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ວັນອັງຄານ, 10 ພຶດສະພາ 2022
ໂລກ

ແຜນການສ້າງເມືອງຄາກີບຄືນໃໝ່ ຈະເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງທີ່ສົງຄາມ ຢູ່ໃນຢູເຄຣນ ສິ້ນສຸດລົງ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ມີອາວຸດຊາວຢູເຄຣນຄົນນຶ່ງ ຍ່າງທ່າມກາງຊາກຫັກເພຂອງຕຶກອາຄານທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງໜັກ ຈາກການລະດົມຍິງຈາກປືນໃຫຍ່ຂອງ ຣັດເຊຍ ຫຼາຍໆຄັ້ງໃກ້ກັບດ່ານໜ້າໃນເມືອງຄາກີບ, ປະເທດຢູເຄຣນ, ເມື່ອວັນທີ 25 ເມສາ 2022.

ຫຼາຍກວ່າ 10 ໜ່ວຍງານ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ກໍາລັງວາງແຜນແມ່​ບົດ ເພື່ອສ້າງເມືອງຄາ​ກີບຂອງປະເທດຢູເຄຣນຄືນໃໝ່, ເຊິ່ງໄດ້ຖືກ ທໍາລາຍຈາກການຮຸກຮານ ໂດຍກອງກໍາລັງທະຫານຂອງ ຣັດເຊຍ ເປັນເວລາຫຼາຍກວ່າ 2 ເດືອນ, ໂດຍສົມມຸດວ່າ ຣັດເຊຍ ເປັນຜູ້ຜ່າຍແພ້ສົງຄາມ. ລິຊາ ສໄລນ໌ ມີລາຍງານໃຫ້ VOA ຈາກນະຄອນເຈເນວາ, ທິບສຸດາ ມີລາຍລະອຽດມາສະເໜີທ່ານ ໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.

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ເຊີນຮັບຟັງລາຍງານກ່ຽວກັບ ແຜນການໃກການສ້າງເມືອງຄາກີບ ຄືນໃໝ່
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ລິງໂດຍກົງ

​ໜ່ວຍງານຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເຊິ່ງປະສານງານກັບ ຄະນະກໍາມາ​ທິການດ້ານເສດຖະກິດເພື່ອຢູໂຣບແຫ່ງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ຈະເປັນຜູ້ເບິ່ງ ແຍງໃນການບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາ ເມືອງດັ່ງກ່າວຄືນໃໝ່. ບໍ່ມີຜູ້ໃດຢູ່ພາຍໃຕ້ພາບລວງຕາກ່ຽວກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກທີ່ຈະກ່ຽວຂ້ອງຢູ່ໃນວຽກນີ້, ຢ່າງໜ້ອຍທີ່ສຸດກໍແມ່ນທ່ານອີຮໍ ເຕເຣໂຄບ (Ihor Terekhov) ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າເມືອງເມືອງຄາກີບ.

ໃນ​ການ​ຖະ​ແຫຼງຈາກເມືອງຄາ​ກີບ, ທ່ານກ່າວວ່າ ການດໍາເນີນງານກ່ຽວກັບແຜນແມ່​ບົດນີ້ ຈະດໍາເນີນການໃຫ້ແລ້ວສົມບູນພາຍໃຕ້ການຍິງຖະຫຼົ່ມຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງ ຣັດເຊຍ. ທ່ານກ່າວວ່າ ມັນມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງດໍາເນີນແຜນບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາໃນທັນທີ ລຸນຫຼັງທີ່ຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບໄຊຊະນະ, ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວຜ່ານນາຍພາສາຂອງທ່ານວ່າ:

“ຫຼັງຈາກການເປັນ​ປໍ​ລະ​ປັກ​ສິ້ ນ​ສຸດ​ລົ​ງ​ແລ້ວ, ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ພວກເຮົາຈະສາມາດບູ​ລະ​ນະ​ສ້າງ​ສາເມືອງນີ້ໃນໄລຍະເວລາສອງຫາສາມປີ, ດັ່ງນັ້ນ ເມືອງຄາກີບຈຶ່ງກາຍມາເປັນເມືອງທີ່ດີກວ່າເຄີຍເປັນ. ພວກເຮົາຈະເລີ້ມຕົ້ນສ້າງເມືອງນີ້ຄືນໃໝ່ ແລະກໍສ້ອມແປງເມືອງນີ້ຄືນ ໃຫ້ເປັນເມືອງຕົວແບບໃນອະນາຄົດຂ້າງໜ້າ.”

