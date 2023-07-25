ດ້ວຍການຍິງປະຕູທຳອິດຂອງການເຂົ້າຮ່ວມແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກຍິງ ຄັ້ງທຳອິດ ຂອງຕົນນັ້ນ ຟີລິບປິນທີ່ບໍ່ມີແຟນສະໜັບສະໜຸນຊະນະນັດທຳອິດໃນວັນອັງຄານມື້ນີ້ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຈົ້າພາບນິວຊີແລນຕົກໃຈ ໂດຍການທຳຄະແນນ 1 ປະຕູ ຕໍ່ 0 ໃນການແຂ່ງຂັນຮອບນຶ່ງຂອງກຸ່ມ A ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ມີການແຂ່ງດຸເດືອດເມື່ອບໍ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ຄະແນນສະເໝີກັນໄດ້, ອີງຕາມອົງການຂ່າວເອພີ (AP).
ນິວຊີແລນໄດ້ຊະນະການແຂ່ງຂັນບານໂລກຄັ້ງທຳອິດເມື່ອເຮັດໃຫ້ນໍເວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມການສະໜັບສະໜຸນນັ້ນເສຍໃຈ ໃນນັດເປີດການແຂ່ງຂັນໃນ 5 ມື້ກ່ອນ. ມັນເປັນຄັ້ງທໍາອິດໃນການແຂ່ງຂັນເຕະບານໂລກ 6 ຄັ້ງ ທີ່ທີມ Football Ferns ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນການແຂ່ງຂັນໂດຍເປັນທີມທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນ ຊຶ່ງເກືອບວ່າ ຈະໄດ້ຊະນະແນ່ນອນອີກຄັ້ງນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກາຍເປັນທີມທໍາອິດທີ່ຈະໄດ້ເຂົ້າຮອບແຂ່ງຂັນ 16 ທີມສຸດທ້າຍ.
ແຕ່ນາງຊາຣີນາ ບອລເດນ (Sarina Bolden) ໄດ້ທຳຄະແນນໃຫ້ໄດ້ກາຍເປັນຜູ້ ຊະນະໃນການແຂ່ງຂັນຄັ້ງປະຫວັດສາດຂອງຟີລິບປິນ ຈາກການຍິງເຂົ້າປະຕູທໍາ ອິດ ໃນນາທີ ທີ 24, ຊຶ່ງໄດ້ພິກແພງ ແລະເຮັດໃຫ້ແຟນກິລາຂອງທີມ Kiwi ທີ່ສ່ວນໃຫຍ່ເປັນແຟນກິລາໃໝ່ 33,000 ຄົນ ຢູ່ເຕັມສະຫນາມກິລານັ້ນມິດງຽບໄປ.
ນິວຊີແລນໄດ້ຂຶ້ນສູ່ລະດັບສູງໃນ 20 ນາທີທໍາອິດ ໂດຍຫຼິ້ນດ້ວຍຄວາມຫມັ້ນໃຈ ເຊິ່ງ ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຄາດຫວັງຂອງຕົນວ່າ ນີ້ຈະເປັນການຍິງປະຕູທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ ທີມ ໃນການຊິງໄຊຊະນະໃນຮອບແບ່ງກຸ່ມ. ມັນມີ 80 ເປີເຊັນ ຢູ່ໃນການຄອບຄອງ, ສໍາເລັດດ້ວຍການຜ່ານ 74 ຄັ້ງ ເພື່ອໄປຫາທີມທີ 11, ການຍິງໄດ້ 5 ປະຕູໃນຮອບທໍາອິດ ແລະມັນເບິ່ງຄືວ່າຈະທຳໄດ້ຫລາຍປະຕູອີກຢ່າງແນ່ນອນ ຊຶ່ງຈະນຳໄປສູ່ການແຂ່ງຂັນຮອບຕໍ່ໄປ ເປັນຄັ້ງທໍາອິດ.
ວິກ ແອັຊສັນ (Vic Esson) ຜູ້ຮັກສາປະຕູຂອງນິວຊີແລນບໍ່ມີຫຍັງເຮັດຈົນກວ່າຮອດ ນາທີ ທີ 20 ເມື່ອນາງຕ້ອງໄດ້ມາຂ້າງຫນ້າເພື່ອຕຳບານທີ່ມາຈາກການເຕະທີ່ບໍ່ມີການຂັດຂວາງ ທີ່ເປັນຂົ່ມຂູ່ນັ້ນໃຫ້ຟົ້ງອອກໄປ. ໃນທັນໃດນັ້ນ ກໍ່ມີຄວາມຕື່ນຕົກໃຈ ແມ່ນກະທັ້ງເກີດຄວາມວຸ້ນວາຍໃນກອງປ້ອງກັນຂອງນິວຊີແລນ.