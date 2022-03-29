ຟີລິບປິນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດການຊ້ອມລົບທາງທະຫານ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ໃນຮອບ 7 ປີ

ຟີລິບປິນແລະສະຫະລັດ ເລີ້ມການຊ້ອມລົບຮ່ວມທາງທະຫານ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາ ໃນມື້ວັນຈັນວານນີ້ ຊຶ່ງໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນທາງດ້ານປ້ອງກັນປະເທດທີ່ດີຂຶ້ນ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ໂຣດຣິໂກ ດຸຍເຕີເຕ ໄດ້ຫລຸດຜ່ອນການຊ້ອມລົບຮ່ວມຈຳນວນນຶ່ງລົງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສຳພັນທີ່ອົບອຸ່ນຂຶ້ນກັບຈີນ.
ການຊ້ອມລົບຮ່ວມປະຈຳປີ ຊື່ວ່າ “ບາລີກາຕານ” ຊຶ່ງມີຄວາມໝາຍວ່າຄຽງບ່າຄຽງໄຫລ່ ຈະມີທະຫານເຂົ້າຮ່ວມ 8,900 ຄົນໃນປີນີ້ ແລະຈະຮວມທັງການຊ້ອມລົບທີ່ໃຊ້ລູກປືນແທ້ ແລະການຝຶກຊ້ອມໃນການໂຈມຕີດ້ວຍຍານສະເທີນນ້ຳສະເທີນບົກ.
ນັບຕັ້ງແຕ່ເຂົ້າຮັບຕຳແໜ່ງໃນປີ 2016 ເປັນຕົ້ນມາ ທ່ານດຸຍເຕີເຕ ໄດ້ຊອກຫາຊ່ອງທາງຢາກໃຫ້ມີຄວາມສຳພັນອັນໃກ້ຊິດກັບຈີນ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບຄຳໝັ້ນສັນຍາໃນການໃຫ້ເງິນກູ້ຢືມ ການຊ່ວຍເຫຼືອແລະການລົງທຶນ ພ້ອມທັງໄດ້ວາງໂຕອອກຫ່າງຈາກສະຫະລັດ ສົນທິສັນຍາໃນການເປັນພັນທະມິດ.
ແຕ່ໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານໄດ້ຖອນການຂົ່ມຂູ່ ທີ່ຈະຍົກເລີກສົນທິສັນຍາເປັນເວລາສອງທົດສະວັດ ທີ່ຄຸ້ມຄອງການມີໜ້າຂອງກຳລັງສະຫະລັດໃນຟີລິບປິນ.
ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຂອງຟີລິບປິນ ທ່ານແດລຟິນ ໂລເຣັນຊານາ ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ພວກເຮົາກຳລັງສົ່ງຂ່າວໃຫ້ໂລກຮູ້ວ່າ ການເປັນພັນທະມິດລະຫວ່າງປະເທດຂອງພວກເຮົາທັງສອງ ແມ່ນເຂັ້ມແຂງກວ່າແຕ່ກ່ອນ.”
ການຊ້ອມລົບບາລີກາຕານ ໃນປີ 2016 ມີທະຫານເຂົ້າຮ່ວມເກືອບເຄິ່ງນຶ່ງຂອງກຳລັງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນປີກ່ອນ ແລະໄດ້ມີການຍົກເລີກການຝຶກຊ້ອມທີ່ພົວພັນກັບການສູ້ລົບຕ່າງໆ ຕາມຄຳສັ່ງຂອງທ່ານດຸຍເຕີເຕ ທີ່ມອງເຫັນວ່າມັນເປັນອຸບປະສັກຕໍ່ການເສີມຂະຫຍາຍຄວາມສຳພັນກັບຈີນ.
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