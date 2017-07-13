ການປິ່ນປົວ ມະເຮັງ ແບບໃໝ່ ຂອງບໍລິສັດ Novartis ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນ

ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳ ຫ້ອງການອາຫານ ແລະຢາສະຫະລັດ ໄດ້ໃຫ້ການແນະນຳ
ຢ່າງເປັນເອກກະສັນແລະຢ່າງກະຕືລືລົ້ນກ່ຽວກັບການປິ່ນປົວແບບໃໝ່ສຳລັບໂຣກ
ມະເຮັງໃນເມັດເລືອດໄວເດັກ ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບຂອງໂຣກມະເຮັງໄວເດັກທີ່ເກີດຂຶ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປ.
ຂັ້ນຕອນທີ່ເອີ້ນວ່າ CTL019 ໄດ້ຖືກພັດທະນາຂຶ້ນມາ ໂດຍບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າ ທີ່
ມະຫາວິທະຍາໄລລັດ ເພັນຊິລເວເນຍ ແລະໄດ້ອອກໃບອະ ນຸຍາດໃຫ້ແກ່ບໍລິສັດ
ຢາ Novartis.
ບັນດາທ່ານໝໍຈະເອົາເມັດເລືອດຂາວ ຂອງຄົນປ່ວຍ ແລະ ປ່ຽນມັນ ດັ່ງນັ້ນພວກ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດຈຳແນກອອກແລະຂ້າແຊລມະເຮັງ ໃນເວລາທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າ
ສີດເລືອດເຂົ້າໃນຮ່າງກາຍຄືນ.
ການທົດລອງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນໂຣກມະເຮັງ ໄດ້ຫາຍໄປ 89 ເປີເຊັນຂອງພວກ
ຄົນປ່ວຍໃນການທົດລອງນັ້ນ ລວມທັງເດັກຍິງອາຍຸ 12 ປີທີ່ປອດການເປັນໂຣກ
ມະເຮັງໃນໄລຍະ 5 ປີທີ່ຜ່ານມາ.
ຄະນະກຳມະການຊີ້ນຳອາຫານແລະຢາ ໄດ້ລະບຸຂັ້ນຕອນ CTL019 ນີ້ວ່າ “ເປັນ
ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການປິ່ນປົວ ທາງການແພດທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່” ແລະໄດ້ແນະນຳການ ຮັກສາໂຣກດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄດ້ຮັບການອະນຸມັດ ບຳ ບັດຮັກສາໂຣກຄັ້ງສຸດທ້າຍຈາກ
ອົງການ.
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