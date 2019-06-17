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ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ​ຍັງ​​ຂາດ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງເພື່ອ​ ຮອງ​ຮັບ ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ພາຍ​ຫລັງ​​ທົ່ງໄຫ​ຫີນ ຖືກ​ຮັບເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ແລ້ວ

​ທົ່ງໄຫ​ຫີນທີ່​ຈະ​ຖືກ​ປະ​ກາດ​ຮັບ​ຮອງ​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ແຫ່ງ​ທີ 3 ຂອງລາວໂດຍອົງ​ການ UNESCO ຊຶ່ງ​ກຳ​ນົດຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ - 10 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019 ນີ້

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ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລະ​ບຸ​ວ່າ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ​ຍັງ​ບໍ່​ມີ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ອົງ​ການ UNESCO ໄດ້​ປະ​ກາດ​ຮັບ​ຮອງໃຫ້​ທົ່ງໄຫ​ຫີນ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກແລ້ວນັ້ນ. ຊົງ​ລິດ ໂພນ​ເງິນ ມີ​ລາຍ​ງານ​ເລື້ອງນີ້​ມາ​ສະ​ເໜີ​ທ່ານ​ຈາກ​ບາງກອກ.

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​ເຊີນ​ຟັງ​ລາຍ​ງານ​ການ​ຂາດ​ພື້ນ​ຖານໂຄ​ງ​ລ່າງເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ນັກ​ທ່ອ​ງ່ຽວ​ໃນ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ
by ສຽງອາເມຣິກາ - ວີໂອເອ

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ທ່ານ​ວິ​ໄລ​ສຸກ ພິມ​ມະ​ສອນ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ຈາກ​ແຂວ​ຊຽງ​ຂວາງ ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ໃນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ທີ 7 ຂອງ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ລາວ ທີ່​ດຳ​ເນີນກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃນ​ຊ່ວງວັນ​ທີ 5-25 ມິ​ຖຸ​ນາ 2019 ​ນີ້​ວ່າ ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ຍັງ​ຂາດ​ແຄນ​ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ລ່າງ​ເພື່ອ​ຮອງ​ຮັບ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ທີ່​ຄາດ​ໝາຍ​ວ່າ ຈະ​ມີ​ການ​ຂະ​ຫຍາຍ​ຕົວ​ເພີ້ມ​ຂຶ້ນ ພາຍ​ຫລັງ​ທີ່ອົງ​ການ UNESCO ​ປະ​ກາດ​ຮັບ​ຮອງໃຫ້​ທົ່ງໄຫ​ຫີນ​ໃນ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ​ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ໃນ​ໄວໆ​ນີ້ ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ແມ່ນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ບໍ່​ສາ​ມາດ​ຮອງ​ຮັບ​ເຮືອ​ບິນຂະ​ໜາດ​ໃຫຍ່ໄດ້. ສ່ວນ​ຖະ​ໜົນ​ຫົນ​ທາງ​ໄປ​ຫາ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງໆ ກໍ​ຍັງ​ບໍ່​ໄດ້​ມາດ​ຕະ​ຖານ ແລະ ໂຮງ​ແຮມ-ບ້ານ​ພັກ-ຮ້​ານ​ອາ​ຫານ-ສະ​ຖານ​ບໍ​ລິ​ການ​ຕ່າງ​ໝ ຍັງ​ບໍ່​ພຽງ​ພໍ ເຮັດ​ໃຫ້​ມີ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຕ່າງ​ຊາດ ເດີນ​ທາງ​ມາ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ພຽງ 8 ໝື່ນກວ່າ​ຄົນ​ເທົ່າ​ນັ້ນ ໃນ​ແຕ່​ລະ​ປີ ຈຶ່ງ​ນັບ​ວ່າ​ເປັນ​ບັນ​ຫາ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຈະ​ຕ້ອງ​ເລັ່ງ​ພັດທະ​ນາ ໃຫ້​ໄດ້ຢ່າງ​ເປັນ​ຮູບ​ປະ​ທຳ ດັ່ງ​ທີ່​ທ່ານວິ​ໄລ​ສຸກ​ໄດ້​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ:

