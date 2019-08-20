ກຸ່ມໃຫ້ບໍລິການເພື່ອຄຸມກຳເນີດທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງປະເທດ ທີ່ເອີ້ນວ່າ Planned
Parenthood ໄດ້ຖອນຕົວ ອອກຈາກໂຄງການວາງແຜນຄອບຄົວຂອງລັດຖະບານ
ກາງ ເພື່ອຫຼີກລ້ຽງ ບໍ່ຢາກປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍໃໝ່ ທີ່ມີຕໍ່ການເຮັດແທ້ງ
ຂອງລັດຖະບານທ່ານທຣຳ.
ກົດລະບຽບໃໝ່ ພາຍໃຕ້ອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ Title X ນີ້ ແມ່ນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກທີ່ໄດ້ຮັບທຶນ
ຈາກການແນະນຳການຜູ້ຄົນໃຫ້ໄປເຮັດແທ້ງລູກ.
“ພວກເຮົາຈະບໍ່ຖືກຂົ່ມຂູ່ ໃຫ້ກັກຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເຮັດແທ້ງ ຈາກພວກຜູ້ປ່ວຍ ຂອງພວກເຮົາ,” ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າ ຜູ້ບໍລິຫານອົງການ Planned Parenthood ທ່ານນາງອາເລັກຊິສ ແມັກກຽລ ຈອນສັນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄວ້ ແລະທ່ານນາງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ພວກຄົນໄຂ້ຂອງພວກເຮົາແມ່ນສົມຄວນທີ່ຈະຕັດສິນໃຈດ້ວຍຕົວເອງກ່ຽວກັບບັນຫາສຸຂະພາບຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ບໍ່ແມ່ນຖືກບັງຄັບໂດຍທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ ແລະທ່ານໄມຄ໌ ເພັນສ໌ ເຮັດການຕັດສິນໃຈເຫຼົ່ານັ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ”
ອົງການ Planned Parenthood ກ່າວວ່າ ຫ້ອງການສຸກສາລາຂອງຕົນ ຈະເປີດໃຫ້ບໍລິການຕໍ່ໄປ, ແຕ່ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ ຕ້ອງໄດ້ດີ້ນຮົນຊອກຫາເງິນທີ່ຈະ ສູນເສຍໄປຈາກລັດຖະບານກາງນັ້ນ ມາຕື່ມ.
ນອກຈາກໃຫ້ບໍລິການໃນການເຮັດແທ້ງແລ້ວອົງການ Planned Parenthood ຍັງໄດ້ໃຫ້ບໍລິການພວກຄົນໄຂ້ ເຂົ້າເຖິງຢາຄຸມກຳເນີດ, ການກວດເບິ່ງໂຣກຕິດແປດທາງເພດສຳພັນ, ການກວດໂຣກມະເຮັງ, ການຮັກສາ ເລື້ອງການຕັ້ງຄັນ ແລະການບໍລິການດ້ານອື່ນໆນຳດ້ວຍ. ມີຜູ້ປ່ວຍຫຼາຍໆຄົນ ແມ່ນພວກທີ່ມີລາຍໄດ້ຕ່ຳ ແລະເປັນຊົນກຸ່ມນ້ອຍ. ທ່ານນາງແມັກກຽລ ຈອນສັນ ກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະເປັນພວກທີ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງສຸດ.
ແຕ່ວ່າ ຖະແຫຼງການຂອງກະຊວງສາທາລະນະສຸກແລະບໍລິການສັງຄົມ ກ່າວວ່າ
ອົງການ Planned Parenthood ແມ່ນ “ປ່ອຍປະພາລະໜ້າທີ່ຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ”
ຕໍ່ພວກຜູ້ປ່ວຍໂດຍການເລືອກທີ່ຈະປະຕິເສດຕໍ່ກົດລະບຽບການໃໝ່ ສຳລັບການຮັບເງິນ
ທຶນນີ້.
ສານອຸທອນລັດຖະບານກາງ ກຳລັງພິຈາລະນາວ່າ ຈະຕ່າວປີ້ນຫຼືບໍ່ການຈຳກັດຮັດແຄບ
ກ່ຽວກັບການສະເໜີເພື່ອໄປເຮັດແທ້ງ.