ກັບການສະໜອງພະລັງງານ.”
ທ່ານນາງທຣັສ ຄັ້ງນຶ່ງເປັນຝ່າຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອດຶງເອົາອັງກິດອອກຈາກສະຫະພາບຢູໂຣບ ແຕ່ບັດນີ້ ສະໜັບສະໜູນຢ່າງແຂງຂັນຂອງ Brexit ເຫັນແນວທາງນຳນະໂຍບາຍຕ່າງປະເທດ ແລະຄາດໝາຍ ຄືດັ່ງທານຈອນສັນ ທີ່ຮັກສາໜ້າທີ່ໃນການເຊື່ອມໂຍງ ຢູ່ໃນບັນດາພັນທະມິດຕາເວັນຕົກ ສົ່ງການຊ່ວຍເຫລືອໄປໃຫ້ຢູເຄຣນ ໃນການສູ້ລົບກັບການບຸກລຸກຂອງຣັດເຊຍ ມາເປັນເວລາຫົກເດືອນ.
ທ່ານນາງທຣັສ ຈະປະສົບກັບບັນຫາເສດຖະກິດທີ່ຮ້າຍແຮງ ຮວມທັງເສດຖະກິດຕົກຕ່ຳ ບັນຫາແຮງງານ ຊອກຫາການຊ່ວຍເຫລືອຄ່າພະລັງງານໃຫ້ແກ່ບັນດາຄອບຄົວອັງກິດ ແລະອາດເປັນໄປໄດ້ ຂອງການຂາດແຄນເຊື້ອໄຟໃນລະດູໜາວຈະມາເຖິງນີ້.
Liz Truss is set to become Britain’s new prime minister Tuesday, replacing Boris Johnson at a time of economic upheaval and escalating energy bills.
Johnson is expected to formally tender his resignation to Queen Elizabeth II at her Balmoral estate in Scotland, after which the queen is expected to appoint Truss as prime minister.
The 47-year-old Truss will become the third woman to lead the country and Britain’s fourth prime minister in six years.
She prevailed in an intraparty vote, defeating former Chancellor of the Exchequer Rishi Sunak.
After her victory was announced, Truss told a party gathering, “I campaigned as a Conservative, and I will govern as a Conservative.”
“I will deliver a bold plan to cut taxes and grow our economy,” she said. “Dealing with people’s energy bills but also dealing with the long-term issues we have on energy supply.”
Truss, once an opponent of pulling Britain from the European Union but now a staunch supporter of Brexit, holds hawkish foreign policy views and is expected, like Johnson, to remain a steadfast link in the Western alliance sending aid to Ukraine in its fight against Russia’s six-month-old invasion.
Truss will immediately face severe economic problems, including a recession, labor turmoil, surging energy bills for British households and possible fuel shortages this coming winter.