ນັກຖ່າຍຮູບບັງກລາແດັສທີ່ມີຊື່ສຽງ ຖືກກັກຂັງ ໃນການເຜີຍແຜ່ຮູບການປະທ້ວງ

ຕຳຫຼວດບັງກລາແດັສກ່າວໃນໃນວັນຈັນມື້ນີ້ວ່າ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຈັບທ້າວຊາຮີດູນລ ອາລຳ
ນັກຖ່າຍຮູບທີ່ມີຊື່ສຽງ ທີ່ລາວໄດ້ເຜີຍແຜ່ຢູ່ໜ້າເຟສບຸກ ແລະຖະແຫຼງການຢູ່ແຫຼ່ງສື່ຂ່າວອື່ນໆກ່ຽວກັບການປະທ້ວງຂອງພວກນັກຮຽນໃນນະຄອນຫຼວງດັກກາ ຮຽກຮ້ອງ
ໃຫ້ມີການບັງຂັບກົດໝາຍຈາລະຈອນທີ່ມີຄວາມປອດໄພ ແລະປ້ອງກັນຄົນຂ້າມທາງ
ເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃກ້ໆກັບໂຮງຮຽນຕ່າງໆ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕຳຫຼວດຄົນນຶ່ງ ທ່ານມົສຊິອູ ຣາຣມານ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວຝຣັ່ງ (AFP) ວ່າ
ທ້າວອາລໍາໄດ້ຖືກນຳໂຕໄປປ້ອມຕຳຫຼວດໃນຕອນເຊົ້າວັນຈັນມື້ນີ້ ແລະໄດ້ຖືກສອບ
ຖາມໃນຖານ “ໃຫ້ຂໍ້ມູນຜິດພາດແກ່ອົງການຂ່າວຕ່າງໆ ທັງມີຄຳເວົ້າທີ່ກໍ່ກວນ.” ທ່ານ
ຣາຣມານ ກ່າວວ່າ ການປະຕິບັດດ້ານກົດໝາຍຈະຖືກດຳເນີນ ຕ້ານນັກຖ່າຍຮູບຄົນນີ້.
ຕຳຫຼວດນອກເຄື່ອງແບບ 30 ຄົນ ໄດ້ນຳໂຕທ້າວອາລໍາ ຈາກເຮືອນຂອງລາວໃນຕອນ
ແລງວັນອາທິດວານນີ້ໄປ.
ພວກນັກຮຽນປະທ້ວງຍັງປະທະກັບຕຳຫຼວດໃນວັນອາທິດວານນີ້ ເປັນມື້ທີ່ແປດຂອງ
ການປະທ້ວງ ພ້ອມກັບຄຳຮຽກຮ້ອງຂອງເຂົາເຈົ້າໃຫ້ປັບປຸງກົດໝາຍຈາລະຈອນໃຫ້ດີ
ຂຶ້ນ ແລະປ້ອງກັນພວກຄົນຂ້າມທາງ.
ໃນຕອນແລງວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ລົດຄັນນຶ່ງທີ່ນຳພາເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ
ປະຈຳບັງກລາແດັສ ທ່ານນາງມາຣເຊຍ ເບີນິແຄັດ ໄດ້ຖືກໂຈມຕີໂດຍພວກຜູ້ຊາຍຕິດອາວຸດກຸ່ມນຶ່ງ ແຕ່ບໍ່ມີໃຜໄດ້ຮັບບາດເຈັບໃນເຫດການດັ່ງກ່າວ.
ຕຳຫຼວດໄດ້ໃຊ້ແກັສນໍ້າຕາ ແລະໄມ້ຄ້ອນເພື່ອຂັບໄລ່ພວກປະທ້ວງ ໃນຂະນະທີ່ພວກ
ປະທ້ວງພາກັນແກວ່ງກ້ອນຫີນໃສ່.
ພວກເຫັນເຫດການກ່າວວ່າຕຳຫຼວດ ໄດ້ຍິງລູກປືນຢາງໃສ່ພວກນັກຮຽນປະທ້ວງ ແຕ່
ຕຳຫຼວດໄດ້ປະຕິເສດວ່າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ລູກປືນຢາງ.
ທ່ານກ່າວວ່າ ທ້າວອັຟດັສ ຊັບເບຣ ທ່ານໝໍປະຈຳຫ້ອງສຸກເສີນ ກ່າວຕໍ່ອົງການຂ່າວ
ຝຣັ່ງ (AFP) ວ່່າ ໂຮງໝໍຂອງທ່ານໄດ້ປິ່ນປົວນັກຮຽນຫຼາຍກວ່າ 115 ຄົນໃນວັນເສົາ
ວານນີ້ ແລະເຂົາເຈົ້າຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ຮັບບາດເຈັບຍ້ອນລູກປືນຢາງ. ນັກຮຽນຈຳນວນ
ນຶ່ງ “ຕົກຢູ່ໃນສະພາບທີ່ຮ້າຍແຮງ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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