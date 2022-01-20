ການບໍລິການໂທລະສັບລະຫວ່າງທັອງກາ ແລະບັນດາປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ຮັບການຟື້ນຟູແລ້ວບາງສ່ວນ ໃນມື້ວັນພຸດວານນີ້, ອີງຕາມລາຍງານຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການເຄືອຂ່າຍໂທລະສັບມືຖື ດີຈີເຊລ, ແຕ່ ບໍລິສັດທີ່ໃຫ້ບໍລິການສາຍໂທລະສັບກ່າວວ່າ ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງອິນເຕີເນັດຢ່າງສົມບູນນັ້ນ ອາດຈະໃຊ້ເວລາຢ່າງໜ້ອຍນຶ່ງເດືອນ.
ການສື່ສານກັບປະເທດໝູ່ເກາະທີ່ມີປະຊາກອນປະມານ 100,000 ຄົນ ໄດ້ຖືກຕັດຂາດ ໃນມື້ວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເມື່ອພູໄຟໃຕ້ນໍ້າໄດ້ລະເບີດຂຶ້ນ, ເຊິ່ງເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນ ໃນສິ່ງທີ່ສະຖາບັນວິໄຈກ່ຽວກັບນໍ້າ ແລະບັນຍາກາດແຫ່ງຊາດຂອງປະ ເທດນິວຊີແລນກ່າວວ່າ ມັນເປັນຍ້ອນການກະທົບຈາກຄື້ນຟອງຄວາມກົດດັນ ທີ່ຮຸນແຮງໄວກວ່າສຽງ ເຊິ່ງປາກົດວ່າໄດ້ຕັດສາຍໂທລະສັບໃຕ້ທະເລ ທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງທັອງກາ ແລະປະເທດອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ.
ໃນຂະນະທີ່ບໍລະສັດດີຈີເຊລ ໄດ້ປະກາດວ່າ “ການບໍລິການໂທລະສັບລະຫວ່າງປະເທດໄດ້ກັບມາແລ້ວ,” ປະທານບໍລິສັດ ທັອງກາ ເຄໂບລ ຈໍາກັດ ທ່ານຊາມູເອລາ ໂຟນົວ (Samiuela Fonua) ກ່າວວ່າ ການບໍລິການເຄືອຂ່າຍຈະບໍ່ສົມບູນເທື່ອ ຈົນກວ່າສາຍໂທລະສັບທີ່ຢູ່ໃຕທະເລນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການສ້ອມແປງ.
ທ່ານ ໂຟນົວ ກ່າວວ່າ ກໍາປັ່ນສ້ອມແປງຈະອອກຈາກພອດມໍເຣສບີ, ເຊິ່ງເປັນນະຄອນຫຼວງຂອງປະເທດປາປົວນິວກີນີ ພາຍໃນທ້າຍອາທິດນີ້. ທ່ານໂຟນົວ ໄດ້ເຕືອນບໍລິສັດຕ່າງໆ ແລະບັນດາຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບວ່າຈະ “ໂຊກດີ” ຖ້າຫາກການສ້ອມແປງນັ້ນ ສໍາເລັດພາຍໃນນຶ່ງເດືອນ, ສັງເກດວ່າ ມັນຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 9 ມື້ໃນການແລ່ນກໍາປັ່ນມາປະເທດຊາມົວ ສໍາລັບອຸປະກອນກ່ອນການອອກເດີນທາງທີ່ບໍ່ແນ່ນອນ ໄປຫາຂົງເຂດທີ່ມີການປະທຸຂອງພູໄຟດັ່ງກ່າວນັ້ນ.
ທ່ານຍັງໄດ້ກ່າວອີກວ່າ ມັນຍັງບໍ່ເປັນທີ່ແນ່ນອນວ່າເມື່ອໃດທີ່ກໍາປັ່ນສ້ອມແປງຈະສາມາດສ່ຽງເຂົ້າໄປໃກ້ບໍລິເວນພູໄຟໃຕ້ທະເລ ເພື່ອເລີ້ມປະຕິບັດການທີ່ປອດໄພໄດ້.
ລັດຖະບານຂອງທັອງກາ ແລະບໍລິສັດການສື່ສານ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນໃດໆກ່ຽວກັບສະຖານະການຂອງການສື່ສານພາຍໃນປະເທດທັນທີ.
ທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ການລະເບີດຂອງພູໄຟ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຜູ້ເສຍຊີວິດຢ່າງ
ໜ້ອຍ 3 ຄົນ, ແລະເຮັດໃຫ້ນໍ້າດື່ມພາຍໃນປະເທດເຕັມໄປດ້ວຍການປົນເປື້ອນກັບຂີ້ເຖົ່າ ຈາກການລະເບີດຂອງພູໄຟດັ່ງກ່າວ.
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