ເຈົ້າໜ້າທີ່ຍາມຝັ່ງສະຫະລັດ ກ່າວວ່າ ຜູ້ຂັບເຮືອ ແລະຜູ້ໂດຍສານ 4 ຄົນ ຂອງເຮືອດໍານໍ້າ ເສຍຊີວິດແລ້ວ

ໜ່ວຍຍາມຝັ່ງຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ເຮືອດໍານໍ້າທີ່ຫາຍສາບສູນໄປນັ້ນ ໄດ້ລະ ເບີດຂຶ້ນຢູ່ພາຍໃນ ໃກ້ກັບຊາກຂອງເຮືອໄທທານິກ, ເຊິ່ງໄດ້ເຮັດ 5 ຄົນຢູ່ໃນເຮືອດໍານໍ້າດັ່ງກ່າວເສຍຊີວິດ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງ ກ່າວໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວ ວັນພະຫັດວານນີ້ວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄອບຄົວຂອງລູກເຮືອໄຕທັນ ແລ້ວ, ເຊິ່ງເຮືອດໍານໍ້າລໍານີ້ໄດ້ຫາຍສາບສູນໄປເປັນເວລາຫຼາຍມື້. ຊາກເສດເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ຖືກຄົ້ນພົບໃນລະຫວ່າງການຄົ້ນຫາເຮືອດໍານໍ້າ ເຊິ່ງສອດຄ່ອງກັບການສູນເສຍຄວາມດັນຢ່າງຮ້າຍແຮງ, ກ່າວໂດຍພົນເຮືອຕີຈອນ ມາວເກີ (John Mauger) ເຊິ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈາກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງເຂດທີນຶ່ງ.