ໃນ​ເມື່ອ​ເຮົາ​ໄດ້​ຮັບ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ແຫ່ງ​ທີ 3 ເກີດ​ຂຶ້ນ​ແລ້ວ ລັດ​ຖະ​ບານ​ເຮົາ​ມີ​ຄວາມ​ພ້ອມ​ແນວ​ໃດ ໃນ​ການ​ກະ​ກຽມ ເພື່ອ​ເຮັດ​ຈັ່ງ​ໃດ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຫລ່ງ​ລາຍ​ຮັບ​ໂຕນີ້ ຍົກ​ຕົວ​ຢ່າງ​ຄື​ຊຽງ​ຂວາງ​ເຮົາ ສະ​ໜາມ​ບິນ ຍັງ​ແມ່ນ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ພາຍ​ໃນ ຍົນ​ໃຫຍ່ບໍ່​ສາ​ມາດ​ລົງ​ໄດ້. ອັນ​ນີ້ ເຮັດ​ໃຫ້​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຈະ​ເຂົ້າ​ເຖິງ​ກໍ​ມີ​ບັນ​ຫາ ພື້ນ​ຖານ​ໂຄງ​ຫລ່າງ ເຊັ່ນ​ວ່າ ໂຮງ​ແຮມ ແລະ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອື່ນໆ ຊຶ່ງ​ເຮົາ​ຈະ​ມີ​ແຫລ່ງ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ອັນ​ໃດ​ຕິດ​ພັນ​ຕື່ມ ເພື່ອ​ເປັນ​ການ​ກະ​ຕຸ​ຊຸກ​ຍູ້.

ສ່ວນທ່ານ​ທອງ​ໃບ ໂພ​ທິ​ສານ ຫົວ​ໜ້າ​ກົມ​ມໍ​ລະ​ດົກ ກະ​ຊວງ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ-ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ໄດ້​ຖະ​ແຫຼງຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ຂອງອົງ​ການ UNESCO ໄດ້​ມີ​ມະ​ຕິຕົກ​ລົງ ເພື່ອ​ຮັບ​ຮອງ​ທົ່ງໄຫ​ຫີນ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ແຫ່ງ​ທີ 3 ໃນ​ລາວ ເ​ມື່ອ​ບໍ່​ນານ​ມາ​ນີ້ໂດຍ​ກຳ​ນົດ​ທີ່ຈະປະ​ກາດຮັບ​ຮອງ​ທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ​ແລະ​ມອບ​ໜັງ​ສືຮັບ​ຮອງ​ໃຫ້​ກັບ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ຕາງໜ້າ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ລາວ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການໃນ​ໂອ​ກາດກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ຄັ້ງ​ທີ 43 ຂອງອົງ​ການ UNESCO ຊຶ່ງ​ກຳ​ນົດຈະ​ມີ​ຂຶ້ນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ວັນ​ທີ 30 ມິ​ຖຸ​ນາ - 10 ກໍ​ລະ​ກົດ 2019 ຢູ່​ທີ່​ນະ​ຄອນ Baku ເມືອງ​ຫຼວງຂອງ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ອາ​ເຈີບາຍຈານ.

ພາບ​ຂອງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ
ພາບ​ຂອງ​ສະ​ໜາມ​ບິນ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ

ທັງ​ນີ້ ຄະ​ນະ​ຊ່ຽວ​ຊານຂອງອົງ​ການ UNESCO ໄດ້ເດີນ​ທາງ​ມາ​ເກັບ​ຂໍ້​ມູນ​ແລະ​ກວດກາ​ຄວາມ​ພ້ອມ ໃນ​ດ້ານ​ຕ່າງໆຂອງທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ​ໄດ້​ຕາມ​ເງື່ອນ​ໄຂ​ທີ່ອົງ​ການ UNESCO ກຳ​ນົດ​ໃນ​ທຸກ​ດ້ານ ແລະ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້ສະ​ດວກ​ຕໍ່​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ເຂດ​ທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ ດັ່ງ​ກ່າວ ທາງ​ການ​ລາວ ຈຶ່ງ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາສະ​ເພາະ 11 ເຂດ​ນີ້ ຕັ້ງ​ຢູ່​ໃນ​ເຂດ​ເມືອງ​ຄຳ ເມືອງ​ແປກ ເມືອງ​ຜາ​ໄຊ ແລະ​ເມືອງ​ພູ​ກູດ ມີ​ໄຫ​ຫີນ​ທີ່​ໄດ້​ຂຶ້ນ​ທະ​ບຽນ​ໄວ້​ທັງ​ໝົດ 999 ໜ່ວຍ.

ສ່ວນ​ທ່ານ​ນາງນວນ​ສີ ສິດ​ທະ​ວົງ ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ພະ​ແນກ​ຖະ​ແຫຼງຂ່າວ-ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​
ແລະ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງ ຖະ​ແຫຼງ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ ທາງ​ການ​ແຂວງ​ຊຽງ​ຂວາງຈະ​ຈັດ​
ງານ​ສະ​ເຫຼີມ​ສະ​ຫຼອງທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ​ຢ່າງ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່ ເມື່ອ​ອົງ​ການ UNESCO ໄດ້ມີ​ມະ​ຕິ
​ຮັບ​ຮອງທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ຢ່າງ​ເປັນ​ທາງ​ການ​ແລ້ວ​ນັ້ນ ດັ່ງ​ທີ່ ທ່ານ​ນາງ
ນວນ​ສີ ໄດ້​ໃຫ້​ການ​ຢືນ​ຢັນ​ວ່າ "ຄວາມເຊື່ອ​ໝັ້ນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັບ​ຮອງ​ນີ້ ພວກ​ເຮົາ​
ກະ​ແມ່ນ​ຫຼາຍ​ສົມ​ຄວນ ເມື່ອ​ໃດ​ເພິ່ນ​ຕອບ​ມາ​ວ່າ​ຮັບ​ຮອງ ແຂວງ​ພວກ​ເຮົາ ກໍ​ຈະ
ກະ​ກຽມວ່າ ຈະ​ເຮັດ​ຊ່ຳ​ໃດ ສະ​ຫຼອງ​ແນວ​ໃດ​ປັບ​ປຸງ​ດ້ານ​ບຸກ​ຄະ​ລາ​ກອນ ຂອງ​ໜ່ວຍ​
ງານ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ຂັ້ນ​ບ້ານ ຂັ້ນ​ເມືອງ ເພື່ອ​ວ່າ ກຽມ​ພ້ອມ​ຕົວ​ນີ້ ປັບ​ປຸງສະ​ຖານທີ່​ການ​
ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາອະ​ນາ​ໄມ​ຕ່າງໆ ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ກຽມ​ໄວ້​ໝົດ​ແລ້ວ."

ຄະ​ນະ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຂອງ​ອົງ​ການ UNESCO ລົງ​ສຳ​ຫລວດ​ທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ ກ່ອນ​ຈະ​ຮັບ​ຮອງ​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ທາງ​ດ້ານ​ປະ​ຫວດ​ສາດ​ຂອງ​ໂລກ
ຄະ​ນະ​ຊ່ຽວ​ຊານ​ຂອງ​ອົງ​ການ UNESCO ລົງ​ສຳ​ຫລວດ​ທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ ກ່ອນ​ຈະ​ຮັບ​ຮອງ​ໃຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ທາງ​ດ້ານ​ປະ​ຫວດ​ສາດ​ຂອງ​ໂລກ

​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ລາວ​ມີ​ມໍ​ລະ​ດົກໂລກ 2 ແຫ່ງ ກໍ​ຄື ເມືອງ​ຫຼວງ​ພະ​ບາງຊຶ່​ງ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ​ທາງວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແລະ​ຜາ​ສາດ​ວັດ​ພູແຂວງ​ຈຳ​ປາ​ສັກ ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກໂລກ​ດ້ານ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ. ສ່ວນ​ທົ່ງ​ໄຫ​ຫີນ ກໍ​ຈະ​ຈັດ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ທາງ​ປະ​ຫວັດ​ສາດ ແລະ​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກແຫ່ງ​ທີ 3 ໃນ​ລາວ. ສ່ວນ​ສຽງແຄນ​ລາວນັ້ນ ກໍ​ຖືກ​ຮັບຮອງໃ​ຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກ​ໂລກ ທີ່​ຈັບ​ຕ້ອງ​ບໍ່​ໄດ້ ດ້ານ​ສຽງ​ເພງ​ຂອງ​ມະ​ນຸດຊາດແລະ​ມອບ​ໃບປະ​ກາດ​ໃຫ້​ທາງ​ການ​ລາວ ເມື່ອ​ເດືອນ​ມີ​ນາ 2018 ທີ່​ນະ​ຄອນ​ປາ​ຣີ ສ່ວນ​ລຳ​ວົງ​ລາວແລະ​ລາຍ​ນາກຂອງ​ສິ້ນໄໝ​ລາວ​ນັ້ນ ທາງ​ການ​ລາວ ກໍໄດ້ສະ​ເໜີ​ຕໍ່​ອົງ​ການ UNESCO ເພື່ອຮັບ​ຮອງໃ​ຫ້​ເປັນ​ມໍ​ລະ​ດົກໂລກ ໃນ​ດ້ານ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ​ຂອງ​ມະ​ນຸດຊາດດ້ວຍ​ເຊັ່ນ​ກັນ.

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