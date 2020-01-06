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​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວໃນ ຟີ​ລິບ​ປິນ ຈະຫຼຸດ​ລົງ ແຕ່​ກໍ​ຜ່ອນ​ຄາຍ ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ ດ້ານ​ການ​ເມືອງ ໂດຍ​ການ​ບັງ​ຄັບໃຫ້ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຂໍ​ວີ​ຊາ

​ພວກ​ນັກ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ພາ​ກັນ​ໄປ​ທ່ຽວ​ຕາມ​ຫາດ​ຊາຍ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ ຢູ່​ທີ່ ເກາະ ໂບ​ຣາ​ໄຄ ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ, ​ວັນ​ສຸກ ທີ 26 ຕຸ​ລາ 2018.

ຂໍ້​ບັງ​ຄັບ​ທີ່​ໃຫ້​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ຂໍ​ວີ​ຊາ​ເສຍ​ກ່ອນ ສຳ​ລັບ​ການ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າໄປ​ໃນ ປະ​ເທດ​ຟີ​ລິບ​ປິນນັ້ນ ທີ່ເຮັດ​ໃຫ້​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ເອ​ເຊຍ​ຕາ​ເວັນ​ສຽງ​ໃຕ້​ແຫ່ງນີ້ ຊັກ​ຊ້າ​ລົງ ແລະ​ຈະ​ບໍ່​ຜ່ອນ​ຄາຍ​ການ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງໃນລະ​ດັບຂັ້ນ​ສູງ​ ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ​ທັງ​ຫຼາຍ.

​ດຽວນີ້ ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ຂອງ​ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ສາ​ມາດ​ເຂົ້າ​ໄປທ່ຽວ​ຫາດຊາຍ​ຂອງໝູ່​ເກາະຟີ​ລິບ​ປິນ​ໄດ້ ​ໂດຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ວິ​ຊາຟ​ຣີເມື່ອ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຮອດ ຊຶ່ງ​ຈະ​ປະ​ຢັດ​ເວ​ລາ ແລະ​ຄ່າ​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ໃນ​ການ​ຍື່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ໃດໆ​ ກ່ອນ​ໜ້າ​ການ​ເດີນ​ທາງ.

ທ່ານ​ນາງ​ມາ​ເຣຍ ແອ​ລາ ອາ​ທີ​ຊາ ອາ​ຈານ​ດ້ານ​ລັດ​ຖະ​ສາດ​ຢູ່​ທີ່​ມະ​ຫາ​ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ ດີ​ລ​ລີ​ແມນ ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ກ່າວ​ວ່າ “ຖ້າ​ພວກ​ເຮົາ​ເບິ່ງ​ສະ​ພາບ​ການ​ຂອງ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ໃນ​ດ້ນ​ສາຍ​ສຳ​ພັນ​ກັບ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ແລ້ວ ແນ່ນອນ ຟີ​ລິບ​ປິນ ຈະ​ເປັນ​ຝ່າຍ​ສູນ​ເສຍຫຼາຍກວ່າ ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ກ່ຽວກັບ​ທາງ​ເລືອກ​ແບບ​ກົດ​ລະ​ບຽບ​ວີ​ຊາ.” ທ່ານ​ນາງ​ກ່າວ​ຕື່ມ​ວ່າ “ຊາວ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈະ​ມີ​ທາງ​ເລືອກ​ອື່ນໆ​ດ້ວຍ.”

ປ​ະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ທ່ານ​ໂຣ​ຣີ​ໂກ ດູ​ເຕີ​ເຕ ໄດ້​ກ່າວ​ເມື່ອ​ເດືອນ​ແລ້ວນີ້ ໂດຍ​ຜ່ານ​ທາງ​ເວັບ​ໄຊ້ຈາກ​ສຳ​ນັກ​ງານ​ຂອງ​ທ່ານ​ ທີ່​ວ່າ ​ຊາວອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ ຈະ​ຕ້ອງ​ຍື່ນ​ເອ​ກະ​ສານ​ຂໍ​ວີ​ຊາ​ທ່ຽວ​ທ່ຽວ ຖ້າ​ຫາກ​ສະ​ຫະ​ລັດ ຫ້າມບໍ່​ໃຫ້​ບັນ​ດາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ຂອງ​ມາ​ນີ​ລາ​ ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອມ​ໂຍງ​ກັບ ທ່ານ​ນາງ​ລີ​ລາ ເດີ ລີ​ມາ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ ທີ່​ຖືກ​ຄຸມ​ຂັງ​ຢູ່ ຜູ້​ທີ່ຂັດແຍ້ງ​ກັບ ທ່ານ​ດູ​ເຕີ​ເຕ ນັ້ນ ເຂົ້າ​ປະ​ເທດ.

ຂໍ້​ບັງຄັບດ້ານ​ວີ​ຊາ ຈະ​ລົດ​ຄວາມ​ພໍ​ໃຈ​ລົງ​ພາຍ​ໃນ​ກຸ່ມ​ຊາວ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ຜູ້​ທີ່​ເຊື່ອ​ວ່າ ກົດ​ລະ​ບຽບ​ຕ່າງໆ​ໃນ​ເວ​ລານີ້ ແມ່ນບໍ່​ເປັນ​ທຳເລີຍ. ຊາວ​ຟີ​ລິບ​ປິນ ຕ້ອງ​ໄດ້​ຈ່າຍ​ຄ່າ​ຂໍ​ວີ​ຊາ 160 ໂດ​ລາ ໃຫ້​ແກ່​ສະ​ຫະ​ລັດ ແຕ່​ກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ວີ​ຊາ​ໂດຍສະ​ເໝີ​ໄປ ເພາະ​ບໍ່​ມີ​ຄຸນ​ສົມ​ບັດ.

ການ​ຜິດ​ຖຽງ​ກັນ​ກັບ​ໄປ​ກັບ​ມາ ຈະ​ສົ່ງ​ຜົນ​ກະ​ທົບ​ຕໍ່​ອຸດ​ສາ​ຫະ​ກຳ​ດ້ານ​ການ​ທ່ອງ​ທ່ຽວ ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ລາຍ​ຮັບ 4.78 ຕື້​ໂດ​ລາ ໃນ​ໄລ​ຍະ​ເຄິງ​ປີ​ທຳ​ອິດ​ຂອງ 2019 ອີງ​ຕາມ​ການ​ກ່າວ​ຂອງ​ບັນ​ດາ​ນັກ​ວິ​ເຄາະ ເພາະ​ວ່າ ສ​ະ​ຫະ​ລັດ ເປັນ​ແຫລ່ງ​ທີ່​ຄົນ​ເດີນ​ທາງ​ເຂົ້າ​ມາ ຫຼາຍ​ທີ່​ສຸດ​ອັນ​ດັບ​ສາມ ຕາມຫຼັງ ເກົາຫຼີໃຕ້ ແລະ​ຈີນ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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