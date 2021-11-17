ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດລົງໂທດ ຕໍ່ນາຍທະຫານຊັ້ນສູງຂອງກຳປູເຈຍສອງຄົນໃນອາທິດແລ້ວນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ກໍ່ໃຫ້ເກີດພາຍຸ ໃນການປະນາມຢ່າງຮຸນແຮງແລະເພີ້ມທະຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ທີ່ພົວພັນກັບການພັດທະນາຂອງຈີນ ໃນບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມຖານທັບເຮືອຍຸດທະສາດ ຣຽມ.
ໃນຖະແຫຼງການ ກ່ຽວກັບການຕັດສິນໃຈດັ່ງກ່າວ ສະຫະລັດໄດ້ອ້າງເຖິງການຄໍຣັບຊັ່ນທີ່ພົວພັນກັບຖານທັບເຮືອຍຸດທສາດ ຊຶ່ງໄດ້ກາຍເປັນຈຸດເດືອດທາງດ້ານພູມີສາດການເມືອງ ລະຫວ່າງປະເທດມະຫາອຳນາດ ໃນຂະນະທີ່ສະຫະລັດ ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ ຢ້ານວ່າມັນຈະກາຍເປັນຖານທັບຂອງຈີນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນເຂດປາກອ່າວໄທ.
ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກຜ່ານມານີ້ ກະຊວງການເງິນ ແລະກະຊວງຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ນາຍພົນຈາວ ພິຣຸນ (Chau Phirun) ຜູ້ອຳນວຍການ ພະແນກບໍລິການອຸບປະກອນແລະເຕັກນິກຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດກຳປູເຈຍແລະພົນເຮືອເອກເທຍ ວິນ (Tea Vinh) ຜູ້ບັນຊາການກອງທັບເຮືອຂອງຣາຊະອານາຈັກກຳປູເຈຍ ຊຶ່ງເປັນນ້ອງຊາຍຂອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານເທຍ ບັນ (Tea Banh.)
ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ບຸກຄົນທັງສອງແລະຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າເດີນທາງໄປສະຫະລັດ ແລະກັກຊັບສິນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ໃນປະເທດທີມີຢູ່ໃນປະເທດ ຮວມທັງຊັບສິນໃດໆກໍຕາມທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຖືຮຸ້ນສ່ວນໃຫຍ່ຢູ່ນັ້ນ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ທ່ານຈາວ ພິຣຸນ ແລະ ເທັຍ ວິນ ແມ່ນພົວພັນນຳການຄໍຣັບຊັ່ນ ທີ່ບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ການປົກຄອງ ດ້ວຍຕົວບົດກົດໝາຍ ແລະຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີຕໍ່ສະຖາບັນຕ່າງໆ. ການລົງໂທດຍັງໄດ້ກ່າວເປັນການສະເພາະວ່າ ທ່ານຈາວ ພິຣຸນ ໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເປັນການສ່ນຕົວຈາກການປັບປຸງກໍ່ສ້າງ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຂອງສະຫະລັດທີ່ຖານທັບເຮືອ ຣຽມ ໃນປີ 2020 ແລະ 2021 ແລະໄດ້ອ້າງວ່າ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ພົວພັນກັບການກໍ່ສ້າງສູງກວ່າຄວາມເປັນຈິງ.
ໂຄສົກ ສະຖານທູດສະຫະລັດ ທ່ານແຊດ ໂຣດີເມຍ (Chad Roedemeier) ທີ່ນະຄອນຫຼວງພະນົມເປັນ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງການຄໍຣັບຊັ່ນຢ່າງເປັນລະບົບ ອົງການອາຊະຍາກຳຂ້າມຊາດແລະການລະເມີດສິດທິມະນຸດ ເມື່ອມີການຖາມກ່ຽວກັບການເອົາບາດກ້າວເພື່ອລົງໂທດນາຍພົນທັງສອງ.
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