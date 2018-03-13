ຢ່າງໜ້ອຍ 50 ຄົນ ເສຍຊີວິດ ຍ້ອນ ອຸບປະຕິເຫດ ເຮືອບິນຕົກ ທີ່ເນປານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ເນປານ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນໂດຍສານ ຈາກບັງກລາແດັສ ໄດ້ປະສົບອຸບປະຕິ
ເຫດຕົກແລະລຸກໄໝ້ເປັນໄຟ ໃນຂະນະທີ່ພະຍາຍາມ ຈະລົງຈອດ ຢູ່ສະນາມບິນ ກັດ
ມັນດູ (Kathmandu) ເຮັດໃຫ້ຢ່າງນ້ອຍ 50 ຄົນ ເສຍຊີວິດ.
ໂຄສົກ ຂອງສາຍການບິນ ສະຫະລັດ-ບັງກລາ ທີ່ມີສຳນັກງານ ຕັ້ງຢູ່ ນະຄອນດາກາ
(Dhaka) ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີ 71 ຄົນ ທີ່ຮວມທັງຈຸບິນ 4 ຄົນ ຢູ່ໃນເຮືອບິນລຳນັ້ນ. ຈາກຜູ້
ໂດຍສານ 67 ຄົນ, 32 ຄົນ ແມ່ນມາຈາກບັງກລາແດັສ, 33 ຄົນ ຈາກເນປານ ແລະນຶ່ງ
ຄົນຈາກຈີນ ແລະມາລດິຟ (Maldives). ພວກທີ່ເຫັນເຫດການ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນແມ່ນໄດ້ເຈີດໄປມາ ແລະກໍບິນຕ່ຳ ກ່ອນທີ່ເກີດອຸບປະຕິເຫດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ເນປານ ກ່າວວ່າ ມີຫຼາຍຄົນ ໄດ້ຖືກຊ່ອຍອອກມາ ຈາກເຮືອບິນທີ່ກຳລັງລຸກໄໝ້
ຢູ່ນັ້ນເຮືອບິນດັ່ງກ່າວແມ່ນເຮືອບິນສອງໝາກປິ່ນ ທີ່ເຮັດໂດຍການາດາ ທີ່ເອີ້ນວ່າ ບອມ
ບາຣດີເອ ແດັຊ (Bombardier Dash) 8.
ຫົວໜ້າເຈົ້າໜ້າທີ່ສາຍການບິນສະຫະລັດ-ບັງກລາ ທ່ານ ອິມຣ່ານ ອາຊິຟ (Imran Asif)
ໄດ້ກ່າວຫາໜ່ວຍຄວມຄຸມການຈາລະຈອນອາກາດ ຂອງສະໜາມບິນກັດມັນດູ (Kathmandu) ທີ່ໃຫ້ສັນຍານທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ໃນການທີ່ຈະລົງຈອດ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະໜາມບິນ ໄດ້ກ່າວວ່າ ມີການບອກໃຫ້ນັກບິນລົງຈອດ ທາງໃຕ້ຂອງສະໜາມ
ບິນ ແຕ່ວ່າ ລາວກັບພາເຮືອບິນລົງຈອດຈາກທາງເໜືອ. ພວກເຂົາເຈົ້າຍັງກ່າວອີກວ່າ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄວມຄຸມການບິນ ໄດ້ບອກກັບນັກບິນວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ແນເຮືອບິນ ໃຫ້ຖືກກັບ
ທາງແລ່ນ ແລະຖາມວ່າ ທຸກຢ່າງຮຽບຮ້ອຍບໍ ຊຶ່ງລາວໄດ້ຕອບໄປວ່າ “ຮຽບຮ້ອຍດີ.”
ພວກນັກຂ່າວທີ່ໄປຮອດບ່ອນເກີດເຫດ ຫຼັງຈາກເຮືອບິນຕົກແລ້ວນັ້ນ ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນໄດ້ຖືກຫັກອອກເປັນຫຼາຍສ່ວນໃຫຍ່ໆ ແລະຕົກອອກໄປຢູ່ສະໜາມຫຍ້າໃກ້ໆກັບທາງແລ່ນ.
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