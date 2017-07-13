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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ການປິ່ນປົວ ມະເຮັງ ແບບໃໝ່ ຂອງບໍລິສັດ Novartis ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ປ້າຍທີ່ບອກອາຄານ ບໍລິສັດ Novartis ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Cambridge ລັດ Massachusetts. (28 ກຸມພາ 2017)

ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຫ້ອງການອາຫານ ແລະຢາສະຫະລັດ ໄດ້​ໃຫ້ການແນະນຳ
ຢ່າງເປັນ​ເອກ​ກະສັນແລະຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວແບບໃໝ່ສຳລັບໂຣກ
ມະເຮັງໃນເມັດເລືອດໄວເດັກ ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບຂອງໂຣກມະເຮັງໄວເດັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປ.

ຂັ້ນຕອນທີ່ເອີ້ນວ່າ CTL019 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ແລະໄດ້ອອກ​ໃບ​ອະ ນຸຍາດໃຫ້​ແກ່ບໍລິສັດ
ຢາ Novartis.

ບັນດາທ່ານໝໍຈະເອົາເມັດເລືອດຂາວ ຂອງຄົນປ່ວຍ ແລະ ປ່ຽນມັນ ດັ່ງນັ້ນພວກ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດຈຳແນກອອກແລະຂ້າ​ແຊລມະເຮັງ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ສີດເລືອດເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍຄືນ.

ການທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຣກມະເຮັງ ໄດ້ຫາຍໄປ 89 ເປີເຊັນຂອງພວກ
ຄົນປ່ວຍໃນການທົດລອງນັ້ນ ລວມທັງເດັກຍິງອາຍຸ 12 ປີທີ່ປອດການ​ເປັນໂຣກ
ມະເຮັງ​ໃນ​ໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ.

ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳອາຫານແລະຢາ ໄດ້ລະບຸຂັ້ນຕອນ CTL019 ນີ້ວ່າ “ເປັນ
ຄວາມ​ກ້າວໜ້າ​ໃນການປິ່ນປົວ ທາງການແພດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ແລະໄດ້ແນະນຳການ ຮັກສາໂຣກດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ບຳ ບັດຮັກສາໂຣກຄັ້ງສຸດທ້າຍຈາກ
ອົງການ.

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