ຄາກີບ, ເປັນເມືອງໃຫຍ່ອັນດັບສອງຂອງປະເທດຢູເຄຣນ ແລະເປັນນະຄອນ ຫຼວງທາງທິດຕາເວັນອອກຂອງປະເທດຢູເຄຣນ, ເຊິ່ງເປັນສູນກາງຂອງການຕໍ່ສູ້. ທ່ານເຕເຣໂຄບກ່າວວ່າ 25 ເປີເຊັນຂອງອາຄານທີ່ພັກອາໄສຢູ່ໃນເມືອງດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ຖືກທໍາລາຍ. ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ຣັດເຊຍ ໄດ້ຖິ້ມລະເບີດໃສ່ອາຄານຫ້ອງການຂອງລັດຖະບານ, ໂຮງຮຽນ, ໂຮງໝໍ ແລະໂຮງຮຽນອະ ນຸບານຕ່າງໆ ອັນໄດ້ປ່ຽນພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຂອງເມືອງແຫ່ງນີ້ ກາຍເປັນຊາກຫັກ​ພັງ.

ນັກສະຖາປະນິກຊາວອັງກິດ ທ່ານລອດ ເນລຊັນ ຟອສເຕີ (Lord Nelson Foster) ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າຂອງແຜນແມ່​ບົດດ້ານການພັດທະນາ, ເພິ່ນຮ້ອງໂອກາດນີ້ວ່າ ເປັນການປະສົມປະສານກັນລະຫວ່າງມໍລະດົກ ທີ່ໜ້ານັບຖືໃນອະດີດ ກັບຄວາມຕ້ອງການທາງດ້ານເທັກໂນໂລຈີແບບໃໝ່ ເພື່ອສ້າງເມືອງແຫ່ງອະນາຄົດ.

ເຊິ່ງທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ:

“ນີ້ແມ່ນໂອກາດທີ່ດີໃນການສ້າງເມືອງແຫ່ງອະນາຄົດໃຫ້ຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າເກົ່າ ເທົ່າທີ່ເມືອງແຫ່ງນີ້ເຄີຍເປັນ​ມາໃນອະດີດ. ມັນເປັນໂອກາດທີ່ດີ ໃນການສ້າງເມືອງນີ້ໃຫ້ມີຊີວິດຊີວາຫຼາຍກວ່າ ແລະມີການບຸກເບີກຫຼາຍກວ່າໃນທ່າອ່ຽງຂອງໄລຍະຍາວເຊັ່ນ ດ້ານເທັກໂນໂລຈີ, ດ້ານອຸດສາຫະກໍາແລະດ້ານອື່ນໆທີ່ເຮັດໃຫ້ເມືອງນີ້ຍິ່ງໃຫຍ່ຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.”

ບໍ່ສາມາດກໍານົດໄດ້ວ່າ ຈະໃຊ້ເວລາດົນປານໃດ ໃນການສ້າງເມືອງຄາ​ກິບຄືນ ໃໝ່ ຫຼື ມັນຈະຕ້ອງໃຊ້ທຶນເທົ່າໃດໃນຂະນະທີ່ສົງຄາມດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງຄົງດໍາເນີນຢ່າງຮຸນແຮງຢູ່. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໜ່ວຍ​ງານ​ດັ່ງ​ກ່າວມອງ​ເຫັນວ່າ ການພັດທະ ນາຂອງແຜນການນີ້ ເປັນການປະຕິບັດງານທີ່ໝັ້ນໃຈ ໃນປະສິດທິພາບ ແລະອະນາຄົດຂອງເມືອງແຫ່ງນີ້.

ອ່ານບົດລາຍງານນີ້ເປັນພາສາອັງກິດ

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