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ໂຈນ​ທະ​ເລ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ກາ​ບົງ ໄດ້​ສັງ​ຫານ ກັບ​ຕັນ​ຂອງ​ກຳ​ປັ່ນ ແລະ​ລັກ​ພາ​ຕົວ ລູກ​ເຮືອ 4 ຄົນ ໄປ

ແຜນ​ທີ່ ປະ​ເທດ​ກາ​ບົງ

ພວກ​ໂຈນ​ທະ​ເລ​ໄດ້​ໂຈມ​ຕີ​ກຳ​ປັ່ນ 4 ລຳ​ທີ່​ອ່າວນະ​ຄອນ​ຫຼວງກາ​ບົງ ເຮັດ​ໃຫ້​ກັບ​ຕັນ​ຊາວ​ກາ​ບົງ​ຄົນ​ນຶ່ງ​ເສຍ​ຊີ​ວິດ ແລະ​ລັກ​ພາ​ໂຕ​ລູກ​ເຮືອ ​ທີ່​ເປັນ​ຄົນ​ຈີນ 4 ຄົນ
ໄປ.

ກຳ​ລັງ​ຮັກ​ສາ​ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ​ຂອງ​ກາ​ບົງ ຊຶ່ງ​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ວຍ​ເຫຼືອ​ຈາກ​ຕຳ​ຫຼວດ​ສາ​ກົນ​ແລະ​ກຳ​ລັງ​ອື່ນໆ​ຢູ່​ໃນ​ຂົງ​ເຂດ ພວມ​ຊອກ​ຫາ​ໂຕ​ປະ​ກັນ ແລະ​ພວກໂຈນທີ່​ຈັບເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄປ.

ກຳ​ປັ່ນ​ລຳ​ນຶ່ງ​ແມ່ນ​ເປັນ​ຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຊາ​ຕ​ຣາມ (Satram) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຂົນ​ສົ່ງ​ທາງ​ທະ​ເລ ​ທີ່​ມີ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຕັ້ງ​ຢູ່​ປະ​ເທດ​ກາ​ບົງ. ອົງ​ການ​ຂ່າວ​ເອ​ພີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ​ກັບ​ຕັນ​ຄົນ​ນີ້ ເຮັດ​ວຽກ​ໃຫ້​ແກ່​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຊາ​ຕ​ຣາມ.

ອົງ​ການ​ຂ່າວ AFP ຂອງຝ​ຣັ່ງ​ກ່າວ​ວ່​າ ກຳ​ປັ່ນ​ອີກ 2 ລຳ​ເປັນຂອງ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຊີ​ກາ​ເປ​ເຊ (Sigapeche) ຊຶ່ງ​ເປັນ​ບໍ​ລິ​ສັດ​ຈີນ​ກັບ​ກາ​ບົງ ທີ່​ໄດ້​ຈ້າງ​ພວກ​ລູກ​ເຮືອ
ທີ່​ຖືກ​ລັກ​ພາ​ໂຕ​ໄປ.

ກຳ​ປັ່ນ​ທັງ 4 ແມ່ນ​ປັກ​ທຸງ​ຊາດ​ປາ​ນາ​ມາ ອີງ​ຕາມ​ລາຍ​ງານ​ຂອງ​ອົງ​ການ​ຂ່າວ AFP.

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທີ່​ອ່າວ​ລີ​ເບ​ຣິ​ວິ​ລ​ແມ່ນ​ບໍ່​ຄ່ອຍ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ປານ​ໃດ ແຕ່​ມັກ​ຈະ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ເຂດ​ນ່​ານ​ນ້ຳ​ອ້ອມ​ແອ້ມບໍ​ລິ​ເວນ​ອ່າວກີ​ເນຍ.

ອົງ​ການ​ຄຸ້ມ​ຄອງ​ການ​ເດີນ​ເຮືອ​ທາງ​ທະ​ເລ ກ່າວ​ວ່າ 82 ເປີ​ເຊັນ ຂອງ​ການ​ລັກ​ພາ​ໂຕ​ທາງ​ທະ​ເລ​ໃນ​ໂລກ ແມ່ນ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ບໍ​ລິ​ເວນ​ອ່າວ​ກີ​ເນຍ.

ອ່ານດ່າວນ​ີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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