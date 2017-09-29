ຟີລິບປິນຊອກຫາເງິນໄດ້ແລ້ວ ສໍາລັບປັບປຸງໂຄງລ່າງໃຫຍ່ທີ່ສຸດອັນນຶ່ງໃນຈໍານວນ
ຫລາຍອັນຢູ່ໃນບັນດາເກາະນ້ອຍໆ ທີ່ຕົນຄວບຄຸມຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີການຂັດ
ແຍ້ງກັນນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນການເຄື່ອນໄຫວທີ່ເວົ້າລວມແລ້ວ ແມ່ນເປັນການເຕືອນແບບ
ສຸພາບໆ ໃຫ້ປະເທດອື່ນ ຊຶ່ງລວມທັງຈີນ ຄິດເຖິງເລື່ອງການອ້າງເອົາກໍາມະສິດ
ຂອງມະນີລາ.
ມີການອ້າງຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Delfin Lorenzana ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນ
ປະເທດ ຟີລິບປິນ ທີ່ເວົ້າວ່າ ເງິນທີ່ມາຈາກໂຄງການປັບປຸງກອງທັບໃຫ້ທັນສະໄໝ
ຈະນຳມາໃຊ້ໃນການປູຢາງທາງແລ່ນທີ່ຍາວ 1,300 ແມັດ ຊຶ່ງເປັນດິນແດງຢູ່ເກາະ
Thitu. ເກາະ Thitu ແມ່ນເປັນສ່ວນນຶ່ງ ຂອງເກາະດອນ ທີ່ຟີລິບປິນຢຶດຄອງຢູ່ ໃນ
ໝູ່ເກາະ Spratly ຊຶ່ງເປັນເຂດ ທີ່ຍັງມີການຂັດແຍ້ງກັບຈີນ, ໄຕ້ຫວັນ ແລະ ຫວຽດ-
ນາມນັ້ນ.
ການປັບປຸງທາງແລ່ນໃນສະໜາມບິນຄາດວ່າ ຈະພາໃຫ້ມີການສ້ອງແປງຄ້າຍທະຫານ, ລະບົບນໍ້າ ແລະໂຄງລ່າງອັນອື່ນຢູ່ໃນເກາະນ້ອຍໆ 9 ເກາະ ຂອງໝູ່ເກາະ Spratly ໂດຍຟີລິບປິນ ດັ່ງທີ່ໄດ້ມີການໃຫ້ສັນຍາໂດຍທ່ານ Rodrigo Duterte, ປະທານາທິບໍດີຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ. ໂຄງການຍົກລະດັບ ໃຫ້ທັນສະໄໝທີ່ມີໄລຍະຍາວ 15-ປີ ໄດ້ເລີ້ມຕົ້ນຂຶ້ນ ໃນປີ 2012 ໂດຍມີງົບປະມານ 2.56 ລ້ານໂດລາໃນປີນີ້.
ການຍົກລະດັບດັ່ງກ່າວຂອງມານິລາ ຈະເປັນການເຕືອນໃຫ້ປະເທດອື່ນຮູ້ວ່າ ຕົນມີຄວາມຕັ້ງໃຈທີ່ຈະສືບຕໍ່ຢຶດຄອງເກາະນ້ອຍໆ 9 ແຫ່ງ ຂອງໝູ່ເກາະ Spratly ໄວ້ ແຕ່ຈະບໍ່ເປັນການເຮັດໃຫ້ປະເທດອື່ນມີຄວາມໂກດເຄືອງ.
ປັກກິ່ງທີ່ອ້າງເອົາກຳມະສິດຢ່າງແຂງຂັນທີ່ສຸດ ຫລາຍກວ່າ 100 ເກາະດອນເຫລົ່ານັ້ນ
ພ້ອມທັງເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ຢູ່ອ້ອມຮອບໝູ່ເກາະເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ສ້າງຄວາມເປັນມິດ
ກັບຟິລິບປິນໃນ ປິກາຍນີ້ ແຕ່ກໍພາຍຫລັງທີ່ເກີດຄວາມຮຸນແຮງທາງການທູດ ມາໄດ້
ຫລາຍປີ ທີ່ຊາວຟີລິບປິນບາງຄົນຄິດຢ້ານວ່າ ມັນຈະເກີດຂຶ້ນອີກ.
ອ່ານຂ່າວນີ້ເພີ້ມເປັນພາສາອັງກິດ
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