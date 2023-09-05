ກຳປັ່ນລົບຂອງກອງທັບເຮືອຟີລິບປິນ ແລະສະຫະລັດ ໄດ້ແລ່ນລາດຕະເວນຮ່ວມກັນ ຜ່ານທະເລຈີນໃຕ້ ສ່ວນທີ່ຢູ່ໃນເຂດເສດຖະກິດສະເພາະ ຂອງປະເທດຟີລິບປິນ ກອງທັບເຮືອຂອງມະນີລາກ່າວໃນວັນຈັນວານນີ້ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທຳອິດທີ່ຟີລິບປິນແລະສະຫະລັດໄດ້ທຳການແລ່ນຮ່ວມກັນ ຢູ່ໃນເຂດນ່ານນ້ຳທາງກ້ຳຕາເວັນຕົກ ຂອງເກາະປາລາວານ ກອງບັນຊາການໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງກອງທັບຟີລິບປິນກ່າວ.
ການສະແດງການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະຟີລິບປິນ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ຄວາມເຄັ່ງຕຶງພວມເພີ້ມທະວີຂຶ້ນ ລະຫວ່າງມະນີລາ ແລະປັກກິ່ງ ຊຶ່ງໄດ້ອ້າງເອົາກຳມະສິດສ່ວນໃຫຍ່ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້.
ກຳປັ່ນລົບ BRP Jose Rizal ຂອງກອງທັບເຮືອຟີລິບປິນ ແລະກຳປັ່ນພິຄາດ ຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີຂອງສະຫະລັດ USS Ralph Johnson ໄດ້ແລ່ນລາດຕະເວນຮ່ວມກັນ ຊຶ່ງໃນລະຫວ່າງນັ້ນ ກຳປັ່ນທັງສອງໄດ້ທຳການຝຶກຊ້ອມແລ່ນເຂົ້າໄປໃກ້ກຳປັ່ນລຳອື່ນໆ.
ກອງບັນຊາການໃນເຂດພາກຕາເວັນຕົກຂອງຟີລິບປິນກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫລງການວ່າ “ການຊ້ອມລົບນີ້ແມ່ນແນໃສ່ ເພື່ອສະໜອງໂອກາດ ໃຫ້ແກ່ກອງທັບເຮືອຂອງຟີລິບປິນ ແລະສະຫະລັດໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກທຳການທົດສອບແລະກັ່ນກອງ ຫຼັກການທາງທະເລທີ່ມີຢູ່ແລ້ວນັ້ນ ໃຫ້ດີຕື່ມຂຶ້ນ.
ມະນີລາໄດ້ຮ້ອງທຸກຕໍ່ອັນທີ່ຟີລິບປິນເອີ້ນວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວແບບ “ຮຸກຮານ” ຂອງຈີນ ຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ຮວມທັງກຳປັ່ນຍາມຝັ່ງຂອງປັກິ່ງ ໃຊ້ທໍ່ສີດນ້ຳຂະໜາດໃຫຍ່ ສີດເຂົ້າໃສ່ກຳປັ່ນຂອງຟີລິບປິນ ທີ່ໄປສົ່ງເຄື່ອງໃຫ້ທະຫານຂອງຕົນເມື່ອວັນທີ 5 ສິງຫາທີ່ຜ່ານມານີ້.