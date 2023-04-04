ຟີລິບປິນ ໃນວັນຈັນນີ້ ໄດ້ລະບຸຖານທັບຂອງຕົນ ໔ ແຫ່ງ ທີ່ສະຫະລັດສາມາດນຳໃຊ້ ຊຶ່ງເກືອບເພີ້ມຂຶ້ນເປັນສອງເທົ່າ ຂອງຈຳນວນເດີມ ທີ່ຮວມຢູ່ໃນຂໍ້ຕົກລົງປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອສ້າງຄວາມກ້າວໜ້າໃນການເປັນພັນທະມິດທີ່ມີມາເປັນເວລາຫຼາຍທົດສະວັດລະຫວ່າງປະເທດທັງສອງ.
ການຂະຫຍາຍຂໍ້ຕົກລົງການຮ່ວມມືດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ເອີ້ນຫຍໍ້ວ່າ EDCA ໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳຄັນທາງດ້ານຍຸດທະສາດ ຕໍ່ອະດີດເຈົ້າອານານິຄົມເກົ່າສະຫະລັດ ໃນເວລາທີ່ມີຄວາມກັງວົນເພີ້ມຂຶ້ນ ກ່ຽວກັບການກະທຳຂອງຈີນຢູ່ໃນທະເລຈີນໃຕ້ ແລະຄວາມເຄັ່ງຕຶງກ່ຽວເກາະໄຕ້ຫວັນ ທີ່ປົກຄອງຕົນເອງ.
ຂໍ້ຕົກລົງ EDCA ທີ່ໄດ້ລົງນາມກັນໃນປີ ໒໐໑໔ ພາຍໃຕ້ລັດຖະບານ ຂອງປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານບາຣັກ ໂອບາມາ ອະນຸຍາດໃຫ້ສະຫະລັດ ນຳໃຊ້ຖານທັບຕ່າງໆເພື່ອການຝຶກແອບຮ່ວມກັນ ເກັບສະສົມອຸບປະກອນແລະສ້າງພື້ນ
ຖານໂຄງລ່າງຕ່າງໆເຊັ່ນທາງແລ່ນສະໜາມບິນ ສາງເກັບເຊື້ອໄຟແລະບ້ານພັກທະຫານ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນການປະຈຳການຢ່າງເປັນການຖາວອນ.
ຄ້າຍຕ່າງໆທີ່ໄດ້ມການລະບຸຊື່ໃນວັນຈັນນີ້ ແມ່ນຖານທັບເຮືອ Camilo Osias ໃນເມືອງຊານຕາອານາແລະສະໜາມບິນ Lal-lo ຊຶ່ງຄ້າຍທັງສອງແຫ່ງນີ້ແມ່ນຕັ້ງຢູ່ໃນແຂວງກາກາຢານ ຄ້າຍ Melchor Dela Cruz ທີ່ເມືອງກາມູ ແຂວງອີຊາເບລາ ແລະເກາະ Balabac ຢູ່ນອກຊາຍຝັ່ງແຂວງປາລາວານ.
ສະຖານທີ່ເຫຼົ່ານີ້ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ຊຶ່ງແຂວງອີຊາເບລາ ແລະ ກາກາຢານ ແມ່ນປິ່ນໜ້າໄປທາງເໜືອ ໃສ່ເກາະໄຕ້ຫວັນ ໃນຂະນະທີ່ແຂວງປາລາວານຕັ້ງ
ຢູ່ໃກ້ກັບໝູ່ເກາະສແປຣັດລີ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນຢູ່ທະເລຈີນໃຕ້ ບ່ອນທີ່ຈີນໄດ້ສ້າງເກາະດອນທຽມຂຶ້ນ ພ້ອມທັງສະໜາມບິນແລະຕິດຕັ້ງລະບົບລູກສອນໄຟຢູ່ທີ່ນັ້ນ